Auto parcheggiata male blocca il tram

La segnalazione. L'inciviltà di tanti automobilisti messinesi mette in difficoltà il servizio Atm

MESSINA – Nelle immagini che ci sono state inviate al numero per le segnalazioni WhatsApp 366.8726275, si vede un’auto parcheggiata in modo tale da impedire il passaggio del tram. Non è certo la prima volta che succede. Come abbiamo mostrato tante volte nei nostri servizi, la maleducazione di tanti automobilisti messinesi ostacola il percorso di bus e tram e ne rallenta la corsa.

Addirittura è capitato che un mezzo Atm sia rimasto bloccato da un automobilista che aveva lasciato la sua auto sul marciapiede di fronte all’ingresso del parcheggio Zaera, che, assurdamente, aveva deciso di non utilizzare nonostante la disponibilità di posti. Le conseguenze di questo comportamento incivile ricadono sui numerosi cittadini che hanno deciso di lasciare la macchina e utilizzare i mezzi pubblici. Assicurare il rispetto degli orari alle fermate in un contesto così difficile è abbastanza proibitivo e mette in difficoltà l’affidabilità del servizio Atm.