Autostrada A 20. Furgone precipita a Torregrotta, morto il conducente

Incidente mortale, stamani, intorno alle 8, sull’autostrada Messina – Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, in direzione Palermo.

Un furgone è precipitato dalla carreggiata finendo in una scarpata sottostante.

Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma per il suo riconoscimento e il trasporto con ambulanza verso l’ospedale.