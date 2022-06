Auto finisce nell'altra corsia in tratto a doppio senso, caos su autostrada Messina - Catania FOTO - Tempostretto

Incidente a Giampilieri, un ferito trasportato al Policlinico in condizioni non gravi. Ma lunghe code fra Roccalumera e Tremestieri in entrambi i sensi di marcia

Incidente autonomo intorno alle 7 di stamani nella galleria Barune dell’autostrada Messina – Catania, all’altezza di Giampilieri. Un’auto è finita nell’altra corsia, situazione molto pericolosa perché in un tratto a doppio senso di marcia.

Per fortuna l’uomo alla guida se l’è cavata con ferite non gravi ed è stato portato al Policlinico per le prime cure.

Sul posto la Polizia Stradale di Boccetta per regolare il traffico, ora in fase di normalizzazione. Ma si erano create lunghe code tra Roccalumera e Tremestieri, in entrambi i sensi di marcia, in particolare nel tratto compreso tra Alì Terme e Giampilieri.