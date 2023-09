Atm Messina, riaperta la piattaforma per gli abbonamenti scontati - Tempostretto

Prezzi stracciati per bus e tram e c'è la possibilità di abbonarsi anche ai parcheggi

È stata riaperta oggi, venerdì 1 settembre, la piattaforma MoveMe che offre ai cittadini la possibilità di abbonarsi ai mezzi di trasporto pubblici a prezzi vantaggiosi e agevolazioni anche per abbonarsi all’uso dei parcheggi di interscambio per un intero anno. L’iniziativa, promossa dal Comune di Messina e dall’Azienda di trasporto pubblico locale, considerato lo straordinario successo di inizio luglio registrando un sold-out quasi immediato, ha indotto Comune e Atm a programmare una nuova apertura della piattaforma, al fine di consentire ancora ad altri cittadini di sottoscrivere l’abbonamento per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico e dei parcheggi d’interscambio a prezzi ridotti.

Alla campagna MoveMe, patrocinata dall’Unione Europea, l’Amministrazione insieme ad Atm Messina ha aderito con l’obiettivo di offrire all’utenza un nuovo e più efficiente sistema di trasporto pubblico locale. Attraverso MoveMe, i cittadini potranno sottoscrivere un abbonamento annuale al costo straordinario di 20 euro per usufruire di bus e tram; mentre per gli automobilisti è previsto un ulteriore incentivo per l’acquisto a prezzo ridotto di un abbonamento annuale per la sosta dei veicoli presso i parcheggi di interscambio della città, al costo calmierato di 100 euro.

MoveMe è rivolta a tutti i cittadini residenti, domiciliati o aventi dimora abituale nella città capoluogo. Ma c’è di più, potranno accedere all’abbonamento gli studenti di ogni ordine e grado che, pur non residenti a Messina, che attestino di essere iscritti a un Istituto scolastico o Università ubicati sul territorio comunale; anche tutti i lavoratori autonomi o dipendenti che, pur non residenti a Messina, attestino di avere la sede principale della propria attività lavorativa nel territorio comunale di Messina, ovvero di essere iscritti in un albo professionale della provincia di Messina; e, infine, tutte le persone disabili, ai sensi della legge n. 104/1992, anche se non residenti nel Comune di Messina.

Per fare fronte alla crescente richiesta è stata pertanto riproposta la possibilità di accedere agli incentivi mediante la sottoscrizione degli abbonamenti, attraverso la piattaforma disponibile sul sito istituzionale.

Atm Messina comunica alcune avvertenze agli utenti, affinché compilino in maniera corretta il modello presente sul sito aziendale. La richiesta è personale e deve essere presentata una per ciascun richiedente e la documentazione necessaria se incompleta non consente il rilascio della tessera. Pertanto, si invitano gli utenti di seguire le istruzioni indicate. Infine, i documenti devono essere allegati esclusivamente in formato fotografico.

Coloro i quali aderiranno alla super promozione MoveMe inclusiva dell’utilizzo del trasporto pubblico locale e dei parcheggi dovranno utilizzare ulteriori carte, oltre a quella che verrà rilasciata dallo sportello di Atm.

Gli utenti che sottoscriveranno l’abbonamento di 120 euro (valido per bus, tram e parcheggi di interscambio) non dovranno preoccuparsi di esporre alcun pass sulla propria auto. Infatti, dopo l’acquisto dell’abbonamento MoveME completo (bus/tram e parcheggi), la targa dell’automobile del richiedente sarà registrata entro 48 ore nei sistemi di Atm.

