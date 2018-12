Dirty Dancing in scena al Teatro Mandanici a gennaio

Arriva a Barcellona Pozzo di Gotto Dirty Dancing - The Classic Story on Stage, il musical dei record che ha fatto ballare le platee di tutto il mondo, in programma al Teatro Mandanici sabato 26 gennaio. C’è grande attesa per questo evento, visto anche che si tratterà dell’unica data siciliana del tour dello spettacolo che, come il film, ha appassionato e continua a appassionare diverse generazioni di spettatori.

Alice Mastroni ha tradotto i dialoghi per l’adattamento italiano dello spettacolo, che ha regia di Federico Bellone ed è prodotto da “Show Bees” in collaborazione con “Wizard Productions”. La tappa siciliana del musical è organizzata da “Euphonya Management” di Dario Grasso.

A garanzia della bravura degli attori e della qualità dello spettacolo che, in ogni parte del mondo in cui viene rappresentato, deve mantenere le caratteristiche originali, la partecipazione di Eleanor Bergstein, storica autrice del film e dello spettacolo teatrale, che ha affiancato il team italiano nella ricerca del cast.

In Italia lo spettacolo ha debuttato per la prima volta in assoluto nel 2014, al Teatro Nazionale di Milano ed ha registrato il record d’incassi con oltre 115.000 presenze nei primi 3 mesi di rappresentazione; ben 8.000 persone hanno inoltre assistito alla speciale rappresentazione all’Arena di Verona nell’agosto del 2015.

Fedele trasposizione teatrale del film, uscito nelle sale statunitensi nell’agosto del 1987 e in Italia il successivo novembre, ambientato in una lontana estate degli anni ’60, Dirty Dancing racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle, interpretato sul grande schermo da Patrick Swayze: e nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico, su cui però aleggia il conflitto sociale, nasce la loro storia d’amore, accompagnata da musiche

indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale.

La colonna sonora comprende, oltre all’iconico brano vincitore di un Premio Oscar e di un Golden Globe (I’ve Had) The Time Of My Life, hit indimenticabili come Hungry Eyes, Do You Love Me?, Hey! Baby e In the Still of the Night.