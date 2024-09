Avviso pubblico vendita ramo d’azienda

Redazionale

La Commerciale Gicap S.p.A., in concordato preventivo, ha ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto per Euro 80.000,00 (ottantamila/00) del proprio ramo di azienda corrente in Messina, Via Santa Cecilia n. 150, angolo Via dei Mille destinato a Media Struttura di Vendita per il commercio al dettaglio di alimenti e bevande (qui di seguito la “Proposta Irrevocabile“).

La Proposta Irrevocabile prevede: i) l’acquisto di tutte le autorizzazioni e licenze amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività d’impresa; ii) l’acquisto di alcune attrezzature; e iii) la cessione di tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresa, dunque, anche la cessione del contratto di locazione immobiliare che prevede un canone mensile di Euro 11.000,00.