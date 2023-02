Auto si schianta su blocco divisorio all'uscita dello svincolo di Tremestieri e prende fuoco - Tempostretto

MESSINA – Attimi di apprensione, ma fortunatamente non ci sarebbero feriti, all’uscita dello svincolo autostradale di Tremestieri. Per cause in corso di accertamenti una Ford Puma si è schiantata sul blocco divisorio della carreggiata che conduce al porto e sulla Statale 114. L’impatto è stato violento e l’auto ha preso fuoco. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco. Si sono registrati dei rallentamenti.