Si rimontano le castellane in via Garibaldi. Ignorata la richiesta dell'Inps

Erano stati rimossi per consentire la processione della Vara. Oggi, a distanza di quasi un mese, è in corso la reinstallazione degli attraversamenti rialzati in via Garibaldi.



"Avevamo chiesto al Comune - dice il direttore dell'Inps, Marcello Mastrojeni - di spostare quella già collocata di fronte all'ex Jolly, portandola di fronte agli ambulatori Inps, a tutela dei tanti soggetti deboli che quotidianamente, per sottoporsi a una visita di invalidità, rischiano la vita e combattono contro barriere architettoniche e inciviltà. Il Comune si era impegnato in questo senso, ma stamattina constatiamo che purtroppo la castellana fronte ex Jolly resta dov'è. Le chiacchiere stanno a zero, proprio come, in questa città, l'attenzione verso le esigenze di sicurezza stradale e di mobilità dei soggetti più deboli".