Ati idrico, i sindaci annunciano ricorso contro i provvedimenti del commissario: "No ad aumenti" - Tempostretto

Riunione al Palacultura di Messina. "Atti contro la volontà dei Consigli comunali che hanno detto no alla Spa"

MESSINA – Riunione su Ati idrico questa mattina al Palazzo della cultura di Messina. Il sindaco di Alì Terme Tommaso Micalizzi, quello di Furci, Matteo Francilia e il presidente del Consiglio comunale di Alì Terme, Nino Muscarello, sono intervenuti sulla questione della Spa che dovrebbe gestire il servizio idrico. I commissari nominati hanno adottato d’imperio la delibera nonostante il voto contrario dei Consigli comunali. Francilia e Micalizzi hanno lasciato chiaramente intendere che si stanno preparando i ricorsi amministrativi contro l’affidamento della gestione idrica da parte del commissario ad una spa con inevitabile aumenti dei costi del servizio e conseguentemente delle bollette dell’acqua. Il presidente del Consiglio di Alì Terme Muscarello ha sottolineato che già in questi giorni è arrivata una richiesta di aumento delle tariffe del 10 per cento, definendola “inaccettabile”. “Abbiamo già deliberato il bilancio senza aumentare di un euro i costi del servizio idrico – sottolinea Muscarello – il commissario mi chiede di aumentarle senza alcuna spiegazione accettabile. Questo ennesimo carrozzone politico sarà una sciagura per i cittadini. Bene hanno fatto Micalizzi e Francilia ad annunciare l’avvio di ricorsi contro la gestione privata decisa vergognosamente dal commissario”.