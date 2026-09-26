 Messina. Furto con spaccata al locale Shanghai Sushi & Fusion

Messina. Furto con spaccata al locale Shanghai Sushi & Fusion

Redazione

Messina. Furto con spaccata al locale Shanghai Sushi & Fusion

sabato 26 Settembre 2026 - 12:30

L'azione è stata ripresa dalle telecamere del locale

Furto con spaccata nella notte a Shanghai Sushi & Fusion. Intorno alla mezzanotte, un giovane si è introdotto all’interno del ristorante dopo aver mandato in frantumi la vetrina d’ingresso, riuscendo a svuotare la cassa e causando ingenti danni strutturali all’esercizio commerciale. I titolari hanno subito sporto denuncia alle autorità competenti, consegnando le registrazioni del sistema di videosorveglianza.

I filmati riprendono chiaramente il volto del responsabile e le immagini sono affidate alle indagini delle forze dell’ordine per risalire all’autore del gesto.

L’amarezza dei titolari e la richiesta di maggiore sicurezza

L’episodio ha scosso profondamente la proprietà, che sottolinea come “in trenta anni di attività non si fosse mai verificato un evento simile. Dietro una vetrina danneggiata o una cassa depredata ci sono anni di sacrifici e persone”.

Dal locale parte inoltre un appello rivolto alle istituzioni per chiedere maggiori controlli e una maggiore sicurezza in città, definita complessa per i residenti e per le attività commerciali. Nonostante lo sconforto e l’amarezza, la proprietà ribadisce la volontà di andare avanti, ringraziando chi ha espresso vicinanza e affetto.

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