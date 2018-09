Successo per la Lectio magistalis dell'Amm. di Divisione Nicola De Felice

“Una sicurezza marittima per la tutela degli interessi nazionali”. E' questo il tema della Lectio magistralis che quest matina, prresso l'Aula Magna dell'Ateneo peloritano ha tenuto l'Ammiraglio di Divisione Nicola De Felice, comandante di MARISICILIA, con sede ad Augusta. L'evento si è svolto presso una colmissina Aula Magna, in occasione dell'inaugurazione del corso di laurea in Scienze e tecniche della navigazione che attualmente, in fase di pre-immatricolazione, conta già 50 iscritti.

“L’evoluzione del quadro geostrategico internazionale, ha affermato l'Ammiraglio di Divisione nel corso del suo intervento, unito all’avvento di nuove realtà, anche regionali, devono rappresentare quell’input, necessario alla politica ed alle istituzioni, per riprogettare e migliorare ciò che oggigiorno rientra a pieno titolo nell’ambito militare, La sicurezza marittima è importante per gli interessi nazionali, non solo per ciò che riguarda la sicurezza. I tempi, le tecnologie, l’ambiente, la cibernetica impongono l’avvio di un processo di connessione ministeriale per garantire la riforma di tutte le Forze Armate che dovranno essere capaci non solo di difendere il Paese, ma di lavorare in Unità navali, specializzate in settori diversificati come, ad esempio la bonifica marina, il sostegno delle città in black out. Sicurezza, stabilizzazione e diplomazia saranno il futuro ed in questo senso la collaborazione con l’istituzione universitaria è e sarà importantissima per formare coloro i quali in futuro faranno parte della Marina Militare e della Forza Armata, destinata ad essere un polmone sociale”.

A porgere i saluti iniziali è stato il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il quale ha sottolineato l'importanza degli accordi che in questi giorni l'Ateneo ha stipulato con la Marina Militare, basti pensare al protocollo d'intesa fimato nella giornata di venerdì insieme anche all'Istituto Italiano dei Castelli con lo scopo di valorizzare e tutelare il patrimonio architettonico cinquecentesco che rientra nella giurisdizione di MARISICILIA come il “Castello del Ss. Salvatore dei Greci” e a “Lanterna del Montorsoli”.

Successivamente la parola è passata alla pofessoressa Milone, dal prossimo 1° ottobre Direttore del Dipartimento di Ingegneria. “E’ bellissimo vedere tutti questi giovani gremire l’Aula Magna - ha affermato la prof.ssa - il nostro lavoro è finalizzato al vostro futuro ed è rivolto in avanti, per fortificare la tradizione marittima del nostro territorio e per ricordare che il mare è il nostro compagno più vicino. Domani incontrerò gli studenti pre-immatricolati nel Matricola Day, il primo passo verso il domani”.

“Unime, con il Corso Triennale in ‘Scienze e tecnologie della navigazione’, offre un progetto formativo rilevante e professionalizzante. Siamo – ha detto il prof. Crupi, coordinatore del corso di laurea – il terzo Ateneo in Italia, assieme all’Università degli Studi di Bari e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, a disporre di un Corso relativo alle Scienze navali.I laureati potranno trovare occupazione presso Compagnie di Navigazione, Imprese Portuali e Terminaliste, Agenzie Marittime, di Spedizione, di Mediazione, di Raccomandazione e Turistiche, Associazioni Sindacali di settore, Cantieri Navali, Imprese di Trasporto, di Logistica, di Turismo Nautico e non solo”.

In platea, anche, preenti le quinte classi dell’Istituto Nautico di Catania e gli studenti dell’Istituto Nautico peloritano "Caio Duilio".