B Interregionale, Basket School Messina ad una vittoria dai playoff

Nella 18ª giornata Bs Messina e Svincolati Milazzo attendono in casa rispettivamente Rende e Piazza Armerina, impegnate fuori casa Castanea contro l'Antoniana e Barcellona contro Catanzaro

Momento positivo per la Basket School Messina, a cui mancano appena due punti per conquistare l’accesso matematico al play-in gold. Le due vittorie consecutive con Marigliano e Barcellona, ottenute a cavallo tra le fine del 2024 e l’inizio del 2025, hanno rinfrancato il gruppo giallorosso di Pippo Sidoti: “Speriamo di vincere anche domenica – dice proprio il coach – e di raggiungere il nostro obiettivo. Affrontiamo Rende che è reduce da una vittoria importante nello scontro diretto con l’Antoniana: loro verranno qui con entusiasmo e in più si sono anche mossi sul mercato in settimana. Non sarà una partita facile, tanto che ne ho parlato in settimana con i ragazzi, dobbiamo essere concentrati e pensare che abbiamo l’obiettivo a un passo e lo dobbiamo raggiungere. Questi due punti ci potrebbero dare la matematica certezza del play-in gold, che è a portata di mano e non possiamo fallire. Veniamo da due buone partite, vinte entrambe 77-57 e siamo in fiducia, stiamo giocando discretamente e basta un altro piccolo sforzo per essere lì”.

Nell’ultima importante vittoria di Barcellona, la Basket School ha espresso un’ottima pallacanestro, ma per Pippo Sidoti ci sono ancora ampi margini di miglioramento: “Qua c’è sempre da migliorare – afferma, tenendo tutti in guardia – qualcuno dice che non facciamo cose straordinarie, ma noi non dobbiamo fare cose straordinarie, solo quelle ordinarie che prepariamo e su cui lavoriamo durante la settimana. Poi dobbiamo pensare a eseguirle in campo, perché nella pallacanestro non esistono cose straordinarie”.

Palla a due di Basket School Messina-Bim Bum Basket Rende al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri dell’incontro Francesco Giunta di Ragusa e Arturo Tartamella di Trapani. Biglietti d’ingresso, al costo di 5€, acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi. Accesso gratuito all’impianto per under 18, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine. Tutti gli abbonati, inoltre, avranno la possibilità di acquistare due biglietti al prezzo di uno e, contestualmente, riceveranno in omaggio la sciarpa ufficiale della Basket School Messina. Per aderire all’iniziativa, basterà presentarsi domenica in biglietteria insieme ai due destinatari dei biglietti e mostrare l’abbonamento.

Per le altre messinesi impegno in casa solo per Svincolati Milazzo che ospita domenica al PalaMilone la Sia Piazza Armerina con inizio alle ore 18. In trasferta invece già stasera il Castanea che è attesa dalla palla a due in Campana contro l’Antoniana alle ore 18, mentre domani Barcellona 4.0 giocherà sempre alle 18 sul campo dell’Academy Catanzaro.