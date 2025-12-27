De Luca congeda Campagna dall’Asm, polemica per un brindisi con il detergente

Il sindaco annuncia "l'ultimo panettone" a Taormina per il presidente. Intanto Rao, dell'opposizione, li attacca per il bioattivatore bevuto in diretta Fb

TAORMINA – “Chi lavora deve essere pagato e chi ha pagato deve essere ricambiato. Il mio intervento augurale all’Azienda servizi municipalizzati di Taormina. L’ultimo panettone del presidente Giuseppe Campagna all’Asm”. Così il sindaco Cateno De Luca, su Facebook, ha annunciato il congedo, per il 2026, del suo fedelissimo. O ex fedelissimo, se si dà credito alle voci di divergenze tra i due. E di recente il leader di “Ti amo Sicilia” e “Sud chiama Nord” ha parlato di “cerchi magici” in Atm da archiviare. E ora ha messo in rilievo la necessità d’intervenire quando qualcuno “si perde nella selva oscura”.

Campagna, nell’anno che verrà, rimarrà direttore generale della Città metropolitana e la guida di Asm andrà in altre mani, insomma. Nel frattempo, è scoppiata una polemica per un detergente bioattivatore bevuto in pubblico in diretta Facebook. Sul corso Umberto di Taormina, davanti al Municipio, in occasione della sanificazione delle strade, De Luca e Campagna hanno cordialmente brindato assaggiando “un prodotto biodegradabile al 100%”.

Ed è arrivato l’attacco politico di Marco Rao, del gruppo “Progetto Ricostruzione Taormina”: “Il 24 dicembre è stato tramesso un messaggio gravissimo dal sindaco, autorità sanitaria locale e principale responsabile della tutela della salute pubblica sul territorio comunale, nonché dal presidente Asm, che gestisce servizi ambientali e di manutenzione dell’acquedotto. Agranett è un bioattivatore in polvere a base di batteri ed enzimi naturali, progettato per trattare cassonetti rifiuti e residui organici urbani. Promuove la biodegradazione di sostanze putrescibili, riducendo odori, batteri patogeni e necessità di lavaggi, con dosaggio automatico nei sistemi di raccolta. Non è un prodotto alimentare. La biodegradabilità al 100% significa che si decompone nell’ambiente senza inquinare, ma non lo rende sicuro per il consumo umano: contiene microrganismi vivi che possono causare squilibri gastrointestinali, infezioni o reazioni allergiche. Non emulate questo gesto, operatori Asm”.