Atm. I sindacati tornano a chiedere al Consiglio una commissione d'inchiesta - Tempostretto

Cgil, Uil, Ugl, Faisa e Orsa chiedono di fare trasparenza e chiarezza

Una commissione comunale che assicuri trasparenza e faccia chiarezza su svariate criticità che persistono all’interno dell’azienda trasporti di Messina. Tornano sul tema i segretari di Filt Cgil, Uil trasporti, Ugl, Faisa e Orsa Messina – ricordando come nell’ultima seduta della I Commissione tenuta su Atm Spa, lo scorso 13 gennaio, molti consiglieri avevano ritenuto opportuno istituire una commissione di inchiesta specifica cogliendo le criticità denunciate dai sindacati e la necessità di fare chiarezza.

I sindacati, sebbene si sia aperta una fase di confronto interno che ha sospeso in questa fase le azioni di sciopero, ritengono comunque necessario che i riflettori restino accesi sull’azienda trasporti sia per la gestione interna che per il bando che riguarda la riqualificazione delle vetture tranviarie.

Ancora avarie ai nuovi tram

“Abbiamo continuato a riscontrare avarie ai mezzi tra cui anche l’ultimo arrivo, la vettura T11, più volte rientrata in deposito interrompendo il regolare servizio. Anche sulle procedure di promozione interne del personale che in questi giorni si sono state riavviate, tema sul quale le parti hanno trovato un punto di incontro, i sindacati chiedono di mantenere alta l’attenzione per garantire sempre meritocrazia e trasparenza. In tal senso siamo certi – concludono i sindacati – che i consiglieri comunali vorranno procedere, come convenuto, nell’istituzione dell’apposita commissione, nell’unico interesse dei cittadini , del servizio pubblico e dei lavoratori”.