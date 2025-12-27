Messina. “Quelle auto nella corsia degli autobus e noi utenti ostaggio degli incivili”

Un cittadino scrive a Tempostretto e s'interroga sul "perché il Comune non intervenga. Non si vedono controlli della polizia municipale"

MESSINA – Ci scrive un cittadino.

“Sono un utente del trasporto pubblico, di cui negli ultimi anni, ho apprezzato i progressi. Ogni giorno, l’autobus sul quale mi muovo, sia all’andata che al ritorno, perde parecchi minuti sulla via Garibaldi, a causa delle auto che occupano sistematicamente la corsia preferenziale, che dovrebbe appunto essere riservata agli autobus. Vorrei sapere perché il Comune, che evidentemente è al corrente del problema, non fa nulla. Non si vedono controlli da parte dei vigili urbani”.

“L’anarchia è incontrastata con auto parcheggiate ovunque”

Continua il cittadino: “L’anarchia è incontrastata, con auto parcheggiate ovunque, anche per lunghi periodi, perfino in doppia fila laddove comunque non sarebbe autorizzato parcheggiare. Per non parlare di strisce pedonali e scivoli per disabili sempre ostruiti. Perché il mio tempo, quello di una persona che ha scelto di muoversi con il trasporto pubblico, sia per comodità, che per contribuire a decongestionare il traffico, deve valere meno di quello di chi abusa con la sua auto dello spazio comune?”.

Si tratta di un tema spesso affrontato anche tramite le segnalazioni WhatsApp al 366.8726275.

Articoli correlati