Auto si schianta sul cancello che vieta l'accesso al torrente, grave 29enne di S. Margherita - Tempostretto

L'incidente all'alba sul lungomare di S. Teresa di Riva

MESSINA – Un giovane di 29 anni di S. Margherita è rimasto seriamente ferito e trasportato in ospedale in codice rosso per i politraumi riportati in seguito ad un incidente stradale verificatosi all’alba nella parte terminale (zona nord) del lungomare di S. Teresa di Riva. Il 29enne, con la sua Fiat 500, per cause in corso di accertamento, si è schiantato sul cancello che vieta l’accesso sul torrente Savoca. L’impatto è stato violento ed è stato attenuato dall’airbag. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari del 118, la cui sede sorge a poche decine di metri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l’incidente.