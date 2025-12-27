De Luca congeda Campagna dall’Asm, polemica per un brindisi con il detergente

Il sindaco annuncia "l'ultimo panettone" a Taormina per il presidente. Intanto Rao, dell'opposizione, li attacca per il bioattivatore bevuto in diretta Fb
TAORMINA – “Chi lavora deve essere pagato e chi ha pagato deve essere ricambiato. Il mio intervento augurale all’Azienda servizi municipalizzati di Taormina. L’ultimo panettone del presidente Giuseppe Campagna all’Asm”. Così il sindaco Cateno De Luca, su Facebook, ha annunciato il congedo, per il 2026, del suo fedelissimo. O ex fedelissimo, se si dà credito alle voci di divergenze tra i due. E di recente il leader di “Ti amo Sicilia” e “Sud chiama Nord” ha parlato di “cerchi magici” in Atm da archiviare. E ora ha messo in rilievo la necessità d’intervenire quando qualcuno “si perde nella selva oscura”.
Campagna, nell’anno che verrà, rimarrà direttore generale della Città metropolitana e la guida di Asm andrà in altre mani, insomma. Nel frattempo, è scoppiata una polemica per un detergente bioattivatore bevuto in pubblico in diretta Facebook. Sul corso Umberto di Taormina, davanti al Municipio, in occasione della sanificazione delle strade, De Luca e Campagna hanno cordialmente brindato assaggiando “un prodotto biodegradabile al 100%”.
Ed è arrivato l’attacco politico di Marco Rao, del gruppo “Progetto Ricostruzione Taormina”: “Il 24 dicembre è stato tramesso un messaggio gravissimo dal sindaco, autorità sanitaria locale e principale responsabile della tutela della salute pubblica sul territorio comunale, nonché dal presidente Asm, che gestisce servizi ambientali e di manutenzione dell’acquedotto. Agranett è un bioattivatore in polvere a base di batteri ed enzimi naturali, progettato per trattare cassonetti rifiuti e residui organici urbani. Promuove la biodegradazione di sostanze putrescibili, riducendo odori, batteri patogeni e necessità di lavaggi, con dosaggio automatico nei sistemi di raccolta. Non è un prodotto alimentare. La biodegradabilità al 100% significa che si decompone nell’ambiente senza inquinare, ma non lo rende sicuro per il consumo umano: contiene microrganismi vivi che possono causare squilibri gastrointestinali, infezioni o reazioni allergiche. Non emulate questo gesto, operatori Asm”.
I due hanno scambiato la biodegradabilità con la commestibilità, un errore che solitamente si perdona ai bambini, non a chi guida una comunità.
Mentre le sabbie mobili….inghiottono….Il canto delle sirene si ode, da altri lidi….
Che figura!!!!!!!
Scenette o sceneggiate…..altro che “amaro”…..qui siamo….alla frutta.
Pur di avere un po’ di visibilità è disposto a mettere in pericolo la sua stessa vita…
La città affonda nella totale indifferenza della politica e anche degli stessi messinesi… e la stampa cosa fa? Si occupa dell’ultima pagliacciata di questo soggetto!
Parlate per invidia. Cateno è un n.1, Campagna un n.1, Carreri è un n.1, Basile è un numero 1. Un momento, scusate cè un attimo di confusione dal bussolotto escono soltanto nn. 1. Fermi tutti c’è stato un errore era Messina al 103 esimo posto per qualità della vita. Vergognatevi!
E il personale di ASM immagino si disperi.
Il messaggio che passa è pazzescamente schizofrenico: la scienza piegata alla propaganda, la sicurezza ridotta a scommessa da bar. Ai politici auguriamo una pronta guarigione da questa smania di protagonismo che rischia di intossicare, più dei batteri, il senso stesso delle istituzioni.
ASPETTAVO CHE TEMPOSTRETTO SI OCCUPASSE DEL CASO DEL BIOATTIVATORE, PER DIRE LA MIA , PERCHÉ PURTROPPO L’HO VISTO IN DIRETTA E SONO RIMASTA SGOMENTA😱….DISEDUCATIVO E GRAVISSIMO PER CHI SI È IMBATTUTO IN QUEL VIDEO ,PERCHE IL MESSAGGIO DI ASSAGGIARE UN PRODOTTO DESTINATO ALLA PULIZIA POTREBBE ESSERE EMULATO 😤 ….MI MERAVIGLIO CHE UNA PERSONA ADULTA COME CAMPAGNA “SEGUA ED ESEGUA “PER FILO E PER SEGNO TUTTO QUELLO CHE GLI PASSA PER TESTA AL SUO GRANDE CAPO😤😡,….AVREBBE DOVUTO RIFIUTARSI, A MAGGIOR RAGIONE CHE ERANO IN DIRETTA SOCIAL,MA È RISAPUTO CHE I SUOI FEDELISSIMI NON LO CONTRARIANO NEPPURE NELLE “DEMENZIALITA” CHE PUNTUALMENTE FA NELLE SUE DIRETTE🙄…..LO DESTITUISCE DA ASM E GLI FA DA “ASSAGGIATORE😳”????PRESIDENTE CAMPAGNA , UN PO DI “PERSONALITÀ” NEL RIBELLARSI LA FACCIA INTRAVEDERE ,IN QUESTI TEATRINI MONTATI DA DE LUCA, PERCHE’ NE ESCE UN QUADRO DI TUTTI E DUE PER NIENTE EDIFICANTE…….”NEL MEZZO DEL CAMMIN DELLA LORO VITA ,SI RITROVARONO NELLA SELVA OSCURA CHE LA DIRITTA VIA ERA SMARRITA😱…..QUA PIÙ DI UNO SI È PERSO NELLA SELVA OSCURA …..ALTRO CHE CERCHIO MAGICO, QUA SONO PIÙ DI UNO DIRETTAMENTE NELL’ ABISSO 😤!!!!