Atletica Savoca da applausi al campionato di società categoria Ragazzi

Alla finale regionale riservata ai nati negli anni 2011 e 2012 la società jonica è stata in corsa per vincere entrambi i titoli

SAVOCA – L’Atletica Savoca è andata oltre le previsioni, gettando il cuore ben al di là dell’ostacolo. La società, orgoglio della Val d’Agrò e dell’intera riviera ionica, ha conquistato due luccicanti medaglie d’argento nella finale regionale del Campionato di società su pista categoria Ragazzi/e (nati negli anni 2011 e 2012), che si è svolta a Villafranca Tirrena. La squadra della presidente Manuela Trimarchi è stata in corsa per vincere entrambi i titoli siciliani, andati a Siracusatletica (maschile) e Altis Athletics al femminile.

“Abbiamo fatto registrare risultati strepitosi, imprevedibili alla vigilia – dichiara l’allenatore degli “orange” Antonello Aliberti -. Resta del rammarico perché un titolo è sfumato per mezzo punto, precisamente quello Ragazzi, mentre con le Ragazze abbiamo recitato sempre un ruolo da protagonisti. Se avessimo avuto un campo adatto a disposizione, come tutti gli altri, avremmo potuto ambire ai gradini alti del podio. I ragazzi sono stati straordinari, per certi versi eroici, tenendo conto delle difficili condizioni nelle quali si allenano giornalmente da quasi un anno per via della complicata situazione dell’impianto di Savoca, divenuta troppo limitante. In queste competizioni, i nostri atleti devono superare evidenti svantaggi tecnico-agonistici, ma anche psicologici per via della mancata serenità provocata dal perdurante stato di incertezza sul loro futuro sportivo”.

Le gare dell’Atletica Savoca

Francesco Carnabuci, secondo nel salto in lungo e quinto nei 1.000 metri;

Matteo Crocetta lancio del vortex e staffetta 4×100;

Giovanni Di Mauro 60 metri piani e staffetta 4×100;

Christian Ferraro 60 ostacoli e salto in alto;

Tommaso Gilardi 2 km marcia e staffetta 4×100;

Alessandro Miano getto del peso e staffetta 4×100;

Tommaso Rigano, che vince i 2 km di marcia e si piazza secondo nel lancio del Vortex.

Cristina Aicolino 1.000 m e lancio del vortex;

Mariangela Costa 60 ostacoli e staffetta 4×100;

Carola Di Bella salto in alto e in lungo;

Ludovica Giardina 60 metri piani e staffetta 4×100;

Sofia Leo 60 metri piani e staffetta 4×100;

Giulia Santoro 60 me piani e staffetta 4×100;

Anita Sturiale 2 km marcia e getto del peso;

Michela Triolo getto del peso e staffetta 4×100.