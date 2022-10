Avviata una collaborazione tra Camaro 1969 e Sport Project Academy di S. Teresa - Tempostretto

La società jonica opera nell'ambito del calcio giovanile e dell'attività di base

S. TERESA – La società sportiva dilettantistica Camaro 1969 ha comunicato l’avvio della collaborazione con la Sport Project Academy, società di Santa Teresa di Riva che opera nell’ambito del calcio giovanile e dell’attività di base. La partnership mira allo sviluppo di un percorso condiviso che ha come principale obiettivo la crescita umana e sportiva dei ragazzi. Ad accomunare le due società, Camaro e Sport Project Academy, la voglia di creare un progetto solido e duraturo che possa presto anche espandersi ulteriormente sul territorio provinciale.

Dal canto suo, anche Sport Project Academy si dice orgogliosa di poter collaborare con la Ssd Camaro 1969, “importante società di Messina, punto di riferimento del calcio giovanile e della formazione tecnico-tattica degli atleti. Il nostro sogno – fanno sapere dalla società jonica – continua ad aggiungere nuovi tasselli di splendide realtà”.

Le ultime mosse del Camaro 1969

Il Camaro 1969 qualche settimana fa ha avuto in gestione l’impianto di Santa Teresa, il Nuovo Comunale Bucalo, e ha già iniziato a lavorare sul territorio puntando, come suo mantra e come sta facendo già a Messina, sul settore giovanile. Una buona notizia dopo quella che ha visto la società in difficoltà economiche, visti i rincari delle bollette, sull’altro impianto che ha in gestione, il Marullo di Bisconte. Il Camaro 1969 proprio ieri, mercoledì 5 ottobre, ha avvisato le società che disputano le partite casalinghe in quello stadio che le partite saranno disputate nelle ore diurne e senza acqua calda negli spogliatoi. Questa decisione ha provocato un terremoto tra le società cittadine.

(nella foto di copertina da sinistra il dirigente della Sport Project Academy Paolo Spadaro, il tecnico Pasquale Filiciotto, il presidente del Camaro, Antonio D’Arrigo, e il dirigente della società jonica Cosimo Cicala).