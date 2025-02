Avventure in Cineteca, a Messina la seconda edizione

In corso il progetto del Cineforum Orione in partenariato con associazione Arknoah, Comune e Università. Tempostretto media partner

MESSINA – In pieno svolgimento il progetto “Avventure in Cineteca” promosso dall’associazione culturale Cineforum Orione in partenariato con Associazione Arknoah, Comune di Messina e Università degli Studi di Messina e ospitato al Cinema Lux. Tempostretto è media partner dell’iniziativa. Iniziativa che si svolge nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo il successo della prima edizione, culminata con la produzione di un cortometraggio poi selezionato al Festival di Giffoni, il progetto abbraccia una rete di scuole di cui fanno parte gli Istituti Comprensivi cittadini “San Francesco di Paola”, “Paino – Gravitelli” e “Manzoni – Dina e Clarenza”, e l’I.C. “Stefano D’arrigo” di Alì Terme.

Una proposta per oltre 400 studenti nel segno della storia del cinema

“Avventure in Cineteca”, coordinato dal formatore Oev (Operatore di educazione visiva) Francesco Torre, con la supervisione del responsabile scientifico Nino Genovese, propone agli oltre 400 studenti beneficiari un percorso teorico-pratico nella Storia e nelle storie del cinema, un viaggio esplorativo tra gli autori, le tecniche, le star e i protagonisti della settima arte, con particolare attenzione al linguaggio cinematografico e alle sue funzioni e un focus dedicato ai principali strumenti del pre-cinema. Sono in programma laboratori pratici dedicati alla costruzione di strumenti ottici e alla riproduzione delle immagini in pellicola, visioni guidate in sala cinematografica di sequenze tratte da film che hanno segnato le principali tappe della storia del cinema e la riproduzione di un set cinematografico che permetterà di effettuare il remake di una sequenza simbolo della storia del cinema mondiale.

Attualmente queste attività di formazione sono in svolgimento alla San Francesco di Paola, successivamente prenderanno il via alla Paino – Gravitelli e alla Stefano D’Arrigo di Alì Terme, per poi raggiungere la popolazione studentesca dell’Istituto Manzoni. Al termine del percorso didattico, anche per monitorare il raggiungimento degli obiettivi educativi, bambine e bambini saranno invitati al Cinema Lux per a partecipare ad un gioco a squadre per ricollocare nell’ordine corretto i principali avvenimenti, personaggi, film lungo la linea del tempo.

