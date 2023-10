Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Scaletta Zanclea, Venetico, Gaggi, Roccalumera, Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2023

Fall. n. 27/2021 R.G.F.

Il sottoscritto Avv. Giuseppina Graci, Curatore del Fallimento n. 27/2021 R.G.F. Tribunale di Messina, visto il provvedimento del 3.7.2023 emesso dal Giudice Dott. Daniele Carlo Madia, con il quale è stata disposta la vendita del seguente bene alle modalità e condizioni di seguito descritte:

Lotto Unico: Quota di partecipazione societaria pari al 50,00% del capitale sociale della società Riparaora s.r.l.s., con sede in Messina, Via Centonze n. 68, C.F. e P.IVA 03553920830, capitale sociale 1.000,00. Prezzo base d’asta Euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Rilancio minimo in aumento (in caso di gara ex art. 573 c.p.c.) Euro 100,00. Offerta minima 2.500,00.

La vendita del bene sopra descritto avrà luogo il giorno 7 novembre 2023, ore 12.00 presso lo studio del Curatore fallimentare Avv. Giuseppina Graci in Messina, Strada San Giacomo n. 19. In tale data si svolgerà la riunione per deliberare sull’offerta e in caso di più offerte valide, per l’eventuale gara sull’offerta più alta. Termine di presentazione delle offerte: 6 novembre 2023 ore 12.00 L’offerta di acquisto dovrà essere presentata in busta chiusa presso lo studio del Curatore fallimentare Avv. Giuseppina Graci in Messina, Strada San Giacomo n. 19 entro le ore 12 del 6 novembre 2023. Per maggiori informazioni Curatore Avv. Giuseppina Graci 3271498119. Ulteriori dettagli sono disponibili nella relazione di stima a cui si rimanda reperibile sul sito internet http://www.tribunale.messina.it e sul quotidiano on line https://www.tempostretto.it

CP 6/2023. In Messina (ME), Via Consolare Valeria, villaggio Pistunina – Lotto UNICO: Capannone industriale consistenza mq 232,00 ca;. Capannone industriale consistenza mq 303,00 ca. PREZZO BASE Euro 500.000,00. Offerta minima Euro 500.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 29/11/2023 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Dalmazio Agatino 0902982335, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 4/2021. In Scaletta Zanclea (ME), via Puntale snc – Lotto 1: Piena proprietà per 1000/1000 di abitazione di tipo civile posto al piano terra di un fabbricato atre elevazioni f.t. della superficie di mq 59. PREZZO BASE Euro 34.612,50. Offerta minima Euro 25.959,38. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Scaletta Zanclea (ME), via Puntale snc – Lotto 2: Piena proprietà per 1000/1000 di abitazione di tipo civile posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., con locali non abitabili al piano secondo e terrazza della superficie di mq 196 (escl. aree scoperte mq 179). PREZZO BASE Euro 67.626,50. Offerta minima Euro 50.719,88. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 20/12/2023 ore 16:00 presso studio professionale in Messina in Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 11/2022. In Messina (ME), Villaggio CEP Contesse, Via 17/S – Lotto UNICO: appartamento sviluppa una superficie catastale di mq 135, è sito al piano T e composto da n° 3 vani, wc, cucina, ingresso, disimpegno e ripostiglio tutti ben rifiniti, di circa 93 mq totali, oltre area esterna pavimentata e coperta da tettoia catastalmente non pertinente di circa 75 mq ben rifinita. PREZZO BASE Euro 79.000,00. Offerta minima Euro 59.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/01/2024 ore 14:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 74/2016. In Messina (ME), Via Giovambattista Colonna, Villaggio Camaro San Paolo – Lotto UNICO: Appartamento della sup. commerciale di mq 87,55. L’unità immobiliare è composta da ingresso, cucina, 2 camere, bagno, e ripostiglio disimpegnati da un corridoio. PREZZO BASE Euro 33.309,98. Offerta minima Euro 24.982,49. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 10/01/2024 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXVII Luglio n. 34. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Faraone Arturo 0909022972, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 87/2022. In Venetico (ME), Via Giuseppe Azzarello n. 26 (già n. 30) – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione, che occupa il piano terra ed il piano primo sottostrada dell’edificio e sviluppa una superficie commerciale complessiva di circa 142,50 mq. PREZZO BASE Euro 141.500,00. Offerta minima Euro 106.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/01/2024 ore 11:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 90/2016. In Messina (ME), Via Palermo 407 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra di un edificio ad una elevazione fuori terra oltre terrazzo. L’immobile è dotato di un terrazzo, posto al piano primo (2° elev.ne fuori terra), in cui è presente un grande ripostiglio. Superficie commerciale di 191,60 mq. PREZZO BASE Euro 153.000,00. Offerta minima Euro 114.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina Via Oratorio della Pace n.32. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 99/2022. In Messina (ME), Via Dogali 25 isolato n. 220 int. 15 – Lotto 1: appartamento si sviluppa ai piani secondo e terzo, con terrazzo a livello del piano terzo, e terrazzo di copertura soprastante. PREZZO BASE Euro 414.574,24. Offerta minima Euro 310.931,00. Rilancio minimo in aumento Euro 13.000,00. In Messina (ME), Via Camiciotti 71 is. 135 interno 17 – Lotto 2: immobile adibito a studio- poliambulatorio di medicina posto al piano terzo. PREZZO BASE Euro 355.138,39. Offerta minima Euro 266.355,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/12/2023 ore 10:15 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 105/2017. In Messina (ME), Villaggio Curcuraci, Contrada Murazzo, strada provinciale Massa S. Giovanni-Curcuraci – Lotto 2: villetta a schiera a tre elevazioni fuori terra sita nel Comune di Messina, Villaggio Curcuraci, Contrada Murazzo, strada provinciale Massa S. Giovanni-Curcuraci, ricadente nel complesso edilizio “Residence La Pineta Sullo Stretto”. Sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 188,08. PREZZO BASE Euro 75.225,00. Offerta minima Euro 56.418,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto modalità sincrona mista 22/12/2023 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 112/2016. In Messina (ME), Villaggio SS. Annunziata vicolo II Trieste – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra, composta da 3,5 vani catastali. Al primo piano è stata realizzata una piccola costruzione di circa 26 mq. annessa alla terrazza di circa 47,50 mq. PREZZO BASE Euro 15.820,31. Offerta minima Euro 11.865,23. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/01/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Laresca Giovanni 3384022845, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 119/2018. In Messina (ME), via San Bernando 75 is. 10/A, Viale Giostra – Lotto UNICO: appartamento ricadente all’interno di un edificio a quattro elevazioni f.t., con copertura piana. L’appartamento si trova al p.t. ed è costituito da ingresso, cucina, due camere da letto, bagno e veranda di pertinenza, superficie lorda di circa mq 64,20. PREZZO BASE Euro 46.000,00. Offerta minima Euro 34.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino, 96. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cannavò Antonio 3896898498, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 160/2018. In Gaggi (ME), via Calvario 20 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione composto da un angolo cottura, un soggiorno, tre camere da letto e due bagni. L’intero edificio sviluppa due piani, tre piani f.t. e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 80. PREZZO BASE Euro 34.956,94. Offerta minima Euro 26.217,70. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Asta senza Incanto 11/01/2024 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 165/2021. In Roccalumera (ME), via Umberto I°, 552 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 100/100 di immobile adibito ad attività artigianale, superficie commerciale di mq 135,12, piano terra e primo piano. PREZZO BASE Euro 46.200,00. Offerta minima Euro 34.650,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Amato Nicola 3470796471, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 175/2016. In Messina (ME), via Comunale, frazione Contrada San Nicolò, Villaggio Santo Stefano Medio – Lotto Unico: appartamento facente parte del complesso “San Nicola Residence” Pal. A, della superficie commerciale di mq 139,80, è posto al secondo piano (terza elevazione fuori terra) con soprastante locale di sgombero al piano sottotetto. PREZZO BASE Euro 88.320,00. Offerta minima Euro 66.240,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Elia Mariarosaria 3291480331, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 191/06 R.E. Messina, Vill. Faro Superiore, Via A. Bette Minasi n. 10 (già Trieste) Fabbricato a tre el.f.t., oltre piano interrato e mansarda, collegati da scala interna, composto da un vano a p. interrato, da autorimessa, ingresso e vano lavanderia a P. T., da soggiorno, cucina, spogliatoio e w.c. a P. 1°, da due vani, ripostiglio e W.C. a P. 2° e da locale di sgombero al piano mansarda con piccolo terrazzo a livello. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche in perizia e avviso di vendita. Prezzo base d’asta: euro 298.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 15.12.2023 alle ore 10 Luogo: studio Notaio Claudio Ciappina, Messina via delle Munizioni 3. Per info: 090/6409852 G.E. Dott. D’Angelo Notaio Delegato e Custode: Claudio Ciappina Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 193/2020. In Scaletta Zanclea (ME), via Giampigna n. 5 – Lotto UNICO: piena proprietà di un fabbricato a due elevazioni fuori terra costituito da due corpi di fabbrica A e B con struttura portante in c.a. e copertura a terrazza praticabile. L’unità immobiliare è posta al piano T, 1, ha un’altezza interna di da m2,80 (P.T.) a m3,00 (P.I°). PREZZO BASE Euro 25.372,50. Offerta minima Euro 19.029,37. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/12/2023 ore 09:00 presso studio del delegato in Piazza Immacolata di Marmo 4, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 202/2016 +76/20. In Messina (ME), via A. Catara Lettieri 1/H, villaggio Camaro Inferiore – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione al secondo piano facente parte di un fabbricato a tre elevazioni f.t. della sup. di 130 mq totale escluse arre scoperte; sup. complessiva di circa mq 179,90 mq;. PREZZO BASE Euro 56.125,86. Offerta minima Euro 42.094,40. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2023 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 , nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 203/2017. In Messina (ME), via Bonifacio, via Santa Margherita 1° quartiere – Lotto UNICO: quota di proprietà pari a 1/4 di appartamento della superficie commerciale di 140,78 mq costituito da un immobile residenziale posto al 2 piano di un fabbricato a tre elevazioni f.t., da due depositi posti al p.t. e da una porzione di lastrico solare. PREZZO BASE Euro 15.500,00. Offerta minima Euro 11.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 16:00 presso Studio del delegato sito in Messina, viale San Martino, 96. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cannavò Antonio 3896898498, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 216/2021. In Giardini-Naxos (ME), frazione Chianchitta – Pallio – Lotto UNICO: appartamento complesso residenziale “Le Village du Soleil” oggi “Residence il Pino” piano 1 pal. A/7 int. 23 della superficie commerciale di mq 98,25 composto da corridoio di accesso che conduce: al pranzo/soggiorno al cui interno è presente un angolo cottura, alle tre camere e ad un disimpegno dal quale si accede al bagno. PREZZO BASE Euro 107.000,00. Offerta minima Euro 80.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/12/2023 ore 11:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arizia Stefania 090717528, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 222/2018. In Messina (ME), Via Olimpia n.4/C – Lotto 2: PIENA PROPRIETA’ di un sottotetto abitabile con ingresso indipendente posto al piano sesto composto da cucina di 7,00 mq, un W.C. di mq 4,90 mq, un ambiente di mq 71,00 e due terrazzi a livello di mq 26,00 e mq. 22,00- superficie lorda complessiva di circa mq 116,40. PREZZO BASE Euro 88.000,00. Offerta minima Euro 66.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 12:30 presso studio del delegato in Via Cesare Battisti n.229 – 2^piano. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Dott.ssa La Torre Francesca 3486515598, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 229/2016. In Messina (ME), Contrada Barone s.n., frazione Villaggio Spartà – Lotto UNICO: A) intera piena proprietà di villa singola ad una elevazione fuori terra, oltre piano sottotetto e piano cantinato, avente superficie commerciale di 353,34 mq. B) locale deposito ad una elevazione fuori terra sito in Messina, avente superficie commerciale di mq 80,00, consistenza mq 63,00 superficie catastale; annesso terreno agricolo della superficie commerciale di 2.620,00 mq, identificato al foglio 1 particella 1174, qualità uliveto, superficie are 26 ca 20. C) intera piena proprietà di unità immobiliare indipendente ad una elevazione fuori terra avente superficie commerciale di mq 91,94. PREZZO BASE Euro 368.102,56. Offerta minima Euro 276.076,92. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 11:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 40. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 261/2018. In Messina (ME), Località Galati Sant’Anna – Lotto UNICO: compendio immobiliare composto da un edificio, costruito in parte in pietrame a secco e in parte in cemento armato, a pianta rettangolare, composto da da vano cucina, due bagni, un ripostiglio e due vani oltre ad un salone per una superficie di circa mq 154 e da un terreno circostante di circa mq 2000, sul quale risultano costruiti, senza titolo edilizio, due fabbricati destinati ad uso non abitativo. PREZZO BASE Euro 121.350,00. Offerta minima Euro 91.012,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/12/2023 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Mariateresa Mezzasalma 3882921315, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 270/2017. In Messina (ME), Via Santa Maria del Selciato 52 – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 di appartamento al piano terra sito in Messina, via Santa Maria del Selciato n. 52, isolato 128 Comparti V e IV, composto da due camere, una cucina non abitabile, un bagno, un ripostiglio ed un ingresso-corridoio e con annesso cortile recintato sul lato nord. PREZZO BASE Euro 26.504,00. Offerta minima Euro 19.878,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 10:00 presso Studio del delegato in Messina, via XXIV Maggio n.40. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2018. In Antillo (ME), località Moro – Lotto 1: Piena intera proprietà di terreni aventi una estensione complessiva di mq 36.780. PREZZO BASE Euro 10.644,05. Offerta minima Euro 7.983,04. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Antillo (ME), località Parrinazzo – Lotto 2: Piena intera proprietà di appezzamento di terreno avente una estensione complessiva di mq mq. 26010. PREZZO BASE Euro 4.756,58. Offerta minima Euro 3.567,44. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Antillo (ME), località Barbaschi – Lotto 3: Piena intera proprietà di appezzamenti di terreni aventi una estensione complessiva di mq 105798. PREZZO BASE Euro 40.168,11. Offerta minima Euro 30.126,08. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n.171, is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 298/2016. In Messina (ME), Via Nipotella snc Contrada pellegrino Villaggio Castanea Delle Furie – Lotto 1: fabbricato con antistante veranda e cortiletto retrostante di pertinenza esclusiva, della superficie commerciale di 72,80 mq. L’unità immobiliare è posta a piano terra ed ha un’altezza interna di m 2,70. Terreno di fatto unito alla corte dell’appartamento che sviluppa una superficie commerciale di mq 32. PREZZO BASE Euro 17.424,00. Offerta minima Euro 13.068,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 10:30 presso locali dell’Ass.E.I.D. in Messina, Via Cesare Battisti n. 140 piano primo. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Faranda Giuseppina 3921151811, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 301/2018. In Messina (ME), via Chiesa Vecchia o Principe Ruffo, frazione Camaro Superiore – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile ubicato al piano primo (seconda elevazione f.t.) scala A interno 5, in edificio costituito da un corpo di fabbrica di 6 piani (5 piani f.t. un piano interrato). PREZZO BASE Euro 48.000,00. Offerta minima Euro 36.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina, Via G. Natoli n. 61. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Zappalà Carlo Filippo 0902939886, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 327/12 RG Esec.Imm. Messina, via Teodoro Roosevelt 20, Immobile a P. T., composto da stanza da pranzo con angolo cottura, soggiorno, un vano e w.c.. PREZZO BASE D’ASTA: euro 38.250,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.12.2023 alle ore 9.45 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina. Per info: 090.9148111 – 090.9148222 G.E. Dott. Paolo Petrolo. Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it. – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – sul sito www.tempostretto.it

Proc. es. nn. 358/12 – 203/13 195 R.E. LOTTO 5 – Francavilla di Sicilia Via Ariosto n. 15-1, Fabbricato a quattro el. f.t., collegate da scala interna, composto da un vano a P.T., da un vano a P. 1°, da soggiorno, disimpegno, cucina e lavanderia a P. 2° e da due vani e w.c. con terrazza a livello a P. 3°, classe G. Prezzo base d’asta: euro 38.891,52 Notizie sulla regolarità urbanistica nella perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 20.12.2023 alle ore 9.15 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina G.E. Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Siti internet: www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it