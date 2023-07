Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina - Tempostretto

Vendite a Messina, Furci Siculo, Naso e Barcellona Pozzo di Gotto

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” IN DATA 5 LUGLIO 2023

RGE 63/2022. In Messina (ME), Via Minissale 24, Coop. Opter, Scala A – Pal. G – Lotto UNICO: Abitazione di tipo civile, appartenente in proprietà superficiaria in ragione di 1/1, e in proprietà superficiaria in ragione di 1/1 , coniugi in regime di comunione legale dei beni, vani 5,5, piano 4. PREZZO BASE Euro 85.976,78. Offerta minima Euro 64.482,58. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 10/10/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti, 191. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 80/2021. In Messina (ME), Via dei Bottai, pal. 8 Frazione San Filippo, quartiere villaggio Cep – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di mq 88,93 posto al primo piano con un’altezza interna di 2,90. PREZZO BASE Euro 68.144,88. Offerta minima Euro 51.108,66. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/10/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Giorgianni Alessia 3383811621, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 81/2021. In Messina (ME), via Consolare Pompea 7, quartiere Paradiso – Lotto UNICO: Appartamento al primo piano in uno stabile di sette piani fuori terra con 18 unità immobiliari, con ingresso da una traversa che si innesta sulla Via Consolare Pompea. L’appartamento è composto da 3 camere da letto, una cucina, un salone/soggiorno, un bagno, un ripostiglio e due balconi, uno dei quali parzialmente chiuso con una struttura precaria, creando un piccolo vano adibito a lavanderia. PREZZO BASE Euro 137.000,00. Offerta minima Euro 102.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 06/10/2023 ore 18:00 presso studio del delegato in Messina, Via Nicola Fabrizi 71. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Grosso Fabrizio 090670703, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 186/2017. In Giardini-Naxos (ME), Via Vulcano, snc – Lotto 1: Piena proprietà di immobile adibito a “DISCOTECA”, della superficie commerciale di 1.160,00 mq. L’immobile in oggetto si trova al piano primo sottostrada di tale edificio e ha accesso dalla Via Vulcano n° 3 e risulta adibito a discoteca durante il periodo invernale. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra e primo sottostrada. PREZZO BASE Euro 527.575,78. Offerta minima Euro 395.681,84. Rilancio minimo in aumento Euro 25.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/10/2023 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Parlagreco Claudio 3926861624, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 222/2017. In Messina (ME), Via Marche 8, quartiere Provinciale – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di mq 72,85 mq posto al secondo piano del corpo di fabbrica “C” con accesso dal cancello posto al civico n. 8 di via Marche, nonchè da via Napoli e da via Liguria. L’immobile è composto da piccolo ingresso con disimpegno, due stanze da letto, cucina abitabile ed un bagno. All’unità immobiliare è annesso il sovrastante lastrico solare (della superficie di mq 95). PREZZO BASE Euro 56.108,00. Offerta minima Euro 42.081,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 10/10/2023 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina via Mamertini n. 17. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 230/2014. In Messina (ME), frazione Mili Marina Torrente Guidara – Lotto UNICO: 1) quota pari ad 1/2 (un mezzo) di rudere a due elevazioni, in pessime condizioni di conservazione e manutenzione, in stato di abbandono, privo di rifiniture e impianti, con pareti e tetto in parte crollati. Superficie lorda: piano terra mq 48,96. 1) quota pari ad 1/2 (un mezzo) di rudere a due elevazioni, in pessime condizioni di conservazione e manutenzione, in stato di abbandono, privo di rifiniture e impianti, con pareti e tetto in parte crollati. Superficie lorda piano primo mq 224,75. 2) quota pari ad 1/1 di rudere a piano terra, in pessime condizioni di conservazione e manutenzione, in stato di abbandono, privo di rifiniture e impianti, con pareti e tetto in parte crollati. Superficie lorda: piano terra mq 141,60. 3) quota pari a 686/1073 di terreno agricolo avente un’estensione di metri quadrati 2.058. PREZZO BASE Euro 20.600,00. Offerta minima Euro 15.450,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 10/10/2023 ore 10:00 presso studio del delegato Via dei Mille n.265 scala D. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Notaio Marsiglio Alessia 0902927474, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 370/2017. In Messina (ME), via Torretta Vico B n. 3, Villaggio Bordonaro – Lotto UNICO: Unità immobiliare adibita a civile abitazione. Locale deposito, ubicato al piano terzo dello stesso fabbricato, privo di intonaci, pavimento, rivestimenti, impianti e chiusure esterne, dotato della sola porta di accesso. PREZZO BASE Euro 23.800,00. Offerta minima Euro 17.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 350,00. Asta senza Incanto 11/10/2023 ore 16:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Camiciotti n. 102. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bonfiglio Emilia 090674527, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 22/2020. In Furci Siculo (ME), Via Caio Duilio n.1 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000, di un immobile a destinazione commerciale ubicato al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato. Costituito da un unico grande ambiente destinato all’esposizione ed alla vendita, oltre alle aree esterne di pertinenza, per una superficie pari a circa 255 mq. PREZZO BASE Euro 180.000,00. Offerta minima Euro 135.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/10/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 30/2019. In Naso (ME), contrada Grazia – Lotto 1: Terreno residenziale della superficie di mq. 17.487,00. PREZZO BASE Euro 47.050,00. Offerta minima Euro 35.287,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Barcellona Pozzo di Gotto (ME), contrada Petraro – Lotto 2: Terreno residenziale della superficie di circa mq.2.600, ricade in zona C.1.1. “zona di espansione residenziale urbana”. In catasto al foglio 18 part. 1909 (catasto terreni), classe agrumeto, reddito agrario € 29,56, reddito dominicale € 71,22. PREZZO BASE Euro 37.650,00. Offerta minima Euro 28.238,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), via Fornaci, frazione santa Lucia sopra Contesse – Lotto 6: 3 posti auto scoperti superficie commerciale mq. 33,00, per la quota di 1/1 di proprietà. Ciascuno posto auto ha una superficie commerciale di mq. 11,00. Non risultano contrassegnati sul terreno. PREZZO BASE Euro 1.434,00. Offerta minima Euro 1.076,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Consolare Valeria, frazione Vill. Contesse – Lotto 7: Lastrico solare della superficie di mq. 340, posto al 4° piano di un fabbricato denominato edificio “A “ a 4 elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 7.172,00. Offerta minima Euro 5.379,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Petrazza – Lotto 12: Terreni della superficie commerciale di mq. 11.101,00 ubicati ad ovest del complesso residenziale nominato Parco Serro, contrada San Luigi. PREZZO BASE Euro 14.344,00. Offerta minima Euro 10.758,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/10/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. RGF 1/21 Barcellona Pozzo di Gotto – In MESSINA (ME): Lotto UNICO: Piena proprietà dei seguenti immobili in Comune di Messina, località Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione. In particolare: intero compendio immobiliare, già composto da locali magazzini, padiglioni industriali, un garage e quattro appartamenti tra piano terra e primo, oggi demolito quasi interamente con area di risulta edificabile estesa circa mq 4410, il tutto confinante con piazzale stazione di Tremestieri, con strada nazionale Messina-Catania. Prezzo base Euro 1.560.000,00. Rilancio minimo Euro 20.000,00. Vendita senza incanto con modalista sincrona mista il 18/10/2023 ore 10:00 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Curatore Fallimentare Avv. Francesca Lo Prete 3395047006. G.D. Dott. Intravaia Mirko. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it