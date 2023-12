"Astor, un secolo di Tango" arriva al Palacultura in esclusiva regionale - Tempostretto

Lo spettacolo prodotto dal Balletto di Roma, con le musiche di Astor Piazzolla, sbarca a Messina domenica 17 dicembre

MESSINA – Domenica 17 Dicembre alle ore 19 al Palacultura Antonello, per la stagione concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina, arriva, in esclusiva regionale, lo spettacolo “Astor, un secolo di Tango”, una produzione del Balletto di Roma, in cui le musiche di Astor Piazzolla, arrangiate da Luca Salvadori ed eseguite dal vivo dal bandoneón e dalla fisarmonica di Mario Stefano Pietrodarchi, emergono come protagoniste in una nuova armonia artistica danzata.

Un soffio, un respiro, quasi una parola, ci svelano la fragilità dell’uomo Piazzolla, ma anche quella di tutti noi che abbiamo subìto oggi una distanza forzata, una relazionalità dematerializzata, un contatto interrotto, una vita spezzata. In scena, ispirato dalla carismatica presenza del M° Mario Stefano Pietrodarchi e dalle preziose immagini di Carlo Cerri, il coreografo Valerio Longo porta otto danzatori del Balletto di Roma a compiere un viaggio trasformativo in cui respiri, abbracci e fusioni sono al centro di azioni coreografiche intense, astratte e fuse nel magico moto ondulatorio del bandoneón e della fisarmonica di Mario Stefano Pietrodarchi. A dirigere Carlos Branca, regista argentino di spicco sulla scena internazionale e profondo conoscitore di Astor Piazzolla.

Astor rievoca i sentimenti degli odierni viaggiatori del mondo, l’umanità intera, andando oltre la purezza tecnica e rituale del tango, per rafforzarne energie, desideri e palpitazioni tutte contemporanee. Il prossimo appuntamento della Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina è previsto Martedì 26 Dicembre alle ore 18 al Palacultura Antonello con l’atteso American Christmas Gospel di Pastor Ron Gospel Show.