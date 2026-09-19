La Messana Riviera in trasferta a Vittoria, il vice Denaro: “Buon lavoro in settimana”

Il clima in casa Messana Riviera, domani la prima trasferta in Eccellenza nella seconda giornata in quel di Vittoria

MESSINA – La Messana Riviera torna in campo, domenica 2ª giornata di campionato a Vittoria. Trasferta insidiosa, contro una delle formazioni più strutturate del raggruppamento B di Eccellenza. Si conclude oggi una settimana di lavoro ricca di sudore. Solita rifinitura al “Celeste” per provare gli ultimi ritocchi all’undici titolare, in vista della partenza di domani mattina alla volta di Vittoria. Torna a disposizione Ventra dopo aver scontato la squalifica, mentre saranno ancora assenti Di Vita e Minissale, ai quali si aggiunge Bonasera.

Le dichiarazioni del vice allenatore Alessandro Denaro: “I ragazzi li ho visti abbastanza carichi, abbiamo lavorato bene durante la settimana e anche analizzato la scorsa partita. Arriviamo preparati alla trasferta di Vittoria. Siamo consapevoli di aver un gruppo con un’età media abbastanza bassa, ma ci siamo stancati di avere questa nomina relativa ai giovani. Vogliamo questi ragazzi sempre più coraggiosi e spregiudicati, dall’inizio di questo progetto stiamo lavorando in tal senso. Ad avviso di tutto lo staff devono capire di non aver nulla in meno degli avversari contro cui scendono in campo, perché possiamo giocarcela con tutti. L’esperienza ovviamente viene giocando e mettendo minuti nelle gambe, la partita di domani sarà un ulteriore passo in questo senso. Il clima partita sarà molto caldo lì a Vittoria, anche questo farà parte di quel tassello di crescita che dovranno fare i nostri ragazzi. Contiamo tanto sui nostri “senatori”, che facciano da guida emotiva per i più piccoli. Tutti dovremo avere la stessa concentrazione e cattiveria, anche chi subentra dalla panchina, perché vogliamo giocarcela a viso aperto come già fatto in precedenza.”

I convocati della Messana Riviera

Portieri: Capilli Emmanuel, Molonia Karol, Quartarone Vincenzo

Difensori: Bona Giulio (08), Dama Danilo, Garofalo Antonino, Ozawje Emanuele, Pecora Giorgio (07)

Centrocampisti: Arigò Antonio, Baldè Amadou (08), De Salvo Ugo, Fragapane Alessandro, Laganà Santi (07), Lanza Giuseppe (07), Pagano Santi (07), Trifilò Ferdinando (07), Trovato Mattia

Attaccanti: Cannavò Antonio, De Maria Daniel (08), Niosi Gioacchino, Ventra Antonio, Viola Nicola (07).