Autismo. Raccolti 6mila euro per la campagna “Cuoriceramici”

I fondi serviranno per migliorare i laboratori di ceramica della Onlus di Nizza di Sicilia

NIZZA DI SICILIA – Si è conclusa con un grande successo la Campagna solidale natalizia ‘Cuori CerAmici’ ideata e promossa dal Centro diurno Onlus Autismo Nizza di Sicilia, per sostenere i laboratori occupazionali di ceramica. L’iniziativa ha raccolto 6.387 euro, grazie alla generosità di tanti donatori, ai quali si aggiungono 2mila euro di prodotti alimentari donati dai partner che hanno sostenuto il progetto.

I fondi raccolti saranno utilizzati per migliorare i laboratori di ceramica, acquistando nuove attrezzature e materiali di consumo necessari per proseguire le pregevoli attività artigianali realizzate dagli ospiti del Centro.

“Il successo di questa campagna ci riempie di gioia e di orgoglio”, afferma soddisfatto il presidente dell’associazione”, Carmelo Caporlingua. “La generosità dei donatori e il supporto dei partner – osserva – hanno dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame di solidarietà che unisce la nostra comunità. Grazie a queste risorse potremo continuare a valorizzare il talento e la creatività dei nostri utenti”.

‘Cuori CerAmici’ ha riscosso grande partecipazione, confermandosi un esempio concreto di come la solidarietà possa trasformarsi in opportunità reali per chi partecipa a questi percorsi di crescita e inclusione. Un ringraziamento speciale va a tutti i donatori, con il loro contributo si è raggiunti un risultato importante e ai partner, che hanno creduto in questa campagna.