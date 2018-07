Servizio antincendio dalle 8 alle 20 e manutenzione del verde su A-18 e A 20

Saranno attivi, nei prossimi giorni, i servizi di manutenzione del verde e antincendio lungo l’intera rete autostradale. In tal senso il direttore generale del Cas, Leonardo Santoro, ha sottoscritto le convenzioni che disciplinano le attività da svolgersi: una per l’antincendio con il dipartimento dei Vigili del fuoco (ministero degli Interni) ed un’altra per il verde con il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale (ex Corpo forestale).

SERVIZIO ANTINCENDIO

La direzione regionale dei Vigili del fuoco metterà a disposizione mezzi, attrezzature e personale per un adeguato servizio di prevenzione incendi e soccorso nell’intera rete autostradale di pertinenza del Consorzio. In questi anni, proprio nel periodo estivo, si sono verificati vari incendi sia lungo il tracciato che nei diversi spazi a verde per i quali, alcune volte, si sono dovuti attendere gli automezzi dei Vigili del fuoco che giungessero da luoghi distanti.

Dal 15 luglio al 16 settembre prossimi, il Cas metterà a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Palermo, Messina e Catania dei presidi per gli immediati interventi di prevenzione el soccorso lungo le tratte autostradali. I presidi saranno ubicati a Giarre-Riposto per l’A18 (operatori al comando di Catania), a Messina-Gazzi per la Tangenziale (al comando di Messina), a Buonfornello per l’A20 (al comando di Palermo) ed ospiteranno squadre dei Vigili del fuoco. In tali postazioni (secondo direttive del ministero degli Interni) saranno presenti 5 unità permanenti in turno libero, un pick-up attrezzato con modulo antincendio ed una autopompa serbatoio. Il servizio antincendio sarà operativo dalle 8 alle 20. L’intero costo del servizio (oltre 300mila euro) è a totale carico del bilancio del Consorzio.

MANUTENZIONE DEL VERDE

La manutenzione sarà svolta lungo la intera rete autostradale oltre che negli svincoli, nelle aree e piazzole di sosta e pertinenze. Per il buon fine del progetto, il Consorzio ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento regionale Sviluppo rurale della Regione siciliana che metterà a disposizione un numero sufficiente di lavoratori forestali. Tali operatori provvederanno allo sfalcio della erba nelle banchine laterali del tracciato; alla potatura delle siepi ed alla sarchiatura arbustiva; alla pulizia e allo spurgo dei fossi stradali cunettoni; al taglio e potatura degli alberi; al trasporto dei rifiuti dello sfalcio e della pulizia dei cunettori. L’intero costo del servizio (oltre 2milioni e 100mila euro), anche in questo caso è a totale carico del bilancio del Consorzio.