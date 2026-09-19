Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Venerdì 18 settembre 2026

TRIBUNALE DI BARCELLONA

Avvisi pubblicati con allegati nella sezione Aste Giudiziarie: https://www. tempostretto.it/aste- giudiziarie

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA G. MATTEOTTI, 22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, situato al piano secondo di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., l’immobile si presenta ancora allo stato rustico. L’immobile è identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 18, particella 974 sub. 6, cat. A/2, classe 8, vani 7, R.C. € 321,75, indirizzo catastale: via Giacomo Matteotti n. 22 Piano 2 L’immobile risulta occupato. Prezzo base Euro 27.376,00. Offerta minima: Euro 20.532,00. Termine presentazione offerte: 23/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/11/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Andaloro tel. 0909224107. Rif. RGE 50/2024 BC915888

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA PETRARO PIAZZA VERGA, 36 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO sito in Barcellona P.G. (Me) Contrada Petraro Piazza Verga n. 36, ricadente nella palazzina “6”, scala B, interno 12, ubicato al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) composto da 5 vani oltre accessori, con annessa cantina di pertinenza distinta con l’interno n. 12, ubicata al piano terra (prima elevazione fuori terra) dello stesso edificio. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G, al foglio 18 particella 9 sub. 12, categoria A/4, classe 9, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 271,14, indirizzo catastale: Villaggio Petraro snc, piano: T-3. Prezzo base Euro 27.360,00. Offerta minima: Euro 20.520,00. Termine presentazione offerte: 16/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/11/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 51/2024 BC915884

LIPARI (ME) – ISOLA DI VULCANO – FRAZIONE VULCANO PIANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 169,37 mq, dei primi anni ’80 ad unica elevazione fuori terra, oltre interrato, sita in fondo rustico esclusivo alberato. Prezzo base Euro 190.422,90. Offerta minima: Euro 142.817,17. Termine presentazione offerte: 16/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/11/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Sara Scaffidi tel. 3311851203. Rif. RGE 37/2026 BC915882

MERI‘ (ME) – VIA DOTT. BORGHESE, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano di uno stabile a tre elevazioni f.t. composto piccolo ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto, disimpegno, bagno, cameretta, ripostiglio. Superficie commerciale mq. 170 più 23 mq. di balconi. Sul balcone retrostante sono presenti due verande adibite a vano caldaia e wc/lavanderia. In catasto fabbricati fg. 1 part. 669 sub. 5 ( ex sub. 2), categoria A/2, classe 2, consistenza 7 vani, rendita € 227,76. L’immobile è non conforme ma regolarizzabile (costo di regolarizzazione al genio civile e comune di Merì € 5.000,00). Prezzo base Euro 47.615,76. Offerta minima: Euro 35.711,82. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC915875

MILAZZO (ME) – FRAZIONE FRAZ. SCACCIA, VIA PEZZA DEL PIOPPO, 28 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA A SCHIERA laterale a due elevazioni f.t., della superficie commerciale di mq. 142,13; la villetta fa parte di un complesso immobiliare costituito da villette simili. L’immobile confina a nord-est con villetta di altra ditta, a sud-ovest con villetta di altra ditta, a sud-est con stradella condominiale ed a nord-ovest con Via Pezza del Pioppo. La villetta ha accesso indipendente su Via Del Pippo ed un accesso mediante stradella condominiale. Il bene è dotato di un piccolo seminterrato adibito a cantinola. Il piano terra è composto da un soggiorno/pranzo, una cucina ed un WC; dal piano terra si accede, tramite una scala interna al locale seminterrato che ha un’altezza massima di mt. 2,10. Il piano primo è composto da due camere da letto, un disimpegno, uno spogliatoio ed un WC, oltre ai balconi. Il soffitto del primo piano risulta soppalcato con soppalco in legno ispezionabile che delimita il soffitto a falde. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 18 particella 1295 sub 8 (ex sub 6), categoria A/7, classe 8, consistenza 7 vani, Rendita E. 524,20. Prezzo base Euro 158.620,00. Offerta minima: Euro 118.965,00. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 21/2022 BC915879

MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – VIA TRENTO, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE INDIPENDENTE per civile abitazione a due elevazioni f.t. oltre sottotetto di mq 154,62 più balconi. Piena proprietà di immobile indipendente sito in comune di Monforte San Giorgio (ME), via Trento n. 5 piano t-1-2; id. in catasto fabbricati del comune di Monforte San Giorgio, al fg. 8, part. 702, sub 4, cat. A/4, classe 2, vani 4, rend. catastale €. 115,69. L’immobile è in buono stato conservativo – occupato. Prezzo base Euro 83.300,62. Offerta minima: Euro 62.475,46. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunzio Fugazzotto tel. 0909707200 – 3472576421. Rif. RGE 26/2025 BC915865

PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) – QUOTA DI 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411 posto al piano 1° e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 9, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, R.C. € 204,52; – quota di 1/2 di piena proprietà di deposito artigianale sito a Pace del Mela Via Nazionale 411, posto al piano 1° e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza 71 mq, R.C. € 80,67; – quota di 1/2 di piena proprietà di box doppio sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411, posta al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al Catasto Fabbricati: foglio 3 particella 227 subalterno 5, categoria C/2, classe 1, consistenza 40 mq, R.C. € 45,45. Prezzo base Euro 32.282,40. Offerta minima: Euro 24.211,80. Termine presentazione offerte: 16/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/11/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Carmelo Ravidà tel. 3480996171. Rif. RGE 90/2023 BC915886

SAN PIER NICETO (ME) – VIA MENDOLIERE, 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano primo e sovrastante mansarda, ai quali si accede dalla scala condominiale. L’appartamento ha superficie lorda complessiva di circa mq. 85,60 e balcone della superficie lorda complessiva di circa mq. 9,90; il piano mansardato ha superficie commerciale di circa mq. 67,37. Al N.C.E.U. al fg. 3, part. 198, sub 3, cat. A/2, classe 3. Prezzo base Euro 15.173,51. Offerta minima: Euro 11.380,13. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alberto Di Mario. Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847. Rif. RGE 75/1992 BC915893

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA ALCIDE DE GASPERI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano terra con annesso garage, veranda e corte nella quale si trovano una tettoia ed un locale forno, della superficie commerciale di 129,87 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 6, cat. A/2, classe 4, ed al fg. 5, part. 1570, sub 7, cat. C/6, classe 5. Prezzo base Euro 1.493,44. Offerta minima: Euro 1.120,08. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano primo con balcone nel quale è ricavata una lavanderia, della superficie commerciale di 145,75 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 8, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 2.164,22. Offerta minima: Euro 1.623,17. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLA MANSARDA ADIBITA AD ABITAZIONE a piano terzo con balcone nel quale è ricavato un ripostiglio, della superficie commerciale di 32,32 mq. e dell’appartamento a piano secondo con balcone nel quale è ricavato un locale di sgombero, della superficie commerciale di 147,85 mq. Al N.C.E.U. la mansarda al fg. 5, part. 1570, sub 10, cat. A/2, classe 4 e l’appartamento al fg. 5, part. 1570, sub 9, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 5.066,72. Offerta minima: Euro 3.800,04. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. VIA ALCIDE DE GASPERI, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano terra con annesso garage, della superficie commerciale di 152,11 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 12, cat. A/2, classe 4, ed al fg. 5, part. 1570, sub 13, cat. C/6, classe 5. Prezzo base Euro 3.425,63. Offerta minima: Euro 2.569,22. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano primo con balcone nel quale è ricavato un locale di sgombero, della superficie commerciale di 156,53 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 14, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 3.240,00. Offerta minima: Euro 2.430,00. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTo al piano secondo con balcone e terrazzo, della superficie commerciale di 156,36 mq., e dell’immobile allo stato rustico al piano terzo con balcone, della superficie commerciale di 34,94 mq. Al N.C.E.U. l’appartamento al fg. 5, part. 1570, sub 15, cat. A/2, classe 4 e l’immobile rustico al fg. 5, part. 1570, sub 16, cat. F/3. Prezzo base Euro 5.425,31. Offerta minima: Euro 4.068,98. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alberto Di Mario. Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847. Rif. RGE 73/2021 BC915894

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA G. MATTEOTTI, 22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) USUFRUTTO SU UN IMMOBILE ADIBITO A NEGOZIO, situato al piano terra di un fabbricato a tre elevazione f.t.L’immobile è identificato in Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 974 sub 14 (ex sub 1) Cat. C/1, classe 9, mq. 57, R.C. € 1.781,00, indirizzo catastale: via Giacomo Matteotti n. 24-26 Piano T e foglio 18 particella 974 sub 15 (ex sub 1) Cat. C/6, classe 6, mq. 61, R.C. € 119,71, indirizzo catastale: via Giacomo Matteotti n. 28 Piano T. Prezzo base Euro 23.737,00. Offerta minima: Euro 17.803,00. Termine presentazione offerte: 23/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/11/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Andaloro tel. 0909224107. Rif. RGE 50/2024 BC915889

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 268 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOCALE COMMERCIALE in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Garibaldi n. 268, sito al piano terra del fabbricato a cinque elevazioni fuori terra, consistenza 43 mq (superficie commerciale 53 mq), in N.C.E.U. al Fg. 53 part. 1010 sub 9, cat. C/1, cl. 10, rendita Euro 1.563,42, classe energetica F. L’unità immobiliare si compone di un locale principale ed un w.c. in buono stato di conservazione, un deposito retrostante in condizioni scadenti ed un cortiletto esterno. Libero, presenta difformità edilizie sanabili con una spesa stimata in Euro 8.266,00. Prezzo base Euro 23.900,00. Offerta minima: Euro 17.925,00. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 6/2025 BC915896

FURNARI (ME) – CONTRADA BAZIA – VIA PRESTIPAOLO, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE NEGOZIO/DEPOSITO ed area di pertinenza posta di fronte all’ingresso dell’immobile, collocati al primo piano di un fabbricato a due elevazioni. In Catasto Urbano negozio cat. C\1 f. 3 part. 424 sub 56 mq. 55 e portico scoperto cat. C\2 f. 3 part. 424 sub 138 mq. 24. Prezzo base Euro 31.305,23. Offerta minima: Euro 23.479,00. Termine presentazione offerte: 16/11/26 ore 15:00. Vendita senza incanto 20/11/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Dott. Rodolfo Fiumara tel. 3476117511. Custode Giudiziario Dott. Rodolfo Fiumara tel. 3476117511. Rif. RGE 92/2022 BC916703

MILAZZO (ME) – VIA ACQUEVIOLE, 125 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) CAPANNONE ARTIGIANALE, Via Acqueviole 125, della superficie commerciale di 4.400,00 mq, in piena proprietà, costituente un Fabbricato che sviluppa 4 piani interamente fuori terra, edificato nel 1980, ubicato tra le Vie Acqueviole e Tindaro La Rosa, con struttura in acciaio formata da un reticolo di telai tridimensionali e dimensioni in pianta di ml 64×27 circa, con Piano Terra, Piano 1°/Ammezzato, Piano 2° e Piano 3°. Al P.T. sono presenti i locali destinati a officina meccanica, magazzino pezzi di ricambio, area espositiva (concessionaria) oltre a vari locali tecnici e servizi igienici; Al P 1° / Piano Ammezzato sono presenti uffici, sale riunioni e locali tecnici con servizi igienici. Al piano secondo, collegato da una rampa in calcestruzzo armato che permette l’accesso degli autoveicoli, è ubicata la carrozzeria, oltre a locali tecnici e servizi igienici. Prezzo base Euro 3.300.000,00. Offerta minima: Euro 2.475.000,00. Termine presentazione offerte: 23/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/11/26 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 3495869143. Rif. RGE 62/2024 BC915891

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – FRAZIONE CONTRADA SAN GIOVANNI – CONTRADA SAN GIOVANNI, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI UN DEPOSITO ARTIGIANALE, superficie commerciale mq. 30,00, in catasto fabbricati fg. 14 part. 463, categoria C/2, classe 1, p.t., consistenza mq. 26, rendita € 29,54 p.t. Prezzo base Euro 2.531,25. Offerta minima: Euro 1.898,44. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC915877

Terreni

MERI’ (ME) – CONTRADA LANZERIA O CANALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN TERRENO AGRICOLO in catasto terreni fg. 3 particella 300, uliveto, classe 3, superficie mq. 920,00, reddito agrario € 3,80, reddito dominicale € 3,33, confinante a sud-ovest con via pubblica, per i restanti fronti confina con terreni appartenenti a terzi. Prezzo base Euro 1.164,37. Offerta minima: Euro 873,28. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC915876

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA GIACOMO MATTEOTTI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) QUOTA DI 1/2 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 944,00 mq. all’interno del quale sono ubicati un capannone metallico ed una costruzione in muratura abusivi. Al N.C.T. al fg. 5, part. 1296, qualità/classe Orto irriguo – U. Prezzo base Euro 1.303,60. Offerta minima: Euro 977,70. Termine presentazione offerte: 09/11/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/11/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alberto Di Mario. Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847. Rif. RGE 73/2021 BC915895