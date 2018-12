Pagano: "Croceristi abbandonati. Disinteresse e città non valorizzata"

MESSINA - "Un distacco amministrativo inspiegabile. Già durante la precedente sindacatura mi sono trovato a riflettere sullo scarso interesse nei confronti della presenza, numerosa, dei viaggiatori crocieristi in città, che non trovano l’accoglienza necessaria per poter vivere al meglio la nostra città. La sensazione, tangibile, è quella di una massa di persone abbandonate". Lo dice il consigliere comunale Francesco Pagano, di Ora Messina.

"La presenza dei crocieristi - prosegue - rappresenta un’occasione di sviluppo e crescita economica per vari settori, a mancare sono le prospettive e la progettazione. Ganzirri, la Badiazza o i Forti Umbertini sono solo esempi, in tutte le città in cui le navi da crociera attraccano esistono percorsi, quasi obbligati, che indirizzano i turisti verso le peculiarità del territorio che li ospita o anche percorsi enogastronomici, per i quali si potrebbe creare una sinergia con l’Università o le scuole".