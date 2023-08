Atm, poche corse da Messina a Villafranca in orari di punta? "No, ecco quali sono" - Tempostretto

L'appello di un lettore, la replica dell'Azienda Trasporti

“Vivo a Villafranca Tirrena ed è impossibile usufruire dei mezzi pubblici Atm nelle fasce orarie dei normali pendolari”. Ci scrive un nostro lettore.

“Dalle 6.50 alle 8.44 di mattina non esistono bus che eseguono servizio via autostrada. In alternativa possiamo usare con orari sempre poco comodi, il bus dalla litoranea con cambio all’Annunziata, oppure una gita dai colli via Gesso o via Castanea. Il problema si presenta anche al ritorno con analogo buco dalle 17 circa alle 19. Atm telefonicamente mi ha risposto che gli orari sono quelli e c’è poco da fare”.

Atm risponde che “il collegamento via autostrada tra il centro di Messina e Ponte Gallo (Villafranca fa Comune a sé e pertanto non è servito dalla nostra azienda) è garantito quotidianamente e con ampia copertura temporale da ben due linee, precisamente la Linea 33 A20 e la linea 33 bis A20, come peraltro si può facilmente verificare consultando il nostro sito, sezione linee ed orari, dove è possibile prendere visione degli orari e del percorso. A proposito del presunto “buco” tra le 6.50 e le 8.44 del mattino, sementiamo tale affermazione, in quanto la linea 33bis A20 prevede una corsa alle ore 7.20 del mattino con partenza da Ponte Gallo. Anche per quanto riguarda il percorso inverso, cioè da Messina a Ponte Gallo, nella fascia pomeridiana, è in vigore una corsa con partenza alle ore 18.16 dal viale Bocccetta/Palacultura, destinazione Ponte Gallo via autostrada. Non è vero quindi che il servizio di collegamento è scoperto dalle 17 fino alle 19. Per completezza di informazioni, ricordiamo infine che da e per Ponte Gallo c’è anche la linea 32, che percorre la strada statale 113 ,con corse spalmate durante tutta la giornata. Anche in questo caso percorso ed orari sono consultabili nel nostro sito. Ci spiace dover leggere lamentele in merito al servizio offerto da Atm Spa frutto probabilmente di equivoci. Atm spa lavora ogni giorno per garantire ai propri clienti, fortunatamente sempre più numerosi, un trasporto pubblico moderno ed efficiente con una copertura capillare dell’intero territorio comunale».