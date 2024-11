B Interregionale, la Basket School Messina ingaggia Tommaso Incremona

A stagione in corso gli scolari annunciano l'arrivo del playmaker classe 2004, contestualmente comunicano la rescissione con Matteo Pulito

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Tommaso Incremona, playmaker classe 2004 che aveva iniziato la stagione con il Peppino Cocuzza/Basket Milazzo in Serie C. Cresciuto nei settori giovanili di Team Abc Cantù e Pallacanestro Varese, con cui ha disputato anche le finali nazionali Under 14 e Under 16, Incremona nella stagione 21/22 approda alla Virtus Ragusa per disputare il campionato di Serie C Silver. Annata chiusa con 8,5 punti di media in 20 presenze che valgono anche la convocazione nel roster della prima squadra in B Nazionale.

Si trasferisce, poi, negli Stati Uniti alla Wesley Christian School e successivamente fa ritorno in Italia per giocare in C Gold con il Basket School Gela (14 punti di media). Nella scorsa stagione disputa la Serie B interregionale con Piazza Armerina, mentre nella primissima parte di questa annata aveva deliziato il pubblico del Peppino Cocuzza/Basket Milazzo, collezionando una media di 16,2 punti a partita.

La Basket School Messina desidera ringraziare la società Peppino Cocuzza/Basket Milazzo e il procuratore Leonardo Rucoli per il positivo esito della trattativa. Contestualmente la Basket School Messina comunica la rescissione del contratto con Matteo Pulito. La società ringrazia il ragazzo per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso della permanenza in giallorosso e formula i migliori auguri per il prosieguo della carriera.