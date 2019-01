Inaugurazione anno accademico con Musumeci e il direttore del Museo egizio

Sarà il Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, l’ospite d’onore alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico, che si terrà giovedì 10 gennaio, a partire dalle ore 17, presso il Museo Regionale di Messina.

Alla cerimonia prederà parte anche Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. La scaletta prevede inoltre i saluti istituzionali della Direttrice del Museo Regionale di Messina, Caterina di Giacomo e del Presidente della CRUI, prof. Gaetano Manfredi.

Relazioneranno il settore Salvatore Cuzzocrea e il Direttore Generale Francesco Bonanno. Greco terrà la prolusione ai Corsi.

Alla cerimonia, inoltre, interverranno Umberto Trimboli, in rappresentanza del personale tecnico amministrativo e Lavinia Parisi, in rappresentanza degli studenti.

«Si ricorda – avvertono dall’Ateno - che considerata la peculiarità del luogo e degli ambienti in cui sono esposte opere d’arte di particolare pregio, potrà essere consentito l’accesso ad un numero limitato di persone, ivi comprese le Autorità Civili, Militari e Religiose. Tutti coloro che non potranno accedere al Museo Regionale potranno seguire la diretta della Cerimonia presso l’Aula Magna del Rettorato, oppure collegandosi in streaming al sito web d’Ateneo».