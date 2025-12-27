Riaperta la SP161 dell’Alcara dopo la messa in sicurezza

Un tratto della strada provinciale dell'Alcara era stato interdetto al traffico dopo la caduta di materiale roccioso e la rottura della rete paramassi

La SP161 dell’Alcara è stata riaperta nel pomeriggio del 23 dicembre al transito. Sono stati completati infatti i lavori di messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 3+000 e il km 8+800, interrotto a seguito del distacco di materiale roccioso dal costone sovrastante la carreggiata. Un episodio che, aggravato dalla rottura della rete paramassi, aveva imposto l’immediata interdizione della strada per garantire la sicurezza degli automobilisti.

La Città metropolitana è intervenuta con urgenza, affidando a una ditta specializzata un articolato intervento di messa in sicurezza: disgaggio dei massi instabili, demolizione delle porzioni di roccia pericolanti e bonifica del costone. Le operazioni, tuttora in fase avanzata, hanno già prodotto risultati tali da consentire la riapertura in condizioni di maggiore tutela per l’utenza. A esultare sono soprattutto gli abitanti di Militello Rosmarino, che potranno nuovamente sfruttare l’arteria per raggiungere le proprie case.

Basile: “Interventi rapidi, era una priorità”

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha affermato: “Restituire questa arteria alla comunità prima delle festività era per noi una priorità. Gli interventi avviati hanno permesso di mitigare il pericolo e di ripristinare la viabilità in tempi rapidi. Continueremo a monitorare l’area e a investire sulla sicurezza delle nostre strade, soprattutto in territori fragili come questo”. Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna, che sottolinea l’importanza della tempestività operativa: “La risposta immediata ha consentito di affrontare un’emergenza complessa con efficacia. La tutela dell’utenza e la continuità dei collegamenti restano al centro della nostra azione amministrativa”.

