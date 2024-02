B Interregionale, svelati i calendari della seconda fase delle messinesi

Un gioco di incastri per permettere alle tre cittadine Fortitudo Messina, Basket School e Castanea di alternarsi al Polivalente della Cittadella

Prenderà il via il prossimo fine settimana la seconda fase del campionato Interregionale di Serie B. In questa seconda parte ad orologio si sono formati i due gironi PlayIn, Gold e Silver, che porteranno ai playoff, e il girone Play Out, che porterà due squadre a retrocedere. Per quanto riguarda le messinesi tutti e tre i mini gironi sono composti da otto squadre, quattro provenienti dal girone G, campano-pugliese, e quattro provenienti dal girone H, siculo-calabrese.

Ognuna delle squadre sfiderà in match di andata e ritorno solo quelle precedentemente non incontrate e quindi del girone opposto. In programma sfide di andata e ritorno, per un totale di otto partite, con i punti che si andranno ad aggiungere a quelli precedentemente ottenuti, e portati dalla stagione regolare, contro le formazioni dello stesso girone.

Il calendario e gli impianti

Sono previste partite in ogni weekend dal 3 marzo fino al 21 aprile. Farà eccezione solo il weekend di Pasqua quando il turno sarà anticipato in un turno infrasettimanale da giocare il 27 e 28 marzo. Le tre società cittadine Basket School Messina, Fortitudo Messina e Castanea hanno confermato come impianto per le partite in casa il Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. In particolare scolari e giallo-viola che inizialmente giocavano al PalaTracuzzi ancora chiuso. Orlandina in casa al PalaInfodrive, Barcellona al PalAlberti e Milazzo al PalaMilone.

Basket School e Castanea dovevano alternarsi nell’impianto di Via Rocca Guelfonia nei piani di inisio stagione. Un’infiltrazione d’acqua, che ha rovinato il parquet, in autunno le ha costrette a lasciare i turni di allenamento e traslocare per le partite casalinghe alla Cittadella Universitaria dove già giocava la Fortitudo. L’assessore Finocchiaro in consiglio comunale, a fine novembre, aveva detto che l’impianto sarebbe stato interessato da lavori per la durata di due mesi. Immaginando intendesse dal momento della partenza e con i lavori affidati intorno a fine gennaio la scadenza è oltre l’inizio della seconda fase del campionato.

Le cittadine Basket School, Fortitudo e Castanea

Destini diversi con Basket School Messina che inizia il PlayIn Silver da seconda della classe. Sfiderà Marigliano in casa poi due trasferta contro Lucera e Corato chiudendo l’andata in casa contro Avellino che parte dalla prima posizione del girone. Nel turno infrasettimanale trasferta a Marigliano, poi ad aprile le restanti tre partite: due in casa con Lucera e Corato e Avellino nell’ultima trasferta.

Nel girone PlayOut. Per Castanea prime due sfide in casa contro Bari alla prima e Mola alla seconda. Segue la trasferta a Brindisi e poi alla fine dell’andata il Benevento in casa. Al ritorno si inizia col turno infrasettimanale a Bari e segue la trasferta di Mola dopo più di una settimana di stop, unica gara di ritorno in casa contro Brindisi e si chiude in trasferta a Benevento.

La Fortitudo Messina inizierà fuori casa contro il Brindisi, partita casalinga contro Benevento e poi doppia trasferta a Bari prima e Mola poi. Il girone di ritorno inizierà col turno infrasettimanale ospitando il Brindisi, trasferta a Benevento e poi ultime due in casa contro Bari e Mola.

Il calendario di Barcellona, Milazzo e Orlandina

L’Orlandina, unica messinese a partecipare al Play-In Gold, inizia in trasferta a Salerno, seguono le sfide in casa contro Monopoli e Angri, prima di chiudere il girone d’andata a Molfetta. Si riprende al ritorno nell’infrasettimanale in casa a Salerno, due trasferta a Monopoli e Angri prima di chiudere il 21 aprile a Molfetta.

Per Barcellona e Milazzo esordi della seconda fase in casa rispettivamente contro Corato e Avellino, seguono due trasferta ad Avellino e Marigliano per Barcellona e a Corato e Lucera per i mamertini. I longanesi chiuderanno il girone d’andata ancora in trasferta a Lucera mentre Milazzo in casa contro Marigliano. Nel turno infrasettimanale trasferte a Corato per Barcellona e Avellino per Milazzo. Seguiranno poi solo incontri in casa contro Avellino, Marigliano e Lucera per Barcellona. Mentre Milazzo dopo le sfide al PalaMilone contro Corato e Lucera disputerà l’ultima giornata in trasferta a Marigliano.

Le classifiche dei gironi prima che inizi la seconda fase

PlayIn Gold

Orlandina, Nuova Virtus Molfetta, Angri Pallacanestro 8 punti

Virtus Ragusa, Sala Consilina 6

Action Now Monopoli, Power Basket Salerno, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4

PlayIn Silver

Scandone Avellino 10 punti

Basket School Messina 8

Corato, Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina, Promobaslet Marigliano 6

Barcellona 4

Lucera 2

Play Out

Cestistica Benevento, Bim Bum Rende 10 punti

Dinamo Brindisi, Castanea 8

Adria Bari, Cus Catania 4

New Basket Mola, Fortitudo Messina 2

