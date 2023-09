Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Itala, Gaggi e Spadafora

RGF 31/2010. In Messina (ME), via Augusto Bette, Rione Gazzi – Lotto 11: locale commerciale consistenza 64 mq sup. catastale mq 79 posto al piano terra. PREZZO BASE Euro 43.200,00. Offerta minima Euro 32.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), via Tirone, zona Vill. Santo – Lotto 12: fabbricato rurale in grave stato di abbandono, parzialmente demolito, sup. catastale mq 29,30. fabbricato rurale in grave stato di abbandono, parzialmente demolito, sup. catastale mq 31,90. fabbricato di tipo popolare in grave stato di abbandono sup. catastale mq 43. fabbricato di tipo popolare in grave stato di abbandono sup. catastale mq 44. PREZZO BASE Euro 28.500,00. Offerta minima Euro 21.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/11/2023 ore 11:30 presso Tribunale di Messina, Via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Turzi Rossana 3482741717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 31/2017. In Messina (ME), via San Filippo Santo 27 – Lotto 1: unità immobiliare posta in Messina via S. Filippo Vill. Santo n. 27 sita al piano secondo f.t. composta da tre vani oltre servizi. PREZZO BASE Euro 31.415,30. Offerta minima Euro 23.561,47. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Gara telematica competitiva a mezzo del commissionario Edicom Servizi Srl dal 25/10/2023 ore 12:00 al 9/11/2023 ore 12:00 tramite portale web www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 55/1992. In Messina (ME), Salita Pozzicello, località Ganzirri – Lotto 2: appartamento Pal. C1 ubicato al p.t. di una villa a tre elevazioni, adibito a civile abitazione. PREZZO BASE Euro 120.000,00. Offerta minima Euro 90.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), salita Pozzicello. località Ganzirri – Lotto 3: villetta unifamiliare pal. C1 che si sviluppa su tre piani collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 140.000,00. Offerta minima Euro 105.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), salita Pozzicello. località Ganzirri – Lotto 4: villetta unifamiliare pal. C1 che si sviluppa su tre piani collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 140.000,00. Offerta minima Euro 105.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), salita Pozzicello. località Ganzirri – Lotto 5: villetta unifamiliare pal. C1 che si sviluppa su tre piani collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 140.000,00. Offerta minima Euro 105.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), salita Pozzicello. località Ganzirri – Lotto 6: villa unifamiliare pal. C1. L’immobile è in corso di costruzione e si sviluppa su tre piani collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 87.000,00. Offerta minima Euro 65.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita tramite procedura competitiva 28/11/2023 ore 12:00 accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Saitta Giuseppe 090661770, per info. ) Il commissionario Edicom Servizi (Tel. 090770587) fornirà ogni utile informazione anche telefonica o tramite e-mail agli interessati sulle modalità di vendita e di partecipazione e consentirà eventuali visite del compendio da parte di potenziali interessati, che potranno essere prenotate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 6/2020. In Messina (ME), Villaggio Contesse, SS 114 km 3,500 – Lotto UNICO: abitazione di tipo popolare Pal. ILES piano terra. Costituita da ingresso con corridoio che disimpegna n. 4 vani, ripostiglio, cucina e WC. PREZZO BASE Euro 74.844,00. Offerta minima Euro 56.133,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/11/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 9/2008. In Messina (ME), Salita Tre Monti – Lotto UNICO: piena proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di appartamento per civile abitazione nel complesso “La Casa Nostra” corpo B, piano primo, mq 124, vani 6,5. PREZZO BASE Euro 45.812,45. Offerta minima Euro 34.359,34. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 05/12/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 20/2021. In Messina (ME), Via dei Carrai 11, frazione contrada Arcipeschieri – Lotto UNICO: Terreno della consistenza di 180 mq. PREZZO BASE Euro 52.300,00. Offerta minima Euro 39.225,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 14/11/2023 ore 09:30 presso sala aste della società Edicom Srl sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 26/2019. In Messina (ME), Via Quod Quaeris is. 435/40 n. 19/8 – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di mq 80,87, posto al piano secondo e terzo, composto al piano secondo, da ingresso, camera e bagno e al piano terzo, collegato con una scala interna, da soggiorno, cucina e piccolo wc, oltre balcone. PREZZO BASE Euro 35.000,00. Offerta minima Euro 26.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 14/11/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Mamertini 17. G.E. Dott.ssa D’Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 68/2008+80/13. In Messina (ME), frazione Faro Superiore via Casabianca snc – Lotto 6: complesso edilizio costituito da 4 appartamenti ciascuno dei quali ha una sup. commerciale di 330 mq circa e si sviluppa su tre elevazioni f.t. oltre piano seminterrato, con due posti auto destinati a parcheggio dell’intero complesso ubicati nel cortile laterale retrostante. PREZZO BASE Euro 360.000,00. Offerta minima Euro 270.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 21/11/2023 ore 17:00 presso A.P.E.I.M. in Messina, Via N. Fabrizi n. 121, is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Carrozza Gianluca 3495869143, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. nn. 81/88 R.E. Itala, C.da Candeloro, Compl, “Itala 3”, Appartamento in catasto a P.T., composto da tre vani ed accessori, oltre verande, balcone e giardinetto, per una superficie commerciale di mq. 147 circa., Prezzo base d’asta: euro 25.188,02 Notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e nella perizia di stima. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 16.11.2023 alle ore 11.00 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina. Per info: 090/670129 – 090/6409852. G.E. Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato: Luisa Calogero. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it ; www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

Proc. nn. 104/98 – 135/98 R.E. Lotto 1 – Messina, Via Reggio Calabria 169 – Via La Farina 144, Appartamento nell’is. 55, a P. 2, int. 18, di tre vani, accessori e balconi; sup. lorda totale mq. 85 circa. Di fatto unificato all’adiacente appartamento. Prezzo base d’asta: euro 64.320,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 21.11.2023 alle ore 12.15 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 140 Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri Per info: 090/6409852 – 090/716268 G.D. dott. Petrolo. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 106/2018. In Messina (ME), Via Rio, S. Lucia sopra Contesse, oggi Via delle Margherite n. 1 – Lotto 1: Villetta a schiera laterale 3 piani fuori terra, di cui uno piano cantinato, oltre sottotetto. PREZZO BASE Euro 108.821,00. Offerta minima Euro 81.616,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 16/11/2023 ore 16:00 presso studio del professionista delegato avv Caterina Giuffrè, in via Università n.1. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrè Caterina 090662484, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 128/13 RG Esec.Imm. Messina, via Adda n. 12/A Piena proprietà di unità a civile abitazione al P. 1 (II elevaz. f.t.), composta da ingresso, cucina, due camere, un bagno e un terrazzino (coperto abusivamente), oltre che un piano sopraelevato (abusivo) composto da disimpegno, una camera, un bagno ed un vano veranda coperto. Notizie sulla situazione urbanistica e catastale nell’avviso integrale di vendita. PREZZO BASE D’ASTA: euro 16.835,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 16.11.2023 alle ore 16.30 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina. Per info: 090.9148111 – 090.9148222. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it. – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – sul sito www.tempostretto.it

RGE 157/2021. In Messina (ME), Via Consolare Valeria n. 28 – Lotto UNICO: Unità immobiliare, a destinazione residenziale, ubicata al piano primo e secondo di un fabbricato. PREZZO BASE Euro 52.500,00. Offerta minima Euro 39.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.625,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/11/2023 ore 16:00 presso studio del Professionista delegato sito in Messina, Via 27 Luglio n. 54, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Grasso Vincenzo 3490977516, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 167/19 R.E. Gaggi, Via Salita Cavallaro snc, Nel fabbricato costituito da due contigui corpi di fabbrica A e B, ciascuno a quattro el. f.t., otre cantinato e sottotetto con locali di sgombero (descrizione dettagliate nell’avviso di vendita e in perizia, cui si fa riferimento): LOTTO 6 – Appartamento a P. 1 (2 el. f.t.), di tre vani, accessori e balcone, di mq. commerciali 122,50 circa, mancante di quadro elettrico, interruttori e prese e non tinteggiato; dall’A.P.E. in classe E. Prezzo base d’asta: euro 60.187,50. LOTTO 8 – Appartamento ai piani 3 e 4 (4 e 5 el. f.t.), composto da soggiorno – ingresso (suddiviso in due ambienti con parete in cartongesso), un vano, accessori, balcone a P. 3, di mq. commerciali 59,50 circa, e da locale di sgombero, w.c., terrazzino e balcone a P. 4, con copertura a tetto in legno lamellare, di mq. commerciali 59,70 circa, collegati da scala interna non ultimata; mancante di quadro elettrico, interruttori e prese e non tinteggiato; dall’A.P.E. in classe E. Prezzo base d’asta: euro 47.362,50. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 16.11.2023 alle ore 10.15 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina. Per info: 090/670129 – mail lcalogero@notariato.it. G.E. Dott. Petrolo. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it www.asteannunci.it www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 169/1993 +33/02+260/98+219/09+251/09. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 2: Piena proprietà di villa singola. L’unità immobiliare, al rustico ed in stato di abbandono, ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” ed è caratterizzata da una tipologia edilizia a “villa-bifamiliare”. Essa è costituita da tre elevazioni f.t. (piano seminterrato, terra e sotto-tetto) ed ha una struttura in c.a., con travi e pilastri collegati al piede da travi rovesce di fondazione e solai del tipo misto in latero-cemento. PREZZO BASE Euro 209.755,36. Offerta minima Euro 157.316,52. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 7: Piena proprietà di villa singola. L’unità immobiliare, ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZI-CELLO” ed è caratterizzata da una tipologia edilizia a “villa-bifamiliare”. Essa è costituita da tre elevazioni f.t. (piano seminterrato, terra e sottotetto) ed ha una struttura in cemento armato, con travi e pilastri collegati al piede da travi rovesce di fondazione e solai del tipo misto in latero-cemento. PREZZO BASE Euro 533.158,66. Offerta minima Euro 399.869,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 9: Piena proprietà di villa singola. L’unità immobiliare, ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZI-CELLO” ed è caratterizzata da una tipologia edilizia a “villa singola mono-familiare”. E’ costituita da tre elevazioni f.t. (piano seminterrato, terra e sotto-tetto), ha una struttura in cemento armato, con travi e pilastri collegati al piede da travi rovesce di fondazione e solai del tipo misto in latero-cemento. terreno consistenza mq 27,00. PREZZO BASE Euro 597.938,80. Offerta minima Euro 448.454,10. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 10: Piena proprietà di villa singola. L’unità immobiliare, al rustico ed in stato di abbandono, ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” ed è caratterizzata da una tipologia edilizia a “villa singola monofamiliare”. Essa è costituita da tre elevazioni f.t. (piano seminterrato, terra e sottotetto) ed ha una struttura in c.a., con travi e pilastri collegati al piede da travi rovesce di fondazione e solai del tipo misto in latero-cemento. PREZZO BASE Euro 154.675,10. Offerta minima Euro 116.006,32. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853. – Lotto 11: villa singola con annesse pertinenze. In detta area di pertinenza, ricadente prevalentemente all’esterno del piano di lottizzazione, ma facente parte integrante dello stesso complesso edilizio sono stati realizzati una piscina (corpo P) e n. 5 manufatti ( corpi n.2,3,4,5 e 6) adibiti : il corpo n. 2 ad uso abitativo; il corpo n. 3 a tettoia; il corpo n. 4 a garage; il corpo n.5 a deposito attrezzi; ed il corpo n. 6 a legnaia. PREZZO BASE Euro 540.867,53. Offerta minima Euro 405.650,65. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 12: Piena proprietà di villa singola. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZI-CELLO” e più precisamente in un corpo di fabbrica composto da 4 unità immobiliari “a schiera”, appartenenti al tipo edilizio “C”. E’ costituito da seminterrato, piano terra, piano primo e copertura piana (lastrico solare), ha una struttura in c.a. con travi e pilastri collegati al piede da travi rovesce di fondazione e solai del tipo misto in latero-cemento. PREZZO BASE Euro 164.988,32. Offerta minima Euro 123.741,24. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 17: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D1, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 29.484,00. Offerta minima Euro 22.113,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 18: Piena proprietà di appartamento piano primo e sottotetto. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D1, appartenente al tipo edilizio “D”. Piena proprietà di appartamento piano sottotetto. PREZZO BASE Euro 56.606,40. Offerta minima Euro 42.454,80. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 20: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D2, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 95.916,80. Offerta minima Euro 71.937,60. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 21: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D2, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 25.370,40. Offerta minima Euro 19.027,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 22: Piena proprietà di appartamento piano primo e sottotetto. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D2, appartenente al tipo edilizio “D”. Piena proprietà di appartamento piano primo. PREZZO BASE Euro 52.854,40. Offerta minima Euro 39.640,80. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 23: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D2, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 33.792,80. Offerta minima Euro 25.344,60. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 24: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D3, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 46.522,73. Offerta minima Euro 34.892,05. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 26: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D3, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 34.054,40. Offerta minima Euro 25.540,80. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 27: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D3, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 30.492,80. Offerta minima Euro 22.869,60. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 46: Piena proprietà di villetta. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZI-CELLO” e più precisamente in un corpo di fabbrica composto da 12 unità immobiliari “a schiera” appartenenti al tipo edilizio “G”. Suddetto corpo di fabbrica, costituito da un piano seminterrato, un piano terra e da un piano sottotetto, ha una struttura in cemento armato, con travi e pilastri collegati al piede da travi rovesce di fondazione e solai del tipo misto in latero-cemento. PREZZO BASE Euro 271.264,24. Offerta minima Euro 203.448,18. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 51/A: Lotto 51A: Piena proprietà di terreni. Superficie catastale complessiva risulta essere pari a mq. 3.487,00. PREZZO BASE Euro 532.887,85. Offerta minima Euro 399.666,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 51/B1: Lotto 51B1: Piena proprietà di terreni. Superficie catastale complessiva risulta essere pari a mq. 2.172,00. PREZZO BASE Euro 332.049,66. Offerta minima Euro 249.037,25. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 51/B2: Lotto 51B2: Piena proprietà di terreno. Lotto 51B2: Piena proprietà fabbricato diruto superficie catastale mq 220,00. PREZZO BASE Euro 140.461,10. Offerta minima Euro 105.345,82. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/11/2023 ore 09:30 per i lotti 2, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e il 23/11/2023 ore 9:30 per i lotti 7, 9, 12, 46, 51A, 51B1, 51B2 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

PROC. ES. 259/16 R.E. Spadafora, Viale Umberto I n. 505, Negozio a P. T. edificio C, composto da vano bottega, vano retro – bottega, w.c. ed anti w.c., della superficie lorda di mq. 85,10 circa. Prezzo base d’asta: Euro 37.125,00 Offerta minima: euro 27.843,75. Rilancio minimo in aumento: Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 14.11.2023 ORE 11.00 presso studio professionista delegato studio notaio Adele Penna via cavalieri della stella 7, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it Per info: 090/344892 – 090/6409852. G.E. Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it