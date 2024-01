Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina, Villafranca Tirrena, Scaletta Zanclea, Venetico, Graniti, Valdina, Alì Terme

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” VENERDI’ 19 GENNAIO 2024

TRIBUNALE DI MESSINA

RG 2018/2017. In Villafranca Tirrena (ME), via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro – Lotto 1: – Piena proprietà di un immobile adibito a deposito, sito in Villafranca T., via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro, individuato in catasto fabbricati al Fg. 7, part. 1032, sub 2 cat. C/2, cl. 5, superficie catastale 64mq, rendita: €58,57. – Piena proprietà di un terreno individuato in catasto terreni al Fg. 8 particella 157, seminativo, classe 2, superficie: mq 180, reddito dominicale: Euro 0,65, reddito agrario: Euro: 0,28. – Piena proprietà per 1/3 di un area urbana individuata in catasto urbano al Fg 7, particella 1138, indirizzo Aria Cola, fraz. Serro, comune Villafranca Tirrena, categoria F/1, consistenza 20 mq. – Piena proprietà per 1/3 di un terreno sito in Villafranca T., via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro, individuato in catasto terreni al Fg.7, particella 757, indirizzo Aria Cola, fraz. Serro, comune Villafranca Tirrena, categoria area rurale, consistenza 54 mq,. PREZZO BASE Euro 24.190,00. Offerta minima Euro 24.190,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), da San Pancrazio, fraz. Serro – Lotto 2: Piena proprietà di un fabbricato e n° 2 appezzamenti di terreno di pertinenza, in Villafranca Tirrena, c.da San Pancrazio, fraz. Serro. L’immobile è censito in catastò fabbricati al Fg. 13, particella 523, categoria a/4, classe 5, consistenza 3 vani, rendita € 58,88. I terreni in catasto al Fg. 13 rispettivamente part. 64 categoria ficodindia di classe 1, superficie 50,00 mq, reddito dominicale 0,26, reddito agrario 0,25 e part. 71, categoria uliveto di classe 4, superficie 800,00 mq, reddito dominicale 1,65, reddito agrario 3,31. PREZZO BASE Euro 5.784,00. Offerta minima Euro 4.338,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 20/03/2024 ore 12:30 presso studio legale dell’avv. Oreste Puglisi in Messina, via Nino Bixio n°33, piano 5°, scala A. G.I. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 4769/2016. In Messina (ME), viale Europa 7 – Lotto 1: appartamento per civile abitazione, posto a piano terra (prima elevazione fuori terra), composto da tre vani, cucina, cortile ed accessori. PREZZO BASE Euro 68.040,00. Offerta minima Euro 51.030,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/03/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avvocato Omero Eduardo 090717601, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 4/2021. In Scaletta Zanclea (ME), via Puntale snc – Lotto 1: Piena proprietà per 1000/1000 di abitazione di tipo civile posto al piano terra di un fabbricato atre elevazioni f.t. della superficie di mq 59. PREZZO BASE Euro 31.152,00. Offerta minima Euro 23.364,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Scaletta Zanclea (ME), via Puntale snc – Lotto 2: Piena proprietà per 1000/1000 di abitazione di tipo civile posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., con locali non abitabili al piano secondo e terrazza della superficie di mq 196 (escl. aree scoperte mq 179). PREZZO BASE Euro 60.864,00. Offerta minima Euro 45.648,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 28/03/2024 ore 16:00 presso studio professionale in Messina in Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 6/2020. In Messina (ME), Villaggio Contesse, SS 114 km 3,500 – Lotto UNICO: abitazione di tipo popolare Pal. ILES piano terra. Costituita da ingresso con corridoio che disimpegna n. 4 vani, ripostiglio, cucina e WC. PREZZO BASE Euro 71.101,80. Offerta minima Euro 53.326,35. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/03/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 40/2021. In Messina (ME), Rione Bordonaro, Via Comunale Santo n. 289 – Lotto UNICO: appartamento al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) di una palazzina a quattro piani fuori terra oltre parziale sottotetto, realizzata con struttura intelaiata in cemento armato. Le unità immobiliari sono dotate di posto macchina a piano terra. PREZZO BASE Euro 91.041,07. Offerta minima Euro 68.280,80. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/03/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaformawww.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Di Renzo Maria 0906409828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 43/2020. In Venetico (ME), Via Caio Duilio 3 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di immobile di mq.111 disposto su due piani. Il tutto per come descritto nella perizia di stima del 09/04/2021 agli atti della procedura alle quali integralmente si rimanda. PREZZO BASE Euro 45.996,00. Offerta minima Euro 34.497,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 15/03/2024 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina, Via Maffei n. 5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Mazzei Simona 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.ite www.tribunale.messina.it

RGE 64/2005. In Messina (ME), villaggio Camaro inferiore Fondo Pistone, via Crotone 56 – Lotto 6: appartamento composto da tre elevazioni f.t. e si estende per una superficie coperta complessiva di circa mq 330, comprende al piano terra un ampio garage di circa mq 80, più un locale autoclave, ripostiglio e un wc; al piano primo un disimpegno, cucina, salone , un bagno e due balconi di mq 19 ciascuno; al piano secondo tre camere da letto, bagno-lavanderia, ripostiglio, disimpegno corridoio e due balconi di mq 19 ciascuno, sviluppa una sup. lorda di mq 359,58 ca. PREZZO BASE Euro 78.484,65. Offerta minima Euro 59.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. modalità sincrona mista 26/03/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 100/2022. In Messina (ME), Via Marco Polo 144 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 100,75 mq. L’immobile attualmente catastato come bottega (C/1), di fatto così come per altro indicato in planimetria catastale, si compone di un magazzino con retrostante appartamento (al momento non comunicanti). PREZZO BASE Euro 55.214,23. Offerta minima Euro 41.410,67. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), Via Marco Polo 144 – Lotto 2: deposito commerciale della superficie commerciale di 35,00 mq. Deposito con ingresso dalla Via Marco Polo composto da unico locale soppalcato in assenza di titolo e non sanabile (opere non sanabili riferite al solo soppalco). PREZZO BASE Euro 22.061,36. Offerta minima Euro 16.546,03. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 09/04/2024 ore 09:30 presso Studio del delegato sito in Messina Via La Farina n. 171 is.G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 104/2021. In Messina (ME), Villaggio Mangialupi, via Luigi Capuana 82 – Lotto 1: Piena proprietà di un appartamento di tipo ultrapopolare (A/5), facente parte di un edificio a schiera, con ingresso diretto da ampio spazio pubblico destinato a parcheggio. PREZZO BASE Euro 42.249,75. Offerta minima Euro 31.687,31. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/03/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 3472491833, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 115/2020. In Villafranca Tirrena (ME), c.da Fiorentino, via dell’Artigianato snc – Lotto UNICO: Capannone posto al piano terra e al piano primo. Al piano terra copre una superficie lorda di mq 488,00, mentre al piano primo (ex piano ammezzatto), la superficie lorda consta di mq 334,00. Inoltre l’edificio gode degli spazi all’aperto, la cui area di pertinenza è mq 519,00. Superficie complessiva, intesa come somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’intero capannone escluse le superfici accessorie è di mq 1351,00. PREZZO BASE Euro 400.339,80. Offerta minima Euro 300.254,85. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Asta senza Incanto 27/03/2024 ore 16:00 presso studio del professionista delegato in Messina in Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 129/2022. In Messina (ME), Via Adolfo Vetrano – Lotto UNICO: Fabbricato composto da 3 piani fuori terra. L’immobile per civile abitazione costituito da una cucina/pranzo e un bagno al piano terra e, un primo piano da due camere, ed un secondo piano con una camera e un bagno ed un piccolo terrazzo. Superficie catastale totale è di mq 107 escluso le aree scoperte di 101 mq. PREZZO BASE Euro 50.500,00. Offerta minima Euro 37.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 29/03/2024 ore 10:00 presso studio professionale del sottoscritto, sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 138/2022. In Venetico (ME), via Sicilia snc – Lotto UNICO: piena proprietà di locale commerciale piano terra della superficie commerciale di mq 111. PREZZO BASE Euro 150.000,00. Offerta minima Euro 112.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 7.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/03/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2020. In Messina (ME), villaggio Bordonaro, contrada Sivirga – Lotto UNICO: Negozio inserito in una lottizzazione denominata “Badia” situata nel villaggio Bordonaro, Contrada Sivirga, complesso Aironpark lotto F3/B. Posto al piano terra ed è composto da un unico ambiente con una configurazione ad L, un antibagno e un servizio igienico. Si sviluppa su una superficie calpestabile netta di mq.107,50 con un’altezza interna di mt. 3,50. PREZZO BASE Euro 49.130,00. Offerta minima Euro 36.847,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 19/03/2024 ore 15:30 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio 61. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Schiavo Cristina 3476950423, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 164/2020. In Messina (ME), Via Santa Marta is. 162 – Lotto UNICO: piena proprietà dell’appartamento della superficie commerciale di 87,38 mq. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 20/03/2024 ore 15:30 presso in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 184/2022. In Messina (ME), contrada Baglio, via San Basilio Magno – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione al piano secondo, oltre vano cantina di pertinenza, della superficie lorda di mq 132,50 e una superficie netta di mq 113,25 della “Cooperativa Pietra a Mare”. PREZZO BASE Euro 117.000,00. Offerta minima Euro 87.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 21/03/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina via Romagnosi 7. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 198/2021. In Messina (ME), Strada San Giacomo, Rione Minissale, Pal. INCIS – Lotto UNICO: appartamento, posto al piano rialzato di un fabbricato realizzato alla fine degli anni ’50, consistenza 5 vani, rendita 90,38 Euro della superficie commerciale lorda, di ca. 89,00 mq, composto da ingresso, cucina, sala da pranzo, camera, bagno, ripostiglio e balcone. PREZZO BASE Euro 26.784,79. Offerta minima Euro 20.088,59. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita seza incanto con modalità sincrona mista 20/03/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 213/2020. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 10: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 40,00 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala D del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 18.314,10. Offerta minima Euro 13.735,58. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 12: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 50,50 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala C del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 22.434,12. Offerta minima Euro 16.825,59. Rilancio minimo in aumento Euro 1.100,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/03/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 287/1999. In Messina (ME), Villaggio Bordonaro – Lotto UNICO: appartamento coop. Edimil pal. 1, piano 4, interno n. 7, della superficie coperta di mq 81 composto da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e disimpegno, con assegnato un posto auto scoperto nella zona condominiale destinata a parcheggio. PREZZO BASE Euro 62.825,00. Offerta minima Euro 47.118,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 22/03/2024 ore 10:45 presso studio notarile in Messina, Via Ghibellina n. 143. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 330/2011. In Messina (ME), Contrada Catalani, via Pazienza 28 – Lotto UNICO: Appartamento composto da 4 vani, posto al p.primo, sviluppa una sup. comm.le virtuale di mq 71,83. PREZZO BASE Euro 17.686,80. Offerta minima Euro 13.265,10. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/03/2024 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Iacono Marco 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 380/2016. In Messina (ME), via Sorbella, 27 frazione Villaggio Cumia Superiore – Lotto 1: abitazione unifamiliare della superficie commerciale di 100,96 mq, posto ai p.t. e primo di uno stabile adibito ad uso residenziale. PREZZO BASE Euro 25.200,00. Offerta minima Euro 18.900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 27/03/2024 ore 17:30 presso studio del delegato in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino 23/C. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Salomone Massimo 3473347601, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 418/1986. In Messina (ME), Salita Montesanto – Lotto 2: Fabbricato indipendente a due elevazioni FT. A piano terra, un appartamento composto da ingresso, camera, cucina e bagno, per una superficie lorda complessiva di mq. 46,50 circa, con ingresso autonomo dalla stradina pedonale di accesso al fabbricato attraverso una piccola veranda rialzata, vani 2,5, piano T. A primo piano, un appartamento composto da ingresso, camera, cucina e bagno, per una superficie lorda complessiva di mq. 44,50 circa con ingresso autonomo tramite scala esterna, vani 2,5, piano I. PREZZO BASE Euro 22.500,00. Offerta minima Euro 16.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Asta senza Incanto 15/03/2024 ore 16:00 presso studio dell’avv Caterina Giuffrè in via Università n.1. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Giuffrè Caterina 090662484, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 14/2019. In Messina (ME), Villaggio San Filippo Inferiore – Lotto UNICO: terreno edificabile AL N.C.T. fg. 138 part. 1914, della superficie complessiva di circa mq 770. PREZZO BASE Euro 50.390,49. Offerta minima Euro 37.792,86. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 28/03/2024 ore 16:00 presso studio del curatore in Messina, Via Università 8. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. De Salvo Gaetano 090711002, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 40/2017. In Messina (ME), Via Bartolomeo Ferraro, Villaggio Aldisio 12 – Lotto 1: Proprietà della quota degli 8/9 di un fabbricato per civile abitazione piano 3°. PREZZO BASE Euro 18.944,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 09/04/2024 ore 12:00 presso Tribunale di Messina via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Dott. Donato Lorenzo 090661007, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 56/1996. In Graniti (ME), Via Santa Maria – Lotto UNICO: CORPO A fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano T in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano 1 in corso di costruzione. CORPO A lastrico solare. CORPO B Fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. PREZZO BASE Euro 29.258,48. Offerta minima Euro 21.943,79. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 15.03.2024 ore 09:30 e sino al 25.03.2024 ore 09:30 tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 120/2022. In Messina (ME), Via Nazionale n. 166, Vill. Giampilieri Marina – Lotto 1: appartamento piano T. PREZZO BASE Euro 70.550,00. Offerta minima Euro 52.912,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 19/03/2024 ore 10:00 presso sede dell’Associazione “CREVEN”, sita in Messina, Via Vincenzo d’Amore, n. 4. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 150/2022. In Messina (ME), Via San Riccardo – Lotto 1: appartamento piano primo della superficie commerciale di 73,32 mq. L’appartamento è composto da un ingresso/corridoio di superficie pari a 5,13 mq.; una cucina, accessibile dal corridoio, con una superficie pari a 13,97 mq. Camera 1 della superficie di 16,64 mq. Camera 2 della superficie di 17,23 mq. Bagno di superficie pari a 4,46 mq. PREZZO BASE Euro 41.400,00. Offerta minima Euro 31.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 21/03/2024 ore 12:00 presso A.L.P.E.F. in Messina, via T. Cannizzaro n. 168, piano 1°. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 175/2016. In Messina (ME), via Comunale, frazione Contrada San Nicolò, Villaggio Santo Stefano Medio – Lotto Unico: appartamento facente parte del complesso “San Nicola Residence” Pal. A, della superficie commerciale di mq 139,80, è posto al secondo piano (terza elevazione fuori terra) con soprastante locale di sgombero al piano sottotetto. PREZZO BASE Euro 88.320,00. Offerta minima Euro 66.240,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 29/03/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Elia Mariarosaria 3291480331, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 217/2019. In Messina (ME), Via Consolare Pompea 1619, quartiere Villaggio Sant’Agata – Lotto 1: piena proprietà di villa singola della superficie commerciale di 587,95 mq, piano: T-1-2. L’unità immobiliare oggetto di stima è costituita da una villa unifamiliare a due elevazioni fuori terra oltre terrazza e corte esclusiva circostante. piena proprietà di tettoia chiusa e gazebo, sviluppano complessivamente una superficie commerciale di 14,40 Mq, piano: T. piena proprietà di corte di pertinenza con piscina, sviluppa una superficie commerciale di 30,70 Mq, piano: T. PREZZO BASE Euro 816.907,05. Offerta minima Euro 612.680,28. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Messina (ME), via Mauro Amati, quartiere villaggio Sant’Agata – Lotto 2: piena proprietà di casa unifamiliare della superficie commerciale di 102,60 mq consistenza 4,5 vani, piano: T-1,. monolocale e deposito della superficie commerciale di 34,20 mq L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T. corte di pertinenza a MESSINA via Mauro Amati, quartiere villaggio Sant’Agata, della superficie commerciale di 507,00 mq, piano: T. PREZZO BASE Euro 165.225,03. Offerta minima Euro 123.918,77. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. In Messina (ME), via Consolare Pompea (vill. Sant’Agata) – Lotto 3: piena proprietà di abitazione unifamiliare della superficie commerciale di 63,20 mq. piena proprietà di garage della superficie commerciale di mq 72,20. piena proprietà di corte di pertinenza della superficie commerciale di 653,00 mq. PREZZO BASE Euro 138.998,38. Offerta minima Euro 104.248,78. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/03/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2006 +222/09. In Valdina (ME), viale Rinascita Fondachello – Lotto 1: box singolo posto al piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 12. PREZZO BASE Euro 5.040,00. Offerta minima Euro 3.780,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Valdina (ME), via IV Novembre – Lotto 2: appartamento in corso di costruzione posto al piano 2 sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 263. PREZZO BASE Euro 63.252,00. Offerta minima Euro 47.439,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Valdina (ME), via Gabriele D’Annunzio – Lotto 3: locale deposito composto da un unico vano con balcone con affaccio sulla corte interna, posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 48,58. PREZZO BASE Euro 28.791,00. Offerta minima Euro 21.593,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. In Valdina (ME), via Gabriele D’Annunzio – Lotto 4: locale deposito composto con annesso servizio igienico, attualmente destinato ad ufficio, posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 47. PREZZO BASE Euro 38.279,00. Offerta minima Euro 28.709,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.800,00. In Valdina (ME), via Gabriele D’Annunzio – Lotto 5: locale deposito composto da due vani ed un wc, un balcone con affaccio sulla corte interna, attualmente destinato a studio medico, posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 106,8. PREZZO BASE Euro 78.818,00. Offerta minima Euro 59.113,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Valdina (ME), via Gabriele D’Annunzio – Lotto 6: interno piano primo sottostrada composto da tre vani, sviluppa una superficie complessiva di mq 348,00. PREZZO BASE Euro 54.315,00. Offerta minima Euro 40.736,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Valdina (ME), via Gabriele D’Annunzio – Lotto 7: piena proprietà per la quota di 167/1000 di lastrico solare e lucernario di corpo scala, al terzo piano, sviluppa una superficie complessiva di mq 180,20. PREZZO BASE Euro 2.302,00. Offerta minima Euro 1.726,50. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Valdina (ME), fraz. Fondachello via Del Mare – Lotto 8: appartamento al piano terra ed al piano cantinato per una superficie lorda di mq 140,50. piano cantinato. PREZZO BASE Euro 68.569,50. Offerta minima Euro 51.427,13. Rilancio minimo in aumento Euro 2.200,00. In Valdina (ME), fraz. Fondachello via Del Mare – Lotto 9: appartamento posto al piano primo sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 53,35. PREZZO BASE Euro 30.696,00. Offerta minima Euro 23.022,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Valdina (ME), fraz. Fondachello via Del Mare – Lotto 10: appartamento posto al piano primo sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 69,80. PREZZO BASE Euro 37.122,00. Offerta minima Euro 27.841,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.700,00. In Messina (ME), villaggio Spartà Piano Torre – Lotto 11: appezzamento di terreno della superficie complessiva di mq 1010. PREZZO BASE Euro 7.070,00. Offerta minima Euro 5.302,50. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Gualtieri Sicaminò (ME), contrada Acque Bianche – Lotto 12: appezzamento di terreno della superficie di mq 250 circa. PREZZO BASE Euro 5.222,00. Offerta minima Euro 3.916,50. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Gualtieri Sicaminò (ME), contrada Acque Bianche – Lotto 13: appezzamento di terreno e rudere della superficie complessiva di circa mq 2714. PREZZO BASE Euro 11.398,80. Offerta minima Euro 8.549,10. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 21/03/2024 ore 15:30 presso studio del delegato in Messina via Luciano Manara 82. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Torre Rosa 3930449557, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 239/2014. In Alì Terme (ME), via Crispi 305 305 – Lotto 3: piena proprietà per la quota di 1000/1000 degli immobili, in perizia indicati rispettivamente con le lettere “C” e “D”, siti entrambi nel Comune di Alì Terme (ME), Via F. Crispi n. 305, di seguito meglio descritti: – immobile “C” adibito ad abitazione di tipo popolare a primo piano, con accesso diretto al lastrico solare. immobile “D” locali di deposito a piano terzo (lastrico solare con locali ripostiglio). PREZZO BASE Euro 17.652,02. Offerta minima Euro 13.239,02. Rilancio minimo in aumento Euro 850,00. Asta senza Incanto 15/03/2024 ore 10:00 presso sede della Edicom in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. De Leo Cristina 3476417934, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 314/2008. In Messina (ME), frazione Pistunina, Villaggio S. Lucia sopra Contesse, via Comunale – Lotto UNICO: intera piena proprietà superficiaria di appartamento per civile abitazione al piano terra facente parte del Complesso edilizio “Sei Stelle”, palazzina D, contraddistinto con il numero interno 3, composto da cucina, bagno, w.c., ripostiglio, corridoio, pranzo-soggiorno, tre camere da letto, balcone lato cucina, balcone lato pranzo-soggiorno e lato camera da letto. PREZZO BASE Euro 39.272,00. Offerta minima Euro 29.454,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 29/03/2024 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it,www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 349/2016. In Messina (ME), Via Torino 8 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 158,93 mq, posto al primo piano di un fabbricato ricadente nell’isolato Z; composto da salone, n. 3 vani letto, ripostiglio, cucina e doppi servizi. Pertinenza esclusiva dell’immobile è l’ampio balcone che si affaccia sullo spazio di isolamento, adibito a parcamento di autovetture. L’unità immobiliare in oggetto ha diritto all’uso esclusivo di un posto macchina, contraddistinto con il n. 3. PREZZO BASE Euro 188.700,00. Offerta minima Euro 141.525,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/04/2024 ore 12:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. nn. 358/12 – 203/13 R.E. LOTTO 5 – Francavilla di Sicilia, Via Ariosto n. 15-17, Fabbricato a quattro el. f.t., collegate da scala interna, composto da un vano a P.T., da un vano a P. 1°, da soggiorno, disimpegno, cucina e lavanderia a P. 2° e da due vani e w.c. con terrazza a livello a P. 3°, classe G.Prezzo base d’asta: euro 35.002,37 Notizie sulla regolarità urbanistica nella perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 20.03.2024 alle ore 9.00 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina G.E. Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari Siti internet: www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it