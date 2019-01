Ancora un bando all'Amam: tirocini per laureati in ingegneria. Scadenza il 25

AMAM, quale soggetto ospitante e grazie all'Università di Messina, comunica la pubblicazione di un avviso per tirocini formativi e di orientamento e inserimento al lavoro, retribuiti. L'azione si inserisce nel contesto di valorizzazione e formazione che AMAM SpA intende offrire ai laureati in Ingegneria, ad inizio del nuovo anno, quale opportunità di crescita e/o di inserimento nel mondo del lavoro.

L'iniziativa è rivolta ai possessori di Laurea Magistrale e/o Specialistica in Ingegneria Civile (LM23, 28/S) ed età non superiore ai 32 anni, per avviare n°3 Tirocini formativi di orientamento e inserimento al lavoro, per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori sei mesi, presso A.M.A.M. S.p.A., con un impegno massimo di 36 ore settimanali e un incentivo economico di € 600,00, erogato a fronte di una presenza pari al 70% delle ore previste per ciascun mese di tirocinio effettivamente svolto.

Finalità dell’azione congiunta di AMAM e Università di Messina: consentire ai laureati selezionati l’acquisizione 'sul campo' di competenze sulle infrastrutture del servizio idrico cittadino, sul servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue, nonché sulle norme del servizio idrico integrato, sulle norme ambientali, e sulle attività tecniche a supporto della gestione.

In particolare, le attività oggetto del percorso formativo individuale andranno dalla rappresentazione grafica e modellizzazione delle reti alla gestione del ciclo integrato delle acque (captazione, adduzione, distribuzione delle acque ad uso civile), dalla raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle norme ambientali e alle attività tecniche di supporto al servizio idrico integrato.

Requisiti di ammissione: età non superiore al 32° anno; Laurea Magistrale e/o Specialistica in Ingegneria Civile (LM23, 28/S), non avere in corso altre esperienze di tirocini o di Formazione, Orientamento, Professionale di inserimento e reinserimento al lavoro, incompatibili con l’esperienza di tirocinio proposta (ovvero provvedere, in caso di ammissione, alla sospensione e/o rinuncia dell’esperienza già in corso).