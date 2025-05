Atletica Savoca, ottime prestazioni al campionato regionale Allievi

Santi Arici si laurea campione siciliano, piazza d'onore per Simone Ciatto, bronzi per Mauro, Luzon, Di Bella e Trovato

Importanti conferme per l’Atletica Savoca sono arrivate ai recenti Campionati Regionali individuali Allievi/e di atletica leggera, che si sono svolti nell’impianto del Cus Palermo. Nella manifestazione riservata ai nati negli anni 2008 e 2009, gli “orange” hanno fornito brillanti prestazioni con quasi tutti personali, nonostante siano tornati ad allenarsi con regolarità in un pistino da appena un mese.

Le medaglie “orange”

Santi Arici si è laureato campione siciliano di lancio del giavellotto con la misura di 36,83 e ha messo al collo la medaglia di bronzo nei 5 km di marcia. Doppio argento per Simone Ciatto, che ha conquistato la piazza d’onore nei 400 e negli 800 metri; per lui crono di 52”29 e 2’00”35. Sono saliti sul terzo gradino del podio: Gloria Mauro nei 1500 metri, Erico Luzon (110 ostacoli e salto in alto), Valerio Di Bella nel giavellotto e Manuel Trovato nei 400 ostacoli.

Gli altri risultati dell’Atletica Savoca

Ottimi risultati, inoltre, ottenuti da: Giacomo Morabito (100 e 200 metri), Francesco Lando (1.500 e 800 metri), Francesco D’Angelo (400 e 800 metri), Fabrizio Lucati (200 e 400 metri) e Christian Scimone nel lungo. Molto soddisfatti ed orgogliosi la presidente dell’Atletica Savoca Manuela Trimarchi ed il tecnico Antonello Aliberti, consapevoli che il lavoro portato avanti è proficuo, grazie pure alla lodevole volontà e al talento dei ragazzi, e continuerà a regalare grandi soddisfazioni all’intero movimento ionico e della Val d’Agrò.

