Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEI VESPRI, 74 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, piano primo mq. 144, salotto-pranzo, soggiorno, due camere da letto e una matrimoniale, bagno, cucina. Nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona è riportato al foglio 13, particella 1297 sub. 3, classe 8, cat. A/2, consistenza 6,5, rendita Euro 298,77, Via dei Vespri 70, piano primo. Prezzo base Euro 74.545,00. Offerta minima: Euro 55.908,75. Termine presentazione offerte: 15/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto sincrona telematica 19/11/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Nunziata Giuffrida. Custode Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida tel. 0906783616 – 3382304044. Rif. RGE 84/2023 BC870706 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-via-dei-vespri-74

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA EOLIE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) APPARTAMENTO sito in Barcellona P.G.via Eolie piano 2-3, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 16, catasto FABBRICATI, cat. F/3 CONSISTENZA 0, Unità immobiliare in corso di costruzione per la quota di 1000/1000, superfice commerciale 147,37. Prezzo base Euro 79.518,09. Offerta minima: Euro 59.638,57. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 76/2022 BC870590 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-via-eolie

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIACOMO LEOPARDI, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra. E’ individuato al catasto fabbricati al foglio 35 particella 1425 sub. 9, cat. A/2, cl. 11, vani 11,5, rendita euro 861,19, in ditta esatta. Detto appartamento è libero da tutti e quattro i lati. L’immobile di cui sopra è stato costruito in forza della Licenza Edilizia n. 1691 rilasciata in data 14.05.1973 e successive varianti. Successivamente è stata rilasciata in data 28.12.1984 Concessione Edilizia n. 1577281284 e successive varianti e successiva Concessione Edilizia in variante n. 2369060488 rilasciata il 06.04.1988. Non è presente il certificato di agibilità. In catasto l’appartamento è censito come unica unità immobiliare mentre di fatto sono due appartamenti regolarmente autorizzati. Prezzo base Euro 113.000,00. Offerta minima: Euro 84.750,00. Termine presentazione offerte: 25/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/11/24 ore 16:30. c/o via Ten Col Arcodaci 44 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosaria Calabro tel. 3935727629 – 0909797099. Rif. RGE 62/2023 BC870744 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-via-giacomo-leopardi-76

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA LEOTTI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano quarto con ascensore. Ha superficie di mq. 155 e si compone di ingresso, salone, 3 camere da letto, un bagno, un servizio igienico, un ripostiglio, una cucina. Ha una altezza interna di 3.00 metri e tutti gli ambienti sono provvisti di aperture che consentono una corretta illuminazione ed areazione naturale. I rivestimenti e le rifiniture interne sono di ottima qualità. Prezzo base Euro 132.000,00. Offerta minima: Euro 99.000,00. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Erminia Pirri tel. 0909795051. Rif. RGE 91/2023 BC869521 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-via-leotti-20#google_vignette

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – QUARTIERE MADONNA DELL’ACQUA-CATILI – VIA ACQUACALDA, 86 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE della superficie commerciale di 159,15 mq. Il suddetto immobile è composto da un piano terra, da un piano primo e da un sottotetto così distribuito: al piano terra è localizzata la zona giorno costituita da un soggiorno con angolo cottura, da un W.C. privo di anti W.C. accessibile dal soggiorno cucina ed un ripostiglio posto sotto la scala che conduce al primo piano; al primo piano, accessibile da scala interna, è localizzata la zona notte costituita da un disimpegno, da due camere da letto presumibilmente singole, una camera da letto matrimoniale con annesso bagno e da un servizio igienico dotato di areazione forzata; il piano sottotetto è utilizzato come deposito ed è costituito da un unico vano. Prezzo base Euro 77.025,00. Offerta minima: Euro 57.768,75. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Rif. RGE 80/2023 BC870574 allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-quartiere-madonna-dellacqua-catili

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE PORTOSALVO – VICOLO VI COLONNA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE PER CIVILE ABITAZIONE a tre elevazioni fuori terra, realizzato in muratura di diversa fattura e epoca di costruzione. sito in Barcellona P.G. Vicolo VI Colonna 4. frazione Portosalvo della superficie commerciale di 128,12 mq. Al piano terra e ubicata la zona giorno costituita da un ingresso-soggiorno (da cui si sviluppa la scala interna che porta ai due piani superiori), una cucina e un WC; al primo piano e ubicata la zona notte costituita da un disimpegno-corridoio (da cui si sviluppa la scala interna che porta al piano superiore ), una camera un bagno e un ripostiglio. La seconda camera insiste su altra particella ( part. 683) di altra ditta e non oggetto di pignoramento e stima. Al secondo piano sono ubicati un disimpegno-corridoio, una camera e un WC alio stato rustico interno e un terrazzo in parte coperto; una parte del lo stesso terrazzo coperto insiste su altra particella ( part. 683) di altra ditta non oggetto di pignoramento e stima. In catasto al Foglio 37. part. 693 sub 3 ( catasto fabbricati ), categoria A/2, classe 9. consistenza 7 vani, rendita 379.60 Euro. Prezzo base Euro 25.393,00. Offerta minima: Euro 19.045,00. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RGE 66/2023 BC870557 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-frazione-portosalvo

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STATALE ORETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO ubicato al primo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 172 circa, oltre balconi di mq. 21,42 circa. L’unità immobiliare è composta da tre stanze da letto, cucina, salone, ripostiglio e due bagni. Prezzo base Euro 69.100,00. Offerta minima: Euro 51.825,00. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato semirustico ubicato al secondo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 27,65 circa. Prezzo base Euro 45.900,00. Offerta minima: Euro 34.425,00. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, senza rifinitura delle pareti, ubicato al terzo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 158,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. Prezzo base Euro 41.400,00. Offerta minima: Euro 31.050,00. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 12) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, ubicato al quarto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. L’unità immobiliare è composta da un vano, allo stato, risulta costituita da un unico ambiente, senza tramezzature e pareti interne. Prezzo base Euro 42.000,00. Offerta minima: Euro 31.500,00. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 14) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN LOCALE ACCESSORIO E LASTRICO SOLARE, ubicato al quinto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. L’unità immobiliare risulta costituita da un unico vano, con destinazione lavanderia, di mq. 65,74 e da un ampio terrazzo, di mq. 530,36. Prezzo base Euro 21.300,00. Offerta minima: Euro 15.975,00. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 24/2015 BC870115 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-via-statale-oreto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STATALE SANT’ANTONINO, 580 (EX 528) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE posto al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., e piano cantinato retrostante, oltre sottotetto, adibito a civile abitazione. Prezzo base Euro 30.918,48. Offerta minima: Euro 23.188,86. Termine presentazione offerte: 14/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/11/24 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Nicolina Mannino tel. 0909794235 – 3479123541. Rif. RGE 102/2022 BC870431 –allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link:https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-via-statale-santantonino-580-ex-528

FURNARI (ME) – CONTRADA BAZIA – FRAZIONE TONNARELLA, COMPLESSO RESIDENZIALE PORTOROSA S.N.C. (INTERNO 581) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – VILLETTA A SCHIERA CENTRALE, piano terra, sup. comm. mq. 72,29, così composta: un ingresso di mq 3,00, un ripostiglio di mq 7,55, una camera da letto di mq 10,95, un bagno di mq 4,30, un angolo cottura con pranzo soggiorno di mq 18,90, quest’ultimo servito da un ampio portico di mq 11,10 e da un ampio giardino di circa mq 33,90. Fa parte di tale unità abitativa anche una pertinenza, costituita da un vano tecnico adibito al ricovero dell’attrezzatura barche (box di murata), posto al piano semicantinato. Prezzo base Euro 112.000,00. Offerta minima: Euro 84.000,00. Termine presentazione offerte: 09/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pietro Scoglio tel. 0909703335 – 3474351807. Rif. RGE 100/2023 BC869512 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-3

FURNARI (ME) – FRAZIONE PORTOROSA, VIA PRESTIPAOLO, 275 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) Nel complesso edilizio “PORTOROSA” lotto 3 Pal. Lipari 39,D, numero interno 275. VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 179,00 mq circa, dislocata a piano terra con soprastante terrazzo calpestabile e giardino circostante (con portico), composta da cucina, pranzo/soggiorno, tre camere, bagno, ripostiglio e w.c. In Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 285 sub. 21, categoria A/7, classe 9, consistenza 7,5 vani, rendita € 619,75. L’immobile è libero. Prezzo base Euro 353.990,50. Offerta minima: Euro 265.492,88. Termine presentazione offerte: 18/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/11/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Francesca Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 7/2022 BC868824 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-furnari-me-frazione-portorosa-via-prestipaolo-275

MILAZZO (ME) – VIA NINO BIXIO (EX VIA TONNARA), 40 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) Locale adibito a negozio della superficie commerciale di 37,00 mq circaposto a p.t. di un fabbricato a sei elevazioni f.t., con bagno ed antibagno. In catasto fabbricati al foglio 27 particella 156 sub. 45, categoria C/1, classe 12, consistenza 26 mq, rendita € 1.134,66. L’immobile è libero. Prezzo base Euro 38.083,50. Offerta minima: Euro 28.563,00. Termine presentazione offerte: 18/11/24 ore 12:00. VIA XX LUGLIO, 91/93 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) Appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 79,50 mq circa, posto al piano secondo di un fabbricato a sei elevazioni f.t., costituito da ingresso, cucina-soggiorno, disimpegno, 2 camere, bagno e ripostiglio. In Catasto Fabbricati al foglio 27 particella 156 sub 65, categoria A/2, classe 7, consistenza 3,5 vani, rendita € 189,80. L’immobile è libero. Prezzo base Euro 77.626,75. Offerta minima: Euro 58.220,00. Termine presentazione offerte: 18/11/24 ore 12:00. LOTTO 4) Appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 146,20 mq circa. posto al piano secondo di un fabbricato a sei elevazioni f.t., costituito da ingresso, cucina, pranzo/soggiorno, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e w.c. In Catasto Fabbricati al foglio 27 particella 156 sub 66, categoria A/2, classe 9, consistenza 6 vani, rendita € 449,32. L’immobile è occupato. Prezzo base Euro 145.466,50. Offerta minima: Euro 109.100,00. Termine presentazione offerte: 18/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/11/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Francesca Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 7/2022 BC868825 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-furnari-me-frazione-portorosa-via-prestipaolo-275

MILAZZO (ME) – FRAZIONE SAN PIETRO DI MILAZZO – VIA ON. LUIGI FULCI, 12/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI VILLA singola, posta al piano terra e primo piano, adibita a civile abitazione. Si sviluppa due piani fuori terra, cui si accede da un ingresso in terra battuta, comune ad altre abitazioni adiacenti. Al foglio 19, particella 18, sub 1, cat. A/2, classe 5, vani 4,5, rendita catastale. 174,30, mq 119,49. Prezzo base Euro 94.180,00. Offerta minima: Euro 70.635,00. Termine presentazione offerte: 05/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/12/24 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Nicolina Mannino tel. 0909794235 – 3479123541. Rif. RGE 17/2023 BC870373 allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-milazzo-me-frazione-san-pietro-di-milazzo

MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – VICO III ° NAZIONALE ED.A FRAZ. MONFORTE MARINA, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO situato al secondo piano, costituito da Soggiorno-Cucina, due Camere da Letto di cui una singola e una matrimoniale, un solo bagno che serve sia per la zona giorno che per la zona notte e un ripostiglio; l’ingresso è marginale e gli ambienti si raggiungono in un unico corridoio. L’ appartamento è dotato di un balcone tra le due camere da letto. Prezzo base Euro 81.600,00. Offerta minima: Euro 61.200,00. Termine presentazione offerte: 25/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 28/11/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Tavilla tel. 3476273489. Rif. RGE 31/2023 BC870083 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-monforte-san-giorgio-me-vico-iii-nazionale-ed-a-fraz-monforte-marina-12

MONTALBANO ELICONA (ME) – VIA GIOVANNI GUERINO, 19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) IMMOBILE a più livelli di tipo unifamiliare sito in Montalbano Elicona (ME), Via Giovanni Guerino 19, prospettante anche sulla Via Camposanto s.n.c., della superficie commerciale di 156,72 mq; l’intero edificio sviluppa quattro piani, due piani fuori terra e due parzialmente interrati; esso si trova in condizioni fatiscenti e sprovvisto di qualsiasi tipo di impianto tecnologico; identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 31, part. 518 sub 1 (ex 518), categoria F/2, Via Giovanni Guerino n. SN Pianto T. Prezzo base Euro 22.724,40. Offerta minima: Euro 17.043,30. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lorenzo Isaia tel. 3283919155. Rif. RGE 88/2023 BC869682 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-4

PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) – APPARTAMENTO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 9, categoria A/4 abitazione di tipo popolare, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 204,52 €; – DEPOSITO ARTIGIANALE per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 12, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 71 mq, rendita catastale 80,67 €; – BOX DOPPIO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 5, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 40 mq, rendita catastale 45,45 €. Prezzo base Euro 57.390,94. Offerta minima: Euro 43.043,21. Termine presentazione offerte: 08/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/24 ore 16:00. c/o Via Regina Margherita n. 188 Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Angela Brancato tel. 0909791182. Rif. RGE 90/2023 BC870569 allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-pace-del-mela-me-via-nazionale-411

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA GARIBALDI 63-65 (EX 106-108) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE ubicato in Comune di SANTA LUCIA DEL MELA Via Giuseppe Garibaldi 63-65 (ex 106-108), della superficie commerciale di mq 179,50. Il suddetto immobile è composto da un piano terra, primo, secondo e terzo così distribuito: – al piano terra è localizzato l’ingresso che va su una stanza adibita a deposito e di fronte vano scale che porta al piano primo costituito da un soggiorno e due camere, al secondo piano un angolo cottura, una zona pranzo, una dispensa, un wc e un terrazzo, il terzo piano un soppalco e un terrazzo. Prezzo base Euro 80.000,00. Offerta minima: Euro 60.000,00. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mario Meo tel. 0909765269 – 3923101800. Custode Giudiziario Avv. Pietro Aloisio tel. 0909072910. Rif. RGE 40/2023 BC870598 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-santa-lucia-del-mela-me-via-garibaldi-63-65

TERME VIGLIATORE (ME) – ACCESSO VIA BOCCACCIO, 61 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) IMMOBILE sito nel Comune di Terme Vigliatore (ME), con accesso via Boccaccio n°61, Prefabbricato in legno, posto su un basamento in cemento rialzato di circa 90 cm rispetto al piano – al catasto Foglio 4, particella 1095, cat. A/2 (abitazione), composto da vani 6 per una superficie totale di 135 mq e totale escluse aree scoperte di 100 mq – Buono stato. Prezzo base Euro 27.562,50. Offerta minima: Euro 20.671,88. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alessandro Campo tel. 0909410307. Rif. RGE 174/2012 BC870631 allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-terme-vigliatore-me-accesso-via-boccaccio-61

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ALICUDI, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO sito in Barcellona P.G. VIA ALICUDI N. 8 PIANO T, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 20, catasto FABBRICATI, cat. C/1 classe 6, consistenza 454,33 MQ, per la quota di 1000/1000. DEPOSITO COMMERCIALE SITO IN BARCELLONA P.G.VIA EOLIE SNC, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 14, catasto FABBRICATI, cat. C/2 classe 3, consistenza 435 MQ, per la quota di 1000/1000. DEPOSITO COMMERCIALE SITO IN BARCELLONA P.G.VIA EOLIE SNC, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 15, catasto FABBRICATI, cat. C/6 classe 8, consistenza 274 MQ, per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 481.893,93. Offerta minima: Euro 361.420,45. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. VIA STRETTO SECONDO SAIA D’AGRI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) UFFICIO sito in Barcellona P.G.via Stretto Secondo Saia D’Agri snc piano primo, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 19, catasto FABBRICATI, cat. A/10 classe 1, superfice commerciale mq 167,01 per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 97.485,42. Offerta minima: Euro 73.114,07. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 76/2022 BC870589 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-via-alicudi-8

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 250 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO della superficie commerciale di 310,92 mq. L’immobile si compone di più corpi collegati tra loro in maniera complessa e articolata. E’ formato da un corpo principale a 4 elevazioni fuori terra (oltre terrazzo) dal quale si accede all’intera struttura, contraddistinto dal foglio 53 part. 304-306-305 sub.3-3-7 (ex 53 part. 305 sub. 3. ed ex foglio 53 part.306-305 sub.1-5). Prezzo base Euro 148.719,38. Offerta minima: Euro 111.539,54. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. VIA LUIGI EINAUDI (EX VIA SAMBUCA), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARI appartenenti ad un fabbricato a 4 piani fuori terra oltre terrazzo di copertura praticabile. In Catasto Fabbricati al foglio 18, particelle: – 2159 sub. 3 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 4 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 5 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 6 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 9 Categoria F/3 piano terzo;- 2159 sub. 10 Categoria F/3 piano terzo; L’immobile è ubicato in una zona non molto distante dal centro ed è totalmente al rustico e necessita di ristrutturazione. Da progetto si prevede al piano terra la realizzazione in parte di attività commerciale ed in parte di abitazione. Per i restanti piani il progetto prevedeva la realizzazione di due unità abitative per piano ad esclusione del terrazzo di copertura a piano quarto è escluso dalla vendita il piano secondo. Prezzo base Euro 175.791,38. Offerta minima: Euro 131.843,54. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 14:20. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Custode Giudiziario Avv. Corrado Rosina tel. 3511182764. Rif. RGE 646/1992 BC870576 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-barcellona-pozzo-di-gotto-me-via-giuseppe-garibaldi-250

LIPARI (ME) – FRAZIONE PIANOCONTE – VIA COMUNALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO L) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN LOCALE catastalmente DESTINATO ALLA CATEGORIA D/4 (CASE DI CURA E OSPEDALI) sito al piano seminterrato di un corpo di fabbrica a tre elevazioni f.t. delle quali una seminterrata. L’unità immobiliare, composta da numerosi vani e locali accessori, ha una superficie di mq. 347 circa. Esso confina su un lato con particella 791, su un lato con terrapieno, su un lato con sub dello stesso fabbricato e su altro lato con sub 29. Si specifica che, unitamente all’unità immobiliare, viene venduta la quota parte di 1/18 della corte antistante e retrostante il fabbricato, identificata al foglio 79, particella 791, categ. F/1, il cui valore è stato inglobato dal perito nella valutazione del bene. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Lipari al foglio 79, part. 790 sub 30 (con aggraffata la particella sub 42), categoria D/4, consistenza 356 mq., rendita catastale E. 2.065,83. Prezzo base Euro 108.450,00. Offerta minima: Euro 81.337,50. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/11/24 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 56/2003 BC870114 –allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-lipari-me-frazione-pianoconte-via-comunale-2

MILAZZO (ME) – PIAZZA ROMA, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE COMMERCIALE in catasto al foglio 26; particella 6; sub 9; P.T.; cat. C/1; mq.67; rendita di € 2159,20. Prezzo base Euro 90.000,00. Offerta minima: Euro 67.500,00. Termine presentazione offerte: 25/11/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/11/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Raffaele Surace tel. 3394893955. Rif. RGE 28/2022 BC870606 – allegati scaricabili nella pagina aste giudiziarie di Tempo Stretto, al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-p-g-milazzo-me-piazza-roma-3-2