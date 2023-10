B Interregionale. Vincono negli anticipi Castanea e Svincolati Milazzo - Tempostretto

I mamertini hanno superato nel derby la Fortitudo Messina alla Cittadella Universitaria. I neroverdi dopo quattro giornate non si sono ancora sbloccati

MESSINA – Un sabato pomeriggio che ha visto due sfide disputarsi quasi in contemporanea a Messina nel girone H di serie B Interregionale. La prima al PalaTracuzzi con il Castanea vittorioso sui campani di Sala Consilina, la seconda al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria dove si è giocato il derby tra Fortitudo Messina e Svincolati Milazzo.

Entrambe le partite hanno avuto quasi sempre un padrone per l’intero match. Sconfitta, la quarta stagionale, per la Fortitudo Messina che cede 58-87 alla Svincolati Milazzo. Ennesimo score fin troppo severo per la volitiva formazione di coach Cavalieri, capace di tenere testa al quotato avversario per gran parte della partita. Mamertini comunque che, fatta eccezione per la prima metà del quarto iniziale in cui la Fortitudo aveva piazzato un break di 10-2, sono sempre stati avanti e ottengono la seconda vittoria del loro campionato.

Seconda vittoria in quattro partite arriva anche nell’altro anticipo di giornata per il Castanea. La formazione di Sala Consilina ha sempre rincorso sin dal primo quarto e i padroni di casa sono sempre stati in vantaggio, la reazione dei campani infatti si è concretizzata solo quando hanno raggiunto per un momento ad inizio quarto quarto il pari sul 60-60, ma non hanno mai operato il sorpasso. Match che ha visto due giocatori mandati anticipatamente negli spogliatoi a fine secondo quarto, Caroè per Castanea e Fraga per Sala Consilina, una decisione salomonica di uno dei due arbitri che non è stata molto condivisa da nessuna delle due panchine.

Fortitudo Messina – Svincolati Milazzo 58-87

Iniziale vantaggio di 10-2 per i locali che però dal 12-6 si bloccano, subiscono un parziale di 0-12 che li vedrà chiudere il primo quarto sotto 12-18. Nel secondo il divario si allarga fino al 12-25, con Giannullo che interrompe il blackout offensivo della Fortitudo dopo cinque minuti senza canestri. Il canestro di Amato e le triple di Uzun e Kader, che va in doppia cifra alla fine del secondo quarto, valgono una piccola reazione che porta la Fortitudo sul 30-38 all’intervallo lungo.

Le trame offensive degli Svincolati Milazzo però non si placano con gli ospiti che allargano la forbice fino al 32-50 e mantengono gli avversari a distanza di sicurezza, chiudendo il terzo quarto sul 42-55. Nell’ultimo quarto gli Svincolati allungano fino al 51-75 con i canestri di Karavdic, la schiacciata di Sindoni e la tripla di Bolletta. Match chiuso con largo anticipo e con coach Cavalieri che concede minuti anche a Mento, Molonia, Caporossi e Di Mauro. Finale con un pizzico di evitabile nervosismo e gara che va in archivio sul 58-87 con la tripla di Di Mauro.

Parziali: 12-18, 18-20, 12-17, 16-32.

Fortitudo Messina: Mento, Marinelli 5, Amato 4, Di Mauro 3, Caporossi, Nnabuife 7, Giannullo 3, Uzun 3, Giovani, Molonia, Kader 15, Tagliano 16.

Allenatore: Cavalieri.

Svincolati Milazzo: Salvatico 3, Barbera, Spada 2, Odigie 16, Guerra 13, Bolletta 7, Karavdic 19, Sindoni 6, Traore, Scredi 11, Manfrè 10.

Allenatore: Trimboli.

Castanea – Sala Consilina 73-65

Il canestro di Bellavia apre la partita poi Ferenc (un canestro e due liberi) e le triple di Chakir e Caroé mandano Castanea avanti sul 12-0. Biordi per Sala Consilinea fa segnare i primi punti per gli ospiti che però a fine primo quarto sono dietro di 11, 25-14. Nel secondo quarto Sala Consilinea vince il parziale per 19-26 e di fatto si riporta sotto chiudendo il primo tempo con un distacco di soli 4 punti, 44-40.

Nel terzo le due formazioni si equivalgono e gli ospiti alla penultima sirena sono ancora più vicini 60-58. Ad inizio quarto il canestro di Arnaut vale il 60 pari, ma la tripla di Bellavia e di Husam unite al canestro di Ferenc e un suo libero poco prima fanno respirare Castanea che in poco tempo nei minuti finali si riporta avanti con un parziale di 9-0. Dal 69-60 è gestione fino al canestro finale degli ospiti di Cortese che fissa il punteggio sul 73-65.

Parziali: 25-14, 19-26, 16-18, 13-7.

Castanea: Caroè 13, Bellomo 6, Trupia 9, Diaw, Chakir 12, Russo 0, Samardzic 2, Bellavia 11, Ferenc 16, Husam 4.

Allenatore: Baldaro.

Sala Consilina: Biordi 17, Cortese 5, Sabatino 2, Erkmaa 3, Fraga 8, Moretti 8, Arnaut 11, Durante 0, Triassi 10, Milkjovic 0, Campaiola 1, Enihe.

Allenatore: Patrizio.