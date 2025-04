“No alle piste ciclabili in centro, sì a un’altra viabilità per Messina” FOTO e VIDEO

Oggi corteo da Piazza Cairoli al viale San Martino. A organizzare Messina 3S

MESSINA – “Viabilità, piste ciclabili in centro pericolose, parcheggi d’interscambio inutili, alberi tagliati in modo indiscriminato”. Gaetano Sciacca, presidente del comitato Messina 3S – Sviluppo Sostenibilità Sicurezza, guida flash mob e corteo da piazza Cairoli al viale San Martino. Un centinaio di persone, con cartelli e slogan (“Le piste ciclabili a Fiumedinisi”), tanti commercianti, a rinnovare la polemica con l’amministrazione comunale. E c’è chi grida: “Basile, dimettiti. Basta isole pedonali”.

Sciacca: “Le uniche piste ciclabili adatte per Messina sono le ciclovie paesaggistiche”

Sciacca ha ribadito quanto già spiegato diversi giorni fa, quando ha affermato: “È evidente che le uniche piste ciclabili davvero sostenibili e coerenti con la nostra identità sono le ciclovie paesaggistiche, quelle che esaltano il nostro straordinario patrimonio naturale. È lì che dobbiamo indirizzare i turisti che scendono dalle navi. È lì che Messina può brillare come città europea, nella sua unicità, non nell’imitazione maldestra di modelli che non ci appartengono. Messina non ha bisogno di copiare l’Europa. Ha bisogno di diventare la migliore versione di sé stessa”.

