B Interregionale, vincono Basket School Messina e Svincolati Milazzo

Gli scolari tengono vive le speranze playoff nel PlayIn Gold. Sconfitto il già salvo Castanea nel PlayIn Out, riposava Barcellona che torna in campo mercoledì in un recupero

Terza vittoria casalinga consecutiva per la Basket School Messina che nell’ottava giornata del play-in gold supera 73-69 i Lions Bisceglie e li aggancia in classifica a quota 16 insieme a Matera e Molfetta, alimentando una volta di più le proprie ambizioni di raggiungere i playoff. In casa giallorossa resta solo il rammarico per non aver ribaltato la differenza canestri (all’andata i pugliesi vinsero 89-83 al supplementare), ma questi due punti danno ulteriore linfa in vista del rush finale. Di Dio è il miglior realizzatore dell’incontro con 22 punti (a cui aggiunge 10 assist), bene Yeyap con 17 e 9 rimbalzi. In doppia cifra anche Busco che nel finale realizza il canestro della vittoria.

Vittoria anche per Svincolati Milazzo che in casa supera Molfetta agevolmente. Ottimo avvio dei ragazzi di coach Priulla nel primo quarto che poi vanno praticamente in gestione nei successivi quarti. Cade lontano da casa Castanea ma da settimana scorsa può stare tranquilla perché la salvezza è già certa. Turno di riposo per Barcellona sempre nel playin out con la formazione del Longano che avrebbe dovuto sfidare il Taranto che si è ritirato. Per i giallorossi barcellonesi comunque c’è da affrontare Corato, la formazione che ha superato Castanea, nel turno infrasettimanale valido come recupero della quinta giornata della seconda fase.

Basket School – Bisceglie 73-69

Per la prima volta in stagione, la Basket School Messina può contare su tutto il roster al completo, fatta eccezione per l’indisponibile Mollica. Sidoti opta per il quintetto formato da Busco, Di Dio, Miaffo, Janic e Yeyap e il proprio il lungo camerunese ed El Agbani confezionano i punti del 4-5. I liberi di Di Dio valgono il primo vantaggio dei padroni dei casa e il capitano piazza anche la bomba del 9-5. Si segna tanto dalla lunga distanza, come confermano le realizzazioni di Janic, Rodriguez e Miaffo, con la schiacciata in campo aperto di Yeyap che inchioda il 17-10 a 4’20” dalla sirena. Saputo è costretto a chiamare timeout, le percentuali scendono e si segna poco nei successivi due minuti. Tartaglia torna in campo per Janic (secondo fallo) e la Basket School muove il punteggio con i liberi di Busco e il gioco da tre punti di Miaffo per il 23-14 a 2’06”. Il tap-in di Trentini manda i primi dieci minuti in archivio sul 23-16.

Cinque punti di Okiljevic per aprire il secondo quarto; Sidoti rimanda in campo Diakhate, alla prima presenza casalinga del 2025, ma Bisceglie opera il sorpasso con i liberi di Cavalieri e la tripla di Amo, completando un parziale da 0-12. Break interrotto da Yeyap e dalla tripla di Busco per il 28-26. Torna a segnare anche Tartaglia, i pugliesi restano agganciati, ma i giallorossi provano a dare una nuova spallata con un gran canestro di Busco e quattro punti di Di Dio (dopo antisportivo a Okiljevic) per il 36-30 a 4’00” dall’intervallo. Scambio di triple tra El Agbani e Tartaglia, ma anche quattro punti consecutivi di Cavalieri, con il punteggio sul 39-37. Secondo fallo di Busco, dentro Incremona, con la scatenato Di Dio che mette due bombe consecutive, la seconda delle quali a fil di sirena. I liberi di Yeyap chiudono il primo tempo sul 46-39.

Margine immediatamente ricucito dalle triple di Okiljevic e Rodriguez che aprono il terzo quarto (46-45). Incremona dopo 2’39” ruba palla e segna in campo aperto, con i giallorossi che allungano con un bel movimento di Yeyap e tre punti consecutivi di Miaffo per il 53-47. Si segna pochissimo in questo quarto, complice anche un metro arbitrale non chiarissimo. Sidoti rimanda in campo Busco, mentre Dip trova quattro punti pesantissimi. Si iscrive nel quarto anche Di Dio con una tripla clamorosa, con Cavalieri che schiaccia in campo aperto il 56-53 con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

È il solito Okiljevic ad aprire l’ultimo parziale, con i liberi di Amo che danno il sorpasso ai Lions Bisceglie. Tripla di Tartaglia (con tre falli) per il 59-57. Segna Di Dio, Colombo non sbaglia dalla lunetta e Yeyap di forza firma il 64-59 quando mancano 5’23”. Poi schiaccia anche il +7 che ribalta la differenza canestri: il Polivalente della Cittadella universitaria si infiamma ulteriormente, ma i pugliesi ritrovano energia offensiva con il gioco da tre punti di Trentini. La Basket School Messina, invece, si inceppa e trova punti solo ai liberi con Busco e Di Dio: El Agbani ne mette cinque in fila e Rodriguez in penetrazione firma il sorpasso sul 68-69 a 2’01 dalla fine. Parziale di 2-10 e squadre in bonus: Di Dio segna due liberi per il 70-69 e Busco inventa il +3 con un “circus shot” a 1’03” dalla fine. Ultimi possessi decisivi, Messina difende bene, Yeyap non è premiato con un fallo di Trentini che appare evidente, mentre gli arbitri sanzionano El Agbani in attacco a 15” dalla sirena. Sulla rimessa Tartaglia viene mandato in lunetta e il suo 1/2 vale il 73-69. Le successiva penetrazione di Rodriguez si stampa sul ferro, la Basket School Messina ha l’opportunità quantomeno di pareggiare la differenza canestri, ma il tiro dalla media di Di Dio e il successivo tap-in di Miaffo non sortiscono gli esiti sperati.

Svincolati Milazzo – Molfetta 89-74

Solito primo quarto esagerato per gli uomini di coach Priulla che realizzano 26 punti contro i 15 degli ospiti e prendono il margine che alla fine manterranno per il resto della gara. Nel secondo replica Molfetta che ne mette 23, ma Milazzo ne fa comunque due in più chiudendo il primo tempo sul 51-38. Negli ultimi due quarti pareggiano le formazioni nel terzo (18-18) sfida in sostanziale equilibrio anche negli ultimi dieci minuti (20-18) con Svincolati che chiuderà 89-74. In sei in doppia cifra tra i mamertini, top scorer Rimsa con 19, Lalic si ferma a 15, Quarta a 12, Scredi a 11, Giambò e Bolletta a 10.

Risultati e classifica PlayIn Gold

Basket School – Bisceglie 73-69

Reggio Calabria – Brindisi 84-59

Monopoli – Angri 85-88

Piazza Armerina – Avellino 80-75

Svincolati Milazzo – Molfetta 89-74

Bari – Matera 88-90

Piazza Armerina, Monopoli 24

Svincolati Milazzo, Viola Reggio Calabria 22

Angri, Avellino 20

Matera, Basket School, Bisceglie, Molfetta 16

Brindisi 12

Bari 8

Corato – Castanea 89-78

Messa in sicurezza la permanenza della categoria i gialloviola di coach Cavalieri trovano una sconfitta lontano da casa. Corato inizia alla grande la partita 27-14 e ha un altro picco nel terzo quarto uscendo dal risposo lungo dove sfiora nuovamente i trenta punti in dieci minuti. Castanea migliora quarto dopo quarto (14-16-21-27 la progressione dei punti segnati ogni dieci minuti) ma non basta ad evitare la sconfitta visto con Bellomo e compagni che a metà gara erano sotto per 46-30. Nel finale comunque mitigato il punteggio finale fino ad 89-78. Il migliore della gara è comunque lato squadra sconfitta Mulevicius con 27 punti finali, tra i gialloviola ancora in luce Angarica (16) e Roberto (14). Mulevicius e Angarica sono in doppia cifra anche sui rimbalzi, rispettivamente 15 e 10, mentre Bellomo regala 4 assist ai compagni.

Risultati e classifica PlayIn Out

Benevento – Marigliano 77-70

Corato – Castanea 89-78

Canosa-Rende 78-73

Mola-Academy Catanzaro 74-59

Termoli-Antoniana 77-58

Riposava: Barcellona.

Castanea 30

Termoli 28

Benevento 26

Canosa 22

Rende, Antoniana, Academy Catanzaro 18

Corato*, Marigliano, Barcellona* 16

Mola 10

*una partita in meno

Articoli correlati