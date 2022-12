Auto si ribalta e centra tre veicoli in sosta a Camaro San Paolo FOTO - Tempostretto

Ferito il conducente. Accertamenti in corso sulle dinamiche dell'incidente

MESSINA – L’auto capotta e centra i veicoli in sosta. Intorno alle 23.30 del 25 dicembre, in via G. Pilli, nel villaggio di Camaro San Paolo, si è verficato un incidente autonomo che avrebbe potuto avere un esito più grave. L’autista ha perso il controllo e la sua automobile si è ribaltata, andando a sbattere su altri tre veicoli posteggiati. Il conducente è rimasto ferito ma non in modo grave.

Accertamenti in corso della polizia municipale

Sul posto l’intervento immediato di una pattuglia della Radiomobile e dei motociclisti della polizia municipale, impegnati nella nottata nel servizio di prevenzione con controlli sui conducenti alla guida sotto l’effetto di alcool. Riguardo alla dinamica dell incidente, sono in corso i rilievi e gli accertamenti.

L’incidente e l’intervento della polizia municipale