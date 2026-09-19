Domenica la pedalata cittadina organizzata da Fiab Messina Ciclabile

Raduno alle 9:30 in piazza Duomo. L'evento, aperto a tutti, si svolge in occasione della Settimana Europea della Mobilità

MESSINA – Domenica 20 settembre si svolgerà la pedalata aperta alla cittadinanza organizzata dall’associazione Fiab Messina Ciclabile APS, in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 9.30 in piazza Duomo, con partenza alle ore 10.00. Il percorso toccherà via I Settembre, via La Farina, via Trieste, via Enzo Geraci, via C. Battisti, via Garibaldi (con sosta in largo Minutoli), viale Boccetta, via Vittorio Emanuele II e viale della Libertà, con sosta presso Palazzo Formento. Dopo aver raggiunto la rotatoria Temistocle Martines, la pedalata invertirà il senso di marcia lungo viale della Libertà, con una sosta all’ingresso del Museo Regionale, per poi proseguire su via Pola, la complanare del viale Giostra e via Garibaldi fino alla rotatoria di piazza Castronovo, dove è prevista un’ultima sosta. L’arrivo, attraverso piazza Unità d’Italia e corso Cavour, è previsto in piazza Duomo intorno alle ore 12.30.

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