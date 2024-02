B Interregionale, i nuovi gironi delle messinesi in attesa dei calendari

L'Orlandina nel Play-in Gold, Castanea e Fortitudo Messina al girone retrocessione. Le altre tre sgomitano per due posti ai playoff

Inizierà il 3 marzo la post season della Serie B Interregionale di Basket. Come anticipato le formazioni messinesi del girone H incroceranno le formazioni pugliesi-campane del girone G. Stilate le nuove classifiche da cui si ripartirà con gli obiettivi che adesso cambiano chiaramente per tutte le squadre. I punti che le squadre si portano in questa seconda fase sono stati acquisiti solo dagli scontri diretti disputati con le squadre del proprio girone di partenza presenti e contro cui non si rigiocherà, ogni squadra affronterà in match di andata e ritorno le quattro squadre proveniente dall’altro girone.

L’Orlandina, nell’immagine in evidenza, ha un compito facilitato dopo una grande stagione regolare terminato in testa alla girone H, nel suo nuovo girone Play-in Gold di otto squadre le prime sei vanno ai playoff, qui anche la Viola Reggio Calabria. Discorso diverso per le altre messinesi che inseguono due posti disponibili nel Play-in Silver, Basket School Messina ha ambizioni di arrivarci e al momento è seconda in questo girone della seconda fase, mentre cammino più complicato per Svincolati Milazzo e Barcellona che comunque possono anche godersi la già sicura salvezza.

Infine le squadre messinesi che lottano per salvarsi sono Castanea e Fortitudo Messina, bisogna evitare assolutamente gli ultimi due posti del nuovo girone che significano la retrocessione diretta e sarebbe da evitare anche il terzultimo che vedrebbe le due squadre della conference Sud (gironi G ed H) e della conference Centro (gironi E ed F) piazzate in questa posizione effettuare uno spareggio che vedrà la sconfitta aggiungersi alle altre già retrocesse direttamente.

Play-In Gold

L’Orlandina, in attesa di scoprire il nuovo calendario, dovrà giocare contro Molfetta, Angri, Monopoli e Salerno. Due trasferte in Campania e due in Puglia. La classifica si presenta molto corta.

Orlandina, Nuova Virtus Molfetta, Angri Pallacanestro 8 punti

Virtus Ragusa, Sala Consilina 6

Action Now Monopoli, Power Basket Salerno, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4

Play-In Silver

Basket School Messina, Svincolati Milazzo e Barcellona ospiteranno e poi andranno in trasferta ad Avellino, Corato in provincia di Bari, Marigliano in provincia di Napoli e Lucera in provincia di Foggia. La classifica evidenzia dei valori che dovranno essere confermati.

Scandone Avellino 10 punti

Basket School Messina 8

Corato, Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina, Promobaslet Marigliano 6

Barcellona 4

Lucera 2

Play-Out

Per Castanea e Fortitudo Messina sono attese le sfide contro una campana, Cestistica Benevento, e tre pugliesi andando a giocare nei palazzetti di Brindisi, di Mola e di Bari. La classifica sembra netta e spaccata a metà, servirà una grande seconda parte di stagione alle squadre in fondo per risalire.

Cestistica Benevento, Bim Bum Rende 10 punti

Dinamo Brindisi, Castanea 8

Adria Bari, Cus Catania 4

New Basket Mola, Fortitudo Messina 2