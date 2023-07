Auto in fiamme, dentro il corpo carbonizzato di un 74enne - Tempostretto

Sul posto, nelle campagne di Oliveri, sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i carabinieri

OLIVERI – Il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto questa mattina all’interno di un’auto, in campagna, ad Oliveri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco in seguito alla segnalazione dell’incendio che stava divorando l’auto. Una volta giunti sul posto, hanno notato che all’interno dell’auto vi era il corpo di un uomo carbonizzato. Sull’accaduto sono in corso indagini. Non è escluso che l’uomo, un 74enne di Basicò, possa essersi dato alle fiamme.