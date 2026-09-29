Atletica Savoca campione regionale di marcia con De Simone, due argenti a squadre

Da Catania titolo siciliano individuale, prestigioso “pass” per gli Italiani, doppio secondo posto nelle classifiche di società e diversi brillanti piazzamenti nelle categorie giovanili

Titolo regionale individuale, due secondi posti nelle classifiche di società e diversi brillanti piazzamenti. È l’eccellente bilancio dell’Atletica Savoca al Campionato Siciliano di Marcia su Strada Individuale e di Società, che si è svolto a Catania, competizione che ha visto protagonisti gli “orange” in una specialità che richiede tecnica, controllo e continuità per tutta la durata della prova. Il risultato più importante è arrivato da Elisa De Simone, che ha trionfato tra le Allieve, imponendosi nella propria fascia d’età. Questa affermazione le è valsa il prestigioso “pass” per gli Italiani, in programma il 18 ottobre ad Imola, e la convocazione nella rappresentativa dell’Isola. Nella categoria Ragazzi, Christian D’Ignoti ha concluso la gara al terzo posto, centrando, quindi, un piazzamento di rilievo sul podio etneo. Quinti, invece, Marta Carrolo e Fabrizio Nicita nelle rispettive categorie.

Le classifiche di società hanno completato il quadro dell’intensa giornata catanese. Tra le Ragazze, l’Atletica Savoca ha conquistato il secondo posto, grazie alle prestazioni di Marta Carrolo, Alice Costa, Lidia Moschella e Luciana Sturiale, che hanno formato il quartetto vicecampione siciliano. Argento anche nella categoria Ragazzi, con D’Ignoti e Nicita sugli scudi. Per l’Atletica Savoca si tratta di un altro riscontro positivo nel percorso stagionale del proprio florido vivaio. “Siamo felici per le emozioni vissute a Catania – dichiara il tecnico Antonello Aliberti -. I ragazzi interpretano nel migliore dei modi il lavoro che portiamo avanti settimanalmente, superando con lodevole spirito di volontà e passione le inevitabili difficoltà logistiche che incontriamo in ogni seduta. Gettano il cuore oltre l’ostacolo, mettendosi in mostra pure in una specialità specifica come la marcia”.