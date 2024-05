Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Venerdì 24 maggio 2024.

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GEN. ANGELO CAMBRIA, 9/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI APPARTAMENTO con annessa cantina allocato al piano secondo di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., oltre piano seminterrato, sito in Via Gen. Angelo Cambria n. 9/A, del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con superficie commerciale di 122,82 mq. Prezzo base Euro 21.669,75. Offerta minima: Euro 16.252,32. Termine presentazione offerte: 22/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/07/24 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carlo Carrozza tel. 090718330. Rif. RGE 56/2022 BC865153 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-via-gen-angelo-cambria-9-a-2

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – QUARTIERE MADONNA DELL’ACQUA-CATILI – VIA ACQUACALDA, 86 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE della superficie commerciale di 159,15 mq. Il suddetto immobile è composto da un piano terra, da un piano primo e da un sottotetto così distribuito: * al piano terra è localizzata la zona giorno costituita da un soggiorno con angolo cottura, da un W.C. privo di anti W.C. accessibile dal soggiorno cucina ed un ripostiglio posto sotto la scala che conduce al primo piano; * al primo piano, accessibile da scala interna, è localizzata la zona notte costituita da un disimpegno, da due camere da letto presumibilmente singole, una camera da letto matrimoniale con annesso bagno e da un servizio igienico dotato di areazione forzata; * il piano sottotetto è utilizzato come deposito ed è costituito da un unico vano. Prezzo base Euro 102.700,00. Offerta minima: Euro 77.025,00. Termine presentazione offerte: 15/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/07/24 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Rif. RGE 80/2023 BC865701 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-quartiere-madonna-dellacqua-catili

MILAZZO (ME) – VIA LIBERTÀ, 98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO per civile abitazione posto al piano terra, costituito da ingresso, corridoio, cucina, pranzo, soggiorno, 2 camere, wc. 3 ripostigli. in Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 209 sub. 3, cat. A/2, cl. 6, vani 7,5 R.C. € 344,73. Prezzo base Euro 39.105,00. Offerta minima: Euro 29.329,00. Termine presentazione offerte: 22/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/07/24 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 104/2021 BC865898 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-milazzo-me-via-liberta-98-3

MILAZZO (ME) – VIA SAN PAOLINO, 63 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ sita nel Comune di Milazzo, Via San Paolino, n. 63 (piano terra e piano primo) sono PARTI DI UN UNICO IMMOBILE in stile Villa padronale di campagna, la cui costruzione, legata all’attività agricola dei vecchi proprietari, si presume, risalga a data antecedente al 1939. Si distinguono in: – Abitazione di tipo signorile, posta a piano primo, composta da nove vani e accessori, libera da costruzioni su tutti e quattro i lati principali poiché delimitata all’esterno da uno spazio adibito a giardino e corte comune, di pertinenza. Il prospetto principale si affaccia sulla Via San Paolino. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censita al foglio 8, particella 189, sub 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 9 vani e rendita euro 297,48. Sviluppa una superficie complessiva di 138,88 mq totale (s.u.n. + s. aree scoperte). – Abitazione, posta a piano terra, composto da tre vani e accessori, utilizzata come ufficio. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censito al foglio 8, particella 189, sub 3, categoria A/1, classe 1, consistenza 3 vani e rendita euro 348,61. Sviluppa una superficie complessiva di 86,61 mq totale (s.u.n. + s. aree scoperte). – Abitazione, posta a piano terra, composto da cinque vani. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censito al foglio 8, particella 189, sub 4, categoria A/4, classe 4, consistenza 5 vani e rendita euro 111,04. Sviluppa una superficie complessiva di 51,98 mq totale. L’immobile risulta disabitato e in stato di completo abbandono. Prezzo base Euro 384.300,00. Offerta minima: Euro 288.225,00. Termine presentazione offerte: 22/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/07/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 98/2023 BC865919 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-milazzo-me-via-san-paolino-63

PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) – APPARTAMENTO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 9, categoria A/4 abitazione di tipo popolare, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 204,52 €; – DEPOSITO ARTIGIANALE per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 12, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 71 mq, rendita catastale 80,67 €; – BOX DOPPIO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 5, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 40 mq, rendita catastale 45,45 €. Prezzo base Euro 76.521,25. Offerta minima: Euro 57.390,94. Termine presentazione offerte: 12/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Tiziana Angela Brancato tel. 0909791182. Rif. RGE 90/2023 BC865430 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-pace-del-mela-me-via-nazionale-411

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA G. VERDI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO a Terme Vigliatore Via G. Verdi n.4 della superficie commerciale di mq 137,06. Appartamento alio stato rustico con tamponature esterne e balconi completi di ringhiere e pavimentazione posto a primo piano di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra oltre seminterrato e locale sottotetto. L’unita immobiliare e posta al primo piano ed ha un’altezza interna di mt. 2,90. Identificato in catasto fabbricati al foglio 5 particella 1466 sub 4. Prezzo base Euro 23.128,87. Offerta minima: Euro 17.346,65. Termine presentazione offerte: 15/07/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO a Terme Vigliatore Via G. Verdi n.4 della superficie commerciale di mq 137,06. Appartamento alio stato rustico con tamponature esterne e balconi completi di ringhiere e pavimentazione posto al secondo piano di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra oltre seminterrato e locale sottotetto. L’unita immobiliare e posta al secondo piano ed ha un’altezza interna di mt. 2,90. Identificato in catasto fabbricati al foglio 5 particella 1466 sub 5. Prezzo base Euro 23.128,87. Offerta minima: Euro 17.346,65. Termine presentazione offerte: 15/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/07/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RGE 24/2020 BC865958 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-terme-vigliatore-me-via-g-verdi-4-2

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA NAZIONALE SAN BIAGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE APPARTENENTE AD UNA VILLETTA BIFAMILIARE su tre livelli fuori terra oltre il piano seminterrato adibito a box, ubicato all’interno di un complesso abitativo composta da sei villette bifamiliari. L’immobile è individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Terme Vigliatore al foglio 4 particella 1133 sub 1 Cat. A/7, Cl. 1, vani 8, R.C. € 557,77 via Nazionale San Biagio snc piano T-1-2 e foglio 4 particella 1133 sub 2, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 20, R.C. € 17,56 via Nazionale San Biagio snc piano S1. Prezzo base Euro 119.438,00. Offerta minima: Euro 89.579,00. Termine presentazione offerte: 22/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/07/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Meo tel. 0909765269 – 3923101800. Rif. RGE 67/2022 BC865797 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-terme-vigliatore-me-via-nazionale-san-biagio

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE SPARSE POPOLARI FONDACO NUOVO, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – NEGOZIO a piano terra di una fabbricato a tre elevazioni f.t. costituito da un unico vano, antiwc e wc, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 18 superficie commerciale mq. 121,00. L’unità immobiliare presenta la sola pertinenza esclusiva del parcheggio posto all’interno dell’area condominiale per una superficie pari a 33,28 mq.; – NEGOZIO a piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costituito 5 vani, 2 disimpegni, anti wc, wc, wc disabili, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 34 superficie commerciale 112 mq, L’unità immobiliare ha una superficie di pertinenza esclusiva ovvero il parcheggio destinato all’attività commerciale di mq. 33,50. Le due unità immobiliari sono messe in comunicazione mediante l’apertura di un varco sulla muratura di confine dei due subalterni. Presentano difformità edilizia e catastali regolarizzabili. Prezzo base Euro 230.518,75. Offerta minima: Euro 172.889,06. Termine presentazione offerte: 15/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/07/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 90/2022 BC864904 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-via-case-sparse-popolari-fondaco-nuovo-18

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 250 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO della superficie commerciale di 310,92 mq. L’immobile si compone di più corpi collegati tra loro in maniera complessa e articolata. E’ formato da un corpo principale a 4 elevazioni fuori terra (oltre terrazzo) dal quale si accede all’intera struttura, contraddistinto dal foglio 53 part. 304-306-305 sub.3-3-7 (ex 53 part. 305 sub. 3. ed ex foglio 53 part.306-305 sub.1-5). Prezzo base Euro 198.292,50. Offerta minima: Euro 148.719,38. Termine presentazione offerte: 15/07/24 ore 12:00. VIA LUIGI EINAUDI (EX VIA SAMBUCA), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARI appartenenti ad un fabbricato a 4 piani fuori terra oltre terrazzo di copertura praticabile. In Catasto Fabbricati al foglio 18, particelle: – 2159 sub. 3 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 4 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 5 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 6 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 9 Categoria F/3 piano terzo;- 2159 sub. 10 Categoria F/3 piano terzo; L’immobile è ubicato in una zona non molto distante dal centro ed è totalmente al rustico e necessita di ristrutturazione. Da progetto si prevede al piano terra la realizzazione in parte di attività commerciale ed in parte di abitazione. Per i restanti piani il progetto prevedeva la realizzazione di due unità abitative per piano ad esclusione del terrazzo di copertura a piano quarto è escluso dalla vendita il piano secondo. Prezzo base Euro 234.388,50. Offerta minima: Euro 175.791,38. Termine presentazione offerte: 15/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/07/24 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Custode Giudiziario Avv. Corrado Rosina tel. 3511182764. Rif. RGE 646/1992 BC865706 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-via-giuseppe-garibaldi-250

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA G. VERDI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE COMMERCIALE già adibito alla vendita di carni (attività attualmente dismessa) sito in Terme Vigliatore (Messina), Via G. Verdi n. 4. Ubicato al piano terra, rialzato rispetto al piano stradale, di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. oltre seminterrato e sottotetto. Costituito da un ampio locale con al P interno un vano adibito a deposito, un WC con anti WC ed una cella frigorifera. Posto al piano terra rialzato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 138,33. Identificato al catasto fabbricati al foglio 5 mappale 1466 subalterno 3, categoria C/ 1, classe 4, consistenza 78 mq. Superficie catastale 92 mq, posto al piano T- rendita 950,69. Prezzo base Euro 65.418,32. Offerta minima: Euro 49.063,74. Termine presentazione offerte: 15/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/07/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RGE 24/2020 BC865957 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-terme-vigliatore-me-via-g-verdi-4-3

Terreni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA CAMICIA – INTERA PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO esteso circa mq 933 con annesso rudere di fabbricato rurale, il tutto individuato come segue: nel C.T. al foglio 5, part.149, qualità orto irriguo, superficie are 9 ca 85 (il terreno); nel C.F., al foglio 5, part.1007, categoria C/2, consistenza mq 34 (il rudere di fabbricato). Prezzo base Euro 17.617,50. Rilancio minimo: Euro 800,00. Termine presentazione offerte: 16/07/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/07/24 ore 10:30. c/o studio legale Mazzù via Garibaldi n. 48 Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Natale Galipò tel. 0906413095. Rif. RGE 93/2002 BC865722 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-contrada-camicia-intera-piena-proprieta-di-terreno

Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – CONTRADA MARCHESE, 27 – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE censito in Messina Catasto Fabbricati partita 72619 al Foglio 149, Part. 994, Subalterno 13, Categoria A/2, Classe 11, Consistenza 5,5 vani, superficie totale 123 mq, superficie totale escluse aree scoperte 115 mq , rendita catastale € 298,25 ; in strada provinciale Tremestieri Larderia Inferiore C/da Marchese n.27 Complesso Oteri scala A piano primo. Prezzo base Euro 96.789,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 72.592,13. Vendita senza incanto 17/07/24 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Agatino Dalmazio tel. 0902982335 – 3395039265. Rif. RGE 25/2023 ME865761 – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-messina-messina-me-contrada-marchese-27