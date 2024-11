B Interregionale. Basket School unica messinese a vincere, sale al secondo posto

Sconfitta Milazzo a Piazza Armerina, in casa cadono Castanea e Barcellona che torna ultima in solitaria

La Basket School Messina deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della Bim Bum Rende e agganciare al secondo posto in classifica Angri sconfitta dalla capolista Viola Reggio Calabria che ha vinto la settima partita su sette e comanda a punteggio pieno. Il successo degli scolari per 72-66 è anche l’unico di una formazione messinese in questo settimo turno di Serie B Interregionale. Sconfitto il Castanea al PalaTracuzzi nell’anticipo contro l’Antoniana, sconfitta la Svincolati Milazzo in trasferta a Piazza Armerina, dopo essere stata in vantaggio di dodici, e sconfitta pesantissima per la classifica del Barcellona 4.0, che ha tesserato in settimana Roberto Bartolozzi, in casa contro l’Academy Catanzaro in quella che era la sfida tra ultime delle classe. Nel prossimo turno longanesi che faranno visita al Matera, mentre la Svincolati Milazzo ospiterà al PalaMilone Marigliano, infine sarà derby al PalaTracuzzi tra Basket School Messina e Castanea, gialloviola che in settimana hanno annunciato che l’australiano Babb non farà più parte del roster.

Rende – Basket School Messina 66-72

Basket School porta a casa una partita dove aveva toccato anche un vantaggio di 21 punti, ma ha poi permesso a Rende di rientrare, ancora una volta top scorer Leonardo Di Dio sopra i venti punti. Inizio estremamente contratto, difese forti da una parte e dall’altra, con i giallorossi che toccano il 2-6 con Yeyap e Diakhate. Ballati firma la prima tripla della sua fantastica gara, ma risponde Di Dio con un gioco da tre punti. Cinque punti di Diakhate e quattro di Yeyap, con una schiacciata, conducono la Basket School Messina sull’11-18. Terzo fallo di Tartaglia, dentro Miaffo e Mollica e quarto che va in archivio con il gioco da tre punti di Baquero e il jumper di Leonardo Di Dio per il 14-20. Il capitano trova un bel canestro in avvio di secondo parziale su assist di Busco, con Messina che allunga sul 20-29 anche grazie all’impatto offensivo di Miaffo che realizza cinque punti consecutivi, ma commette anche due falli in rapida successione. Dentro Guduric e Basket School sul 22-33, nonostante un controverso tecnico, con le schiacciate di Mollica e dello stesso serbo che segna anche l’aggiuntivo del +12. Dentro Caruso, riposo per Miaffo e l’argentino realizza il 22-36. Parzialino di 0-7 interrotto da Baquero, a cui risponde subito Di Dio su un altro illuminante assist di Busco. Secondo fallo anche di Guduric e Basket School Messina in bonus. Finale di quarto in cui abbassano ulteriormente le percentuali e Rende accorcia sul 28-38 con Baquero.

Il ritorno in campo dei giallorossi messinesi è eccellente: tripla di Caruso cui replica Ballati, bombe anche di Busco e Di Dio, poi due liberi del capitano e altri due punti di Caruso valgono il 31-51 che diventa anche +21 sul 33-54 con una nuova tripla di Caruso. Primo fallo di Mollica, segna ancora Caruso, ma Rende rientra sul 40-54 con la tripla di Gatta. Break di 7-0 spezzato dalla penetrazione di Busco, con lo scatenato Caruso che segna una tripla da distanza siderale per il 40-59 (13 per lui nel quarto). Altro parzialino di 7-0 di Rende in un finale di quarto abbastanza confuso che vale il 47-59 con cui si entra negli ultimi dieci minuti. Bellissimo canestro di Tartaglia per aprire il quarto, il primo della sua partita e altro grande assist di Busco per Yeyap (47-63). Sul più bello, però, la Basket School Messina si inceppa: Ballati segna a ripetizione, Yeyap e Busco commettono il terzo fallo personale e Rende accorcia sul 55-63. Piove sul bagnato, Busco commette il quarto fallo e, al rientro dopo il timeout di Sidoti, incassa anche il tecnico che pone fine alla sua partita. Altra tripla di Ballati che commette però flopping e becca a sua volta un tecnico. Punteggio sul 59-63 e parziale di 12-0 interrotto dal libero di Di Dio. Ballati infila l’ennesima tripla della sua partita (26 punti fin qui con 6/12 dalla lunga distanza) e Baquero pareggia dalla lunetta dopo il quarto fallo di Yeyap. Nel momento più complicato della partita e con l’inerzia che sembra tutta dalla parte di Rende, Diakhate trova il canestro del nuovo vantaggio a 2’26”, ma poi sbaglia il libero aggiuntivo (64-66). Pareggia Ballati e segna nuovamente Caruso a 1’45”. Sul 66-68 la Basket School Messina riscopre la forza della propria difesa: palla recuperata da Yeyap che poi inchioda il 66-70 e blitz anche di Caruso che serve Di Dio per l’appoggio in contropiede del 66-72 con cui va in archivio il match.

Castanea – Antoniana 78-84

Gialloviola che sembrano essersi bloccati e cedono anche alla Pallacanestro Antoniana un’altra partita in cui l’avversario non è mai stato così dominante e anzi c’è stato equilibrio fino agli ultimi minuti. Nel primo quarto i due quintetti si equivalgono e chiudono con 23 punti per parte, nel secondo gli ospiti prendono un vantaggio minimo di due punti e chiudono avanti 53-55. Nel terzo quarto ancora equilibrio ma l’Antoniana allunga ancora di altri tre punti sul 62-67. L’ultimo quarto è quello in cui le squadre sono stanche e trovano con più difficoltà il canestro, ma l’equilibrio prosegue con i campani che realizzano un punto in più chiudendo sul 78-84. Migliore in campo Festinese che è il top scorer dei suoi con 21 punti e dominante sotto canestro con 12 rimbalzi, lato gialloviola Simone Roberto segna più punti di tutti (22) e il compagno Valente va in doppia cifra (19) e conquista più rimbalzi (14). Capitan Bellomo è l’unico dei locali a lasciare il campo per numero di falli raggiunti nell’ultimo quarto di gioco.

Piazza Armerina – Svincolati Milazzo 80-74

La Svincolati Milazzo parte fortissimo vincendo il primo quarto (20-23) e chiudendo in vantaggio all’intervallo lungo per 37-46. Ad inizio terzo quarto tocca il massimo vantaggio ma poi subisce il ritorno della squadra di casa che grazie al parziale della terza frazione (22-16) torna in partita sul 59-62. Nell’ultimo quarto impatta sul 68 pari e così dopo 35 minuti in vantaggio Milazzo cede la testa della gara e non ci torna più. Piazza Armerina quasi doppia i mamertini nell’ultimo quarto (21-12) e archivia la pratica sull’80-74. Nell’ultimo quarto Milazzo perde per numero di falli Bolletta e Lalic. Miglior realizzatore della Svincolati Scredi con 15, Rimsa utilizzato di meno e che aveva fatto la differenza nelle scorse partite si ferma a 12.

Barcellona 4.0 – Academy Catanzaro 60-74

Inizio da incubo per la squadra di coach Biondo che resta inchiodata a dieci punti realizzati nel primo quarto mentre Catanzaro prova subito la fuga chiudendo 10-19. Nel secondo quarto tocca il massimo vantaggio sul 12-29 la formazione calabresi che chiude avanti all’intervallo lungo per 23-34. Reazione locale nel terzo quarto guidata da Lopukhov (6), Manfrè (5) e Bartolozzi (4) che segnano 15 dei 22 punti del Barcellona 4.0 in quel quarto e provano a rimettersi in scia sul 45-52, ma lo sforzo viene pagato caro con Catanzaro che restituisce i 22 nell’ultimo parziale e chiude sul 60-74. Il miglior realizzatore del match è tra le fila ospiti, Tamulevicius con 23.

Classifica division H

Redel Reggio Calabria 14 punti

Basket School Messina, Angri 10 punti

Piazza Armerina, Svincolati Milazzo 8 punti

Marigliano, Antoniana, Rende, Virtus Matera 6 punti

Academy Catanzaro, Castanea Basket 4 punti

Barcellona 4.0 2 punti

