Banca di Credito Peloritano rinnova il suo sito web - Tempostretto

REDAZIONALE. Totalmente aggiornato nella grafica e nei contenuti, riflette l’identità di Bcp

Banca di Credito Peloritano (BCP), istituzione creditizia e finanziaria fondata a Messina con oltre un decennio di esperienza nel settore bancario e nella consulenza finanziaria, annuncia il restyling grafico del proprio sito web.

Grazie ad una rinnovata brand identity, e ad una comunicazione diretta ed efficace, il nuovo sito della Banca punta ad offrire ai navigatori una piattaforma digitale intuitiva, oltre che immediata nell’utilizzo e completa nei contenuti. Creato con un design fortemente riconoscibile sul mercato – grazie anche alla scelta di un nuovo pattern di colori – e con una rinnovata user experience, il sito presenta molteplici sezioni volte a fornire ai visitatori una panoramica completa dei servizi bancari offerti. In questo modo gli strumenti di gestione del conto, la consultazione dei prodotti finanziari e l’accesso alle informazioni più recenti saranno a portata di clic, consentendo ai clienti di gestire i propri risparmi in modo semplice e sicuro. La Banca attribuisce grande importanza alla privacy e alla sicurezza dei dati dei clienti, a tal fine utilizza le più avanzate misure di sicurezza informatica, idonee per garantire la tutela di tutte le informazioni finanziarie sensibili.

Il progetto di restyling grafico del sito segna dunque un passo significativo nell’impegno di Banca di Credito Peloritano nel promuovere l’innovazione in ambito bancario e nel fornire una piattaforma “facile da usare” ai propri clienti, sia privati che aziende. Una iniziativa di rilancio non solo visivo, ma anche un progetto con il quale BCP resta fedele al proprio impegno di rimanere una presenza forte sul territorio, contribuendo in tal modo allo sviluppo economico della comunità territoriale.

Bruno Messina, direttore generale di Bcp ha dichiarato: «Il lancio del nostro nuovo sito web segna un progresso nella modernizzazione dei nostri servizi bancari, dimostrando il nostro impegno nel fornire ai clienti, e a chi ci ha scelto come partner finanziario di fiducia, un’esperienza bancaria all’avanguardia e altamente sicura».