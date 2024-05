Autista Atm si sente male alla guida, trasportato in ospedale. Servizio già tornato regolare

E' stato trasportato al Papardo con un'ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso. Il malore in via Consolare Pompea

MESSINA – Attimi di apprensione questa mattina a bordo di un autobus dell’Atm. Un autista ha accusato un malore mentre era alla guida di un mezzo della linea 1 Shuttle. L’uomo si è sentito male mentre percorreva via Consolare Pompea. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina, e un’ambulanza del 118. L’autista è stato trasportato all’ospedale Papardo per gli accertamenti del caso.

L’Atm ha reso noto che l’autista “sta ricevendo le cure dei medici” e che l’azienda è “vicina al proprio dipendente e seguirà l’evolversi della situazione, che dai primi accertamenti sembra comunque essere sotto controllo”. L’azienda ha inoltre precisato che il servizio di trasporto pubblico è stato “immediatamente ripristinato” dopo l’accaduto e che “non ci saranno variazioni di orario” nel corso della giornata. Non sono state diffuse al momento informazioni sulle cause del malore dell’autista. L’episodio ha causato alcuni disagi ai passeggeri, ma il servizio è tornato regolare in breve tempo. L’Atm si è scusata per il disagio arrecato ed augurato una pronta guarigione al proprio dipendente.