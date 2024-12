Autostrada illuminata entro l’estate: da gennaio al via i lavori su svincoli e tangenziale

In commissione Rapisarda del Cas ha spiegato che l'accordo con la ditta sarà firmato tra un mese

MESSINA – I guidatori lo sanno bene: interi tratti della A18 e della A20, ma soprattutto della tangenziale di Messina, sono spesso al buio, soprattutto gli svincoli. La buona notizia è che si sta provvedendo a intervenire, secondo quanto emerso dalla prima commissione consiliare presieduta dal consigliere comunale Salvatore Papa e con ospite il Cas, nella persona dell’ingegnere Salvatore Rapisarda. Presente anche l’assessore al ramo Francesco Caminiti, che ha chiesto alcuni chiarimenti su tempistiche e interventi.

Rapisarda: “Sulla A20 sistemati 9 svincoli su 14”

Ma il passaggio chiave è stato, ovviamente, quello di Rapisarda. L’ingegnere ha spiegato: Noi come Cas abbiamo alcuni strumenti che la legge ci permette di mettere in atto. Nel 2022 abbiamo concluso un accordo quadro per operare su tutti gli impianti di illuminazione. L’accordo da Villafranca a Buonfornello procede. Abbiamo sistemato 9 svincoli su 14. Lungo la tangenziale di Messina, invece, ci sono stati dei problemi con l’appalto. A giorni, e comunque entro gennaio, si procederà con la chiusura dell’accordo per procedere. Il problema è che sono talmente vetusti che i guasti si ripresentano periodicamente. L’impegno del Cas è di ripristinare tutto con il nuovo appaltatore. Ci sono due questioni: gli svincoli, cioè le rampe, e il nastro della tangenziale. Nel primo caso saremo più veloci. La difficoltà tecnica sarà trovare una soluzione per il secondo caso, con alternative ai pali”.

Caminiti ha quindi chiesto le tempistiche e dove si interverrà prima. Il rappresentante del Cas ha così risposto che entro l’estate “ce la faremo”. L’ingegnere Saglimbeni, del Comune di Messina, ha poi sottolineato che a Giostra e San Filippo gli svincoli sono comunali e “siamo intervenuti. A Tremestieri invece no e quindi non possiamo intervenire”. È stata la consigliera di Forza Italia Rosaria Di Ciuccio a chiedere spiegazioni sulla situazione dello svincolo. Rapisarda ha quindi risposto: “Bisognerebbe avere un’impresa specializzata che intervenga in modo completo. A oggi non abbiamo nostre maestranze”. Saranno circa 900 pali lungo la tangenziale, ha concluso il rappresentante del Cas: “Iniziando l’appalto a gennaio l’appaltatore chiuderà nei tempi minimi possibili. Entro l’estate è plausibile”.